ما هو النوع الأكثر موثوقية من أجهزة الرف العائمة؟

قد لا تظهر الأرفف العائمة قوية نظرًا لأنها يتم تعليقها على الحائط من جانب واحد فقط ، ولكن إذا تم تثبيتها بشكل صحيح ، فيمكنها الاحتفاظ بمعظم الكائنات دون أي مشكلة. مفتاح هذا هو استخدام الأجهزة المناسبة. هناك خياران موثوقان لاستخدامه لتأمين رف عائم والتأكد من أنه يمكنه التعامل مع وزن الكائنات الموضوعة فوقه. الأول هو نظام قوسين معدني مع برغي محدد ، والذي سيتطلب الحفر عبر الرف وفي قضبان الدعم في الداخل. والآخر هو لاصق السيليكون ، وهو أكثر وضوحًا لأنك تحتاج فقط إلى تطبيق المادة اللاصقة على قضبان الدعم قبل إدخالها في الرف. على الرغم من أن كلاهما يخدم نفس الغرض من تثبيت الرف على نظام الدعم الذي يحمله الحائط ونظام قوسين المعادن ، يبدو أن أحدهما قادر على التعامل مع الوزن أكثر من الآخر. على هذا النحو ، يمكن استخدامه في أرفف DIY العائمة القوية بما يكفي لعقد إمدادات المطبخ والكتب وغيرها من العناصر الثقيلة.

يمكن أن يدعم رف عائم مع مسامير متصلة بأزرار الجدار حوالي 45 إلى 50 رطلاً لكل مسمار تم تثبيته. هذا يترجم إلى 100 جنيه لرف مع اثنين من جدار الدعامة. لا توجد معلومات صلبة عن قدرة الأرفف العائمة التي تستخدم المواد اللاصقة ، ولكن يمكن افتراض أنها يمكن أن تحمل وزنًا أقل لأن الاتصال الهيكلي الذي تم تشكيله بين القضيب وقوس الرف قد لا يكون آمنًا. ومع ذلك ، هذا أمر شخصي بحت لأن بعض الأسلوب الشاق يمكن أن يكون أقوى من البراغي.