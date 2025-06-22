ما هو النوع الأكثر موثوقية من أجهزة الرف العائمة؟

قد لا تظهر الأرفف العائمة قوية نظرًا لأنها يتم تعليقها على الحائط من جانب واحد فقط ، ولكن إذا تم تثبيتها بشكل صحيح ، فيمكنها الاحتفاظ بمعظم الكائنات دون أي مشكلة. مفتاح هذا هو استخدام الأجهزة المناسبة. هناك خياران موثوقان لاستخدامه لتأمين رف عائم والتأكد من أنه يمكنه التعامل مع وزن الكائنات الموضوعة فوقه. الأول هو نظام قوسين معدني مع برغي محدد ، والذي سيتطلب الحفر عبر الرف وفي قضبان الدعم في الداخل. والآخر هو لاصق السيليكون ، وهو أكثر وضوحًا لأنك تحتاج فقط إلى تطبيق المادة اللاصقة على قضبان الدعم قبل إدخالها في الرف. على الرغم من أن كلاهما يخدم نفس الغرض من تثبيت الرف على نظام الدعم الذي يحمله الحائط ونظام قوسين المعادن ، يبدو أن أحدهما قادر على التعامل مع الوزن أكثر من الآخر. على هذا النحو ، يمكن استخدامه في أرفف DIY العائمة القوية بما يكفي لعقد إمدادات المطبخ والكتب وغيرها من العناصر الثقيلة.
يمكن أن يدعم رف عائم مع مسامير متصلة بأزرار الجدار حوالي 45 إلى 50 رطلاً لكل مسمار تم تثبيته. هذا يترجم إلى 100 جنيه لرف مع اثنين من جدار الدعامة. لا توجد معلومات صلبة عن قدرة الأرفف العائمة التي تستخدم المواد اللاصقة ، ولكن يمكن افتراض أنها يمكن أن تحمل وزنًا أقل لأن الاتصال الهيكلي الذي تم تشكيله بين القضيب وقوس الرف قد لا يكون آمنًا. ومع ذلك ، هذا أمر شخصي بحت لأن بعض الأسلوب الشاق يمكن أن يكون أقوى من البراغي.
أجهزة الرف العائمة الأخرى للنظر فيها
بصرف النظر عن أنظمة الأقواس المعدنية إما مع مسامير محددة أو مواد لاصقة للسيليكون ، تتوفر خيارات الأجهزة الأخرى لتركيب الرفوف العائمة. أحد البديل الموثوق به هو نظام المربط الفرنسي ، يتكون من اثنين من الخشب الزاوية أو القطع المعدنية المتشابكة. واحد متصل بالجدار باستخدام مسامير ، والآخر إلى الجزء الخلفي من الرف العائم. سيقوم الاثنان بإنشاء جبل ضيق وآمن عند انضمامه معًا. تتمثل فائدة خيار الجهاز هذا في أنه من السهل إزالته إذا لزم الأمر. سبب آخر لاختيار هذا على الخيارات الأخرى هو أنه يمكن أن يحمل وزنًا كبيرًا – لدرجة أنه يوجد العديد من أفكار حامل أدوات المرق الفرنسية لعشاق DIY.
إذا لم تكن مصمماً على ظهور الأرفف العائمة مع وقف التنفيذ ضد الجدار ، فستقوم أقواس الرف القياسية بعمل جيد يتصاعد الأرفف ويحافظ عليها ثابتة. نظرًا لأن هذه لا تحتاج إلى إخفاءها مثل نظام الأقواس المعدنية ، فهي أسهل في التثبيت بمسامير قياسية فقط ومرساة بلاستيكية. بالنسبة للأرفف التي ستحمل الأشياء الثقيلة أو الهشة بشكل خاص ، فإن مجموعة من مسامير التبديل ومراسي الجدران هي الخيار الأفضل لضمان وجود تركيب مستقر وقبضة صلبة ووزن موزعة جيدًا عبر الرف. يتطلب التثبيت إدخال تبديل الربيع في ثقوب حفر في الحائط. بمجرد التثبيت ، سيتم فتح تبديل الربيع ، مما يشكل إصلاحًا آمنًا من داخل الجدار.
يؤثر نوع الجدار أيضًا على قدرة الأرفف العائمة
هناك عامل آخر يجب على Diyers مراعاته قبل تثبيت رف عائم. هناك المزيد لتثبيت الرف الناجح أكثر من مجرد اختيار أفضل نمط من الرف العائم أو تحديد المادة المثالية لرفك العائم. إن نوع الجدار حيث ستعلق بين قوسين التثبيت لقضبان الدعم وترصيع الجدار يهم بنفس القدر ، إن لم يكن أكثر. حتى عند تثبيته بأفضل الأجهزة ، يمكن أن تفشل الأرفف العائمة إذا تم تركيبها على نوع الجدار الخطأ. على سبيل المثال ، يجب ألا تقوم بتثبيت أرفف عائمة تهدف إلى حمل أشياء ثقيلة على دريوال ، لأن هذه المادة يمكن أن تدعم فقط بضعة أرطال من الوزن. ستحتاج إلى مرساة دريوال لدعم أي شيء أثقل من ذلك ، أو يمكنك تثبيت الرف بشكل استراتيجي من خلال الأزرار خلف الحوائط الجافة للحصول على تعليق أكثر أمانًا.
إذا كنت تعيش في منزل مع جدران الجص ، فقد يكون تثبيت الأرفف العائمة أمرًا صعبًا لأن هذه المادة عرضة للتكسير. بصرف النظر عن استخدام المراسي المتخصصة وقم بحفر الثقوب المسبقة ، ستحتاج إلى استخدام أجزاء الحفر الماسونية لضمان عدم انهيار الجدار. تم تصميم الجص ليكون أقوى من دريوال ، لذلك عند الانتهاء من ذلك بشكل صحيح ، يجب أن يكون رفك العائم قادرًا على دعم الوزن أكثر مما كان عليه على دريوال. وفي الوقت نفسه ، فإن مواد الجدار الأكثر متانة لعقد الرفوف العائمة مع الأشياء الثقيلة هي الخرسانة والطوب. على الرغم من أن التثبيت يمكن أن يكون كثيف العمالة ويتطلب مهارة أكثر تقدماً في التعامل مع أجزاء البناء والمراسي ، إلا أنه سيستحق كل هذا العناء بمجرد البدء في وضع المزيد من العناصر الثقيلة على رفك العائم.