ما هو الوتر المحظور على الغيتار؟

إذا شعرت يومًا بعدم الاستقرار بسبب مقطوعة موسيقية، فمن المحتمل أن الوتر المحظور قد مارس سحره الأسود عليك. يُعرف أيضًا باسم “فاصل الشيطان”، ويستخدمه عازفو الجيتار لإضافة التوتر والجو إلى نغماتهم، وغالبًا ما يقومون بإنشاء أغانٍ تبدو مخيفة حقًا. مهما كان الأمر، فإن الوتر المحظور ليس شريرًا أو مخيفًا بطبيعته – حتى لو جعل التاريخ بعض المستمعين يعتقدون ذلك.

الوتر المحظور للجيتار هو تريتون، وهو فاصل موسيقي يشمل نغمتين وثلاث نغمات موجودة في الأوتار الخامسة المتضائلة والمسطحة. لقد تم تصميمه ليبدو متنافرًا نظرًا لأن أدمغتنا تتوق إلى نوع القرار الذي يتمرد عليه التريتون. وهذا يجعلها أداة فعالة للتلاعب بمشاعرنا موسيقيًا.

تم استخدام نغمات التريتون من قبل الجميع بدءًا من جيمي هندريكس وحتى فناني موسيقى البلوز، ولكن لا يمكن التقليل من دورها في تاريخ موسيقى الهيفي ميتال. يبدأ الألبوم الأول الذي يحمل عنوان Black Sabbath – والذي غالبًا ما يُنسب إليه باعتباره الفرقة التي أنتجت الميتال كشكل فني – مع توني إيومي الذي يكسر نغمة ثلاثية تبدو شريرة بشكل لذيذ، لذا فإن الوتر المحظور جزء لا يتجزأ من جذور هذا النوع. ساهمت موسيقى الهيفي ميتال أيضًا في انتشار وباء الذعر الشيطاني الواقعي، والذي شهد اتهام العديد من عازفي الروك المحبين للتريتون بعبادة سيد الظلام. ومع ذلك، فإن التريتونات والصراع الديني يعودان إلى قرون مضت – إذا كنت تصدق القصص.