ما هو باب المرآب الميل وهل هو الخيار الصحيح لمنزلك؟

في حين أن هناك الكثير من الفوائد لأبواب مرآب الإمالة ، إلا أن هناك بعض العيوب التي يجب مراعاتها أيضًا. قد يكون العثور على مجموعة واسعة من أبواب الإمالة أمرًا صعبًا لأنها ليست شائعة مثل الخيارات المقطعية. بمجرد أن تجد واحدة تحبها ، ستحتاج إلى حمايته جيدًا ، خاصةً لأنه إذا حدث شيء ما للباب ، فمن المحتمل أن تحتاج إلى استبدال الوحدة بأكملها لأنها قطعة صلبة. مع باب قطاعي ، يمكنك في كثير من الأحيان استبدال القسم التالف ، والذي يمكن أن يجعل الإصلاحات أكثر بأسعار معقولة.

تتطلب الطريقة التي يتأرجح بها الباب إلى الخارج أيضًا مساحة كافية. ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 أقدام من المساحة أمام المرآب للسماح للباب بالإمالة مع فتحه. يمكن أن تكون هذه مشكلة إذا كان لديك ممر صغير أو يوقف سيارة في تلك المساحة بشكل متكرر. في بعض النماذج التي تسمى أبواب المظلة ، يخرج جزء من الباب (حوالي ⅓) من المرآب أثناء فتحه ، مما قد يخلق خطرًا أو حاجزًا اعتمادًا على ما يقع بالقرب من المرآب الخاص بك.

الأمن الأضعف هو أيضا مشكلة مع الأبواب الإمالة. ليس لديهم ختم على طول الحافة السفلية من الباب ، مما يجعل من السهل فتحه. تترك معظم الأبواب المائلة أيضًا فجوات على طول الحافة ، مما قد يسمح بالوصول إلى محتويات المرآب. تتمثل إحدى طرق حماية المرآب الخاص بك من عمليات الاستراحة في اختيار باب مع نظام قفل من نقطتين. تميل أبواب الميل أيضًا إلى أن يكون لها عزل أقل من الأبواب المقطعية ، لذلك لن توفر الكثير من الحماية ضد درجات الحرارة القصوى. كما أنها لا تصمد كذلك في الطقس القاسي ، مثل الرياح العاتية.