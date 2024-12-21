ما هو بالضبط البهو؟ استكشاف وظيفتها وأسلوبها

سواء كان المنزل كبيرًا أم صغيرًا، فاخرًا أم بسيطًا، يحتاج كل منزل إلى شيء واحد: مكان لتعليق معطفك. سواء كنت تسميه بهوًا أو دهليزًا أو مدخلًا، فإن إنشاء مساحة مخصصة لتخزين المتعلقات الخارجية يقطع شوطًا طويلًا نحو جعل منزلك يبدو وكأنه منزل. إنه أيضًا عملي فقط – إذا لم تقم بإنشاء مثل هذه المساحة عن قصد، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر مع تراكم السترات والأحذية طوعًا أو كرها في مكان ما في المنطقة المجاورة العامة للباب. لكن ليس عليك أن تفكر أكثر من اللازم في البهو الخاص بك أيضًا. تحدثت House Digest حصريًا مع مؤرخة التصميم سارة بيلوتا لفك تشفير الوظيفة الحقيقية للردهة وكيفية تصميمها. البهو والمدخل ليسا في الواقع نفس الشيء. وقال بيلوتا: “البهو معروف بأسماء عديدة، لذلك من السهل الخلط بينه”. “… المدخل هو مصطلح أكثر عمومية للمنطقة التي يدخل فيها الضيوف إلى منزلك، ويمكن أن يشمل الباب الأمامي والبهو والممرات المتصلة.” البهو نفسه عبارة عن منطقة صغيرة بجوار الباب حيث يتم تخزين المعاطف والأحذية.
تاريخيًا، كانت البهو بمثابة غرض مهم عند استضافة الضيوف. وقال بيلوتا: “إنها اللمحة الأولى لمنزلك، وخاصة في المنازل الأوروبية والبريطانية الكبرى، وقد تم تزيينه بديكور يليق بالزوار المرحب بهم والغرباء الذين ينتظرون أن يتم الترحيب بهم في هذا المكان”. في الوقت الحاضر، قد يكون البهو الخاص بك أشبه بمربع صغير في الجزء الأمامي من شقتك لا يراه إلا رجل التوصيل. ولكن سواء كنت تستضيف كثيرًا أم لا، يظل البهو مهمًا بنفس القدر.
ما يحتاجه كل بهو
البهو هو المنطقة الوسطى حيث تنتقل من الخارج إلى الداخل والعكس. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تجربة معاطف مختلفة، وخلع الأحذية وارتدائها، والتحقق من شعرك في المرآة، وتسليم المفاتيح والبريد. من المستحيل فصل أسلوب الردهة عن الغرض منها. وقال بيلوتا حصرياً لصحيفة House Digest: “يجب أن تكون نفعية، لتساعدك على تنفيذ مهامك اليومية، ولكنها تحتاج أيضاً إلى أن تكون منظمة ونظيفة وجذابة”.
تحتوي المنازل القديمة في بعض الأحيان على غرفة كاملة كالبهو، في حين لا تحتوي المنازل الأحدث ذات المخطط المفتوح على غرفة كاملة. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك إنشاء بهو مخصص مع خيارات التصميم الاستراتيجية. وقال بيلوتا إنه نظرًا لأنها غالبًا ما تكون مساحة صغيرة، فيجب “تحسينها من أجل الأداء الوظيفي”. على سبيل المثال، يمكن للمقاعد أو الخزانات الأنيقة أن تساعد في تحديد المساحة وأيضًا تخزين المعاطف والأحذية بعيدًا عن الأنظار. توصي بيلوتا أيضًا باستخدام السجاد المزخرف. وأوضحت: “ستخفي الأنماط الاستخدام اليومي الذي تحصل عليه سجادة الردهة، ولكنها أيضًا ستضفي لمسة رائعة عندما يفتح ضيوفك الباب”. يحتاج كل بهو أيضًا إلى ميزة المرآة، وتوصي Bilotta أيضًا باختيار واحدة ذات تشطيب يكمل سجادتك.
ما لا يجب وضعه في الردهة
البهو ليس فقط الانطباع الأول الذي يتركه الضيوف عن منزلك؛ إنها أيضًا المساحة التي ترحب بك في نهاية كل يوم عمل طويل أو رحلة شراء للبقالة. على هذا النحو، يجب أن يحدد مزاج منزلك وديكوره دون أن يكون مربكًا. يحذر بيلوتا من محاولة إبراز البهو الخاص بك عن طريق الإفراط في التصميم باستخدام عناصر غير عملية وغير عملية مثل النباتات. وقال بيلوتا لـ House Digest حصريًا: “لا يحصل البهو عادة على الكثير من ضوء الشمس، وسوف يعيق النبات طريق الباب ويشغل مساحة يمكن أن تستخدمها للتخزين الوظيفي”.
وأضافت: “الخطأ الكبير الآخر هو عدم إيجاد التوازن الصحيح عند تزيين الجدران في بهو منزلك”. “حاول الوقوف للخلف والنظر إلى كل جدار لإيجاد توازن جيد بين المساحة الإيجابية والسلبية.” لا تقلق كثيرًا بشأن مطابقة البهو الخاص بك مع بقية ديكور منزلك، الأمر الذي له تأثير أكبر بكثير على أي شخص يزور منزلك. كما أنه يساعد على تجنب عناصر التخزين التي قد تبدو أقل ترتيبًا بمرور الوقت. قال بيلوتا: “أميل إلى تفضيل التخزين الذي يخفي الفوضى والفوضى”. وتوصي بتثبيت رفوف المفاتيح بدلاً من الصواني أو الأوعية وخزائن الملابس فوق رفوف المعاطف والأشجار. وهذا مهم بشكل خاص في البهو الصغيرة التي يمكن أن تصبح مزدحمة بسهولة.