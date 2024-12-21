ما هو بالضبط البهو؟ استكشاف وظيفتها وأسلوبها

سواء كان المنزل كبيرًا أم صغيرًا، فاخرًا أم بسيطًا، يحتاج كل منزل إلى شيء واحد: مكان لتعليق معطفك. سواء كنت تسميه بهوًا أو دهليزًا أو مدخلًا، فإن إنشاء مساحة مخصصة لتخزين المتعلقات الخارجية يقطع شوطًا طويلًا نحو جعل منزلك يبدو وكأنه منزل. إنه أيضًا عملي فقط – إذا لم تقم بإنشاء مثل هذه المساحة عن قصد، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر مع تراكم السترات والأحذية طوعًا أو كرها في مكان ما في المنطقة المجاورة العامة للباب. لكن ليس عليك أن تفكر أكثر من اللازم في البهو الخاص بك أيضًا. تحدثت House Digest حصريًا مع مؤرخة التصميم سارة بيلوتا لفك تشفير الوظيفة الحقيقية للردهة وكيفية تصميمها. البهو والمدخل ليسا في الواقع نفس الشيء. وقال بيلوتا: “البهو معروف بأسماء عديدة، لذلك من السهل الخلط بينه”. “… المدخل هو مصطلح أكثر عمومية للمنطقة التي يدخل فيها الضيوف إلى منزلك، ويمكن أن يشمل الباب الأمامي والبهو والممرات المتصلة.” البهو نفسه عبارة عن منطقة صغيرة بجوار الباب حيث يتم تخزين المعاطف والأحذية.

تاريخيًا، كانت البهو بمثابة غرض مهم عند استضافة الضيوف. وقال بيلوتا: “إنها اللمحة الأولى لمنزلك، وخاصة في المنازل الأوروبية والبريطانية الكبرى، وقد تم تزيينه بديكور يليق بالزوار المرحب بهم والغرباء الذين ينتظرون أن يتم الترحيب بهم في هذا المكان”. في الوقت الحاضر، قد يكون البهو الخاص بك أشبه بمربع صغير في الجزء الأمامي من شقتك لا يراه إلا رجل التوصيل. ولكن سواء كنت تستضيف كثيرًا أم لا، يظل البهو مهمًا بنفس القدر.