ما هو بيت البندقية؟

إذا سبق لك أن وقفت عند الباب الأمامي لمنزل تاريخي ضيق واستطعت رؤية الفناء الخلفي مباشرة، فمن المحتمل أنك كنت على وشك الدخول إلى منزل بنادق. على الرغم من أننا لا نوصي بذلك، إلا أن الاسم ظهر من فكرة أنه يمكنك إطلاق بندقية من خلال الباب الأمامي وستخرج الكريات مباشرة من الخلف. ظهرت منازل البنادق لأول مرة في نيو أورليانز في أوائل القرن التاسع عشر، وقد ولدت من مزيج من الضرورة والبراعة. تطلبت مساحات المدينة الضيقة الكفاءة، وكانت المنازل الناتجة عبارة عن غرفة واحدة فقط بعرض غرفة واحدة وعمق عدة غرف. وفي الوقت نفسه، تمت مكافحة الطقس المستنقعي من خلال أبوابها المحاذية تمامًا والتي سمحت للهواء بالتدفق بحرية من الأمام إلى الخلف، مما أدى إلى إنشاء أحد أقدم الأمثلة على التبريد السلبي (وهو التكيف المعماري الذي يرجعه المؤرخون إلى تأثيرات غرب أفريقيا وهايتي ومنطقة البحر الكاريبي). كانت منازل البندقية بسيطة وعملية وسهلة البناء، وظلت خيارًا جذابًا وبأسعار معقولة للمستأجرين وأصحاب المنازل.

على عكس تصاميم المنازل التاريخية الأخرى التي انتشرت خلال نفس الحقبة، تعد منازل البنادق مثالاً على الهندسة المعمارية الديمقراطية. بأسعار معقولة، وعملية، ومشتركة، تفتح كل غرفة مباشرة على الغرفة التالية، مما يبقي العائلات قريبة من الداخل والجيران في مكان قريب، في الخارج. ويعني التصميم الصندوقي أن بإمكان البناة أن يصطفوا بسرعة مع مباني المدينة بأكملها، وغالبًا ما يكون ذلك بكثافة شديدة لدرجة أن التفاعل مع المجتمع الأكبر لم يكن ببساطة اختياريًا. ومع دمج المخططات الأرضية الفعالة مع الشرفات الأمامية المترامية الأطراف، شعرت الأحياء المليئة بمنازل البنادق بالحيوية في كل اتجاه. على الرغم من أن بعض المنازل المتواضعة عانت من الإهمال والتحديث على مر السنين، إلا أن الكثير منها يدخل الآن فصلاً جديدًا أنيقًا.