ما هو تشخيص ديف كولير الجديد للسرطان؟ تجربته بمثابة تذكير جدي

إذا كنت موجودًا خلال أواخر الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، فمن المحتمل أن تتذكر دور الرجل المضحك ديف كولير في دور العم جوي، العم المحبوب الذي يعيش في المسرحية الهزلية الشهيرة “Full House” على قناة ABC. ومع ذلك، يمر الكوميدي هذه الأيام بشيء خطير للغاية: نوبة ثانية من السرطان.
وفي أكتوبر 2025، كشف الممثل البالغ من العمر 66 عامًا لصحيفة Today عن إصابته بسرطان اللسان. وقال كولييه للبرنامج عبر مقابلة عبر الهاتف: “قبل شهرين، أجريت فحصًا بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، وظهر شيء ما أثناء الفحص”. “قال الطبيب: “لا نعرف ما هو، ولكن هناك شيء ما في قاعدة لسانك”. وبينما لم تظهر الخزعة الأولية أي علامات للسرطان، كانت الخزعة الثانية الأكبر إيجابية، مما دفع الأطباء إلى تشخيص حالته في مرحلة مبكرة، بسرطان الخلايا الحرشفية الفموية البلعومية الإيجابي.
ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها بالمرض. في مارس 2025، ذكرت صحيفة اليوم أن كوليير أصبح خاليًا من السرطان بعد علاجه من المرحلة الثالثة من سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين، وهو نوع من سرطان الدم. وقال كوليير للمقابلة: “قالوا (إن سرطان اللسان) لا علاقة له على الإطلاق بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين”. “… قلت: هل تمزح معي؟”
ما هو سرطان الخلايا الحرشفية الفموية البلعومية الإيجابي P16؟
تشرح جمعية السرطان الأمريكية أن P16 هو بروتين يمثل علامة لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو فيروس معروف أنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي (وفقًا للمعهد الوطني للسرطان). عندما يكون السرطان إيجابيًا لـ P16، فهذا يعني أنه ناتج عن عدوى بنوع شديد الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري المعروف باسم HPV-16. وقال كولير لصحيفة توداي: “لقد قالوا إن السبب قد يكون ناجماً عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري منذ ما يصل إلى 30 عاماً”. “الكثير من الناس يحملون فيروس الورم الحليمي البشري، لكنهم قالوا إن فيروس الورم الحليمي البشري نشط وتحول إلى سرطان”.
وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يتم علاج سرطان البلعوم والفم في مرحلة مبكرة، والذي يؤثر على الجزء الخلفي من اللسان والحنك الرخو واللوزتين، في المقام الأول بالعلاج الإشعاعي الموجه إلى السرطان وكذلك الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الاستئصال الجراحي للورم والغدد الليمفاوية. بعد الجراحة، يمكن إجراء العلاج الكيميائي للمساعدة في منع تكرار المرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا أشار التصوير أو الخزعة إلى وجود سرطان في العقد الليمفاوية، فقد يتم إجراء العلاج الإشعاعي الكيميائي أولاً. وقال كولير اليوم إنه يخضع حاليًا للإشعاع. وقال كولييه: “لقد اكتشفنا المرض في وقت مبكر بما فيه الكفاية حيث أنه قابل للعلاج للغاية. … لقد حصل على معدل قابلية للشفاء بنسبة 90٪”.
تقول جامعة كاليفورنيا للصحة إن الوقاية والكشف المبكر مهمان عندما يتعلق الأمر بسرطان الفم والبلعوم. يعد تعاطي التبغ والكحول من عوامل الخطر، لذا فإن الإقلاع عن التدخين والحد من تعاطي الكحول يقلل من خطر إصابتك. أيضًا، افحص فمك بانتظام بحثًا عن علامات سرطان الفم مثل القروح غير العادية أو تغير اللون أو الكتل. يمكن أن تساعدك زيارات الأسنان الروتينية التي تشمل فحوصات سرطان الفم أيضًا على اكتشاف المشكلات مبكرًا.