ما هو تشخيص ديف كولير الجديد للسرطان؟ تجربته بمثابة تذكير جدي

إذا كنت موجودًا خلال أواخر الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، فمن المحتمل أن تتذكر دور الرجل المضحك ديف كولير في دور العم جوي، العم المحبوب الذي يعيش في المسرحية الهزلية الشهيرة “Full House” على قناة ABC. ومع ذلك، يمر الكوميدي هذه الأيام بشيء خطير للغاية: نوبة ثانية من السرطان.

وفي أكتوبر 2025، كشف الممثل البالغ من العمر 66 عامًا لصحيفة Today عن إصابته بسرطان اللسان. وقال كولييه للبرنامج عبر مقابلة عبر الهاتف: “قبل شهرين، أجريت فحصًا بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، وظهر شيء ما أثناء الفحص”. “قال الطبيب: “لا نعرف ما هو، ولكن هناك شيء ما في قاعدة لسانك”. وبينما لم تظهر الخزعة الأولية أي علامات للسرطان، كانت الخزعة الثانية الأكبر إيجابية، مما دفع الأطباء إلى تشخيص حالته في مرحلة مبكرة، بسرطان الخلايا الحرشفية الفموية البلعومية الإيجابي.

ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي يصاب فيها بالمرض. في مارس 2025، ذكرت صحيفة اليوم أن كوليير أصبح خاليًا من السرطان بعد علاجه من المرحلة الثالثة من سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين، وهو نوع من سرطان الدم. وقال كوليير للمقابلة: “قالوا (إن سرطان اللسان) لا علاقة له على الإطلاق بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين”. “… قلت: هل تمزح معي؟”