ما هو جمالية رالف لورين وكيفية إضافتها إلى منزلك

لقد مر أكثر من 40 عامًا منذ أن جلب المصمم الحالم رالف لورين الفخامة الهادئة والأجواء الأمريكية الراقية التي تحدد علامته التجارية إلى المنازل في جميع أنحاء البلاد. كتب لورين في كتابه الذي نال استحسان النقاد، “طريقة العيش: المنزل، التصميم، الإلهام”: “بيوتنا هي لوحة للعيش”. لم يعد رالف لورين مقتصرًا على المدرج، فقد قدم أربعة أنماط فريدة تعكس الحياة العصرية، والفروسية، والأرستقراطية، وحياة الطائرات النفاثة لكل من قاعدة عملائه المتحمسين والمصمم نفسه. من السهل أن تتفاخر بقطع ديكور المنزل الكلاسيكية، أو كرسي الكاتب أو مجموعة من ملاءات السرير المستوحاة من قميص أكسفورد. ولكن لمعرفة المزيد عن جمالية رالف لورين وكيفية إضافتها إلى منزلك، تحدثت House Digest مع مؤسسة Erika Dale للتصميم الداخلي Erika Dale في مقابلة حصرية.
وأوضح ديل: “مزيج أنيق وسهل من القديم والجديد، يمزج هذا النمط بخبرة بين أنماط الترتان مع الأزهار العتيقة، والخطوط الفخمة مع الزخارف الجنوبية الغربية، والراحة المنزلية الإنجليزية مع أجواء النزل الذكورية، واللهجات الراقية مع القطع العتيقة المتواضعة”. “إن طبقات هذه المظاهر المتناقضة على ما يبدو هي ما يجعل جمالية “رالف لورين” مثيرة للاهتمام للغاية، وكثيفة بصريًا، ومبتكرة في التصميم.”
على عكس اتجاه التصميم المستوحى من الشوكولاتة لهذا الخريف أو لون بانتون لعام 2025، موكا موس، يقول ديل إن جمالية رالف لورين هي ذكورية بالتأكيد. إنها تشبهها بـ “نسخة راقية من أسلوب نانسي مايرز الداخلي”، والتي اشتهرت في أفلام مثل “The Holiday” و”Something’s Gotta Give”.
اربط ديكور منزلك بنمط حياتك
كان رالف لورين أول مصمم أزياء رئيسي يطلق مجموعة منزلية. في مقابلة مع مجلة فوربس، قالت لورين: “عندما كنت أنا وريكي (زوجته) نبني منزلنا الأول، لم نتمكن من العثور على الأشياء التي كنا نحلم بها، ليس فقط الألوان والملمس، ولكن جودة الأشياء”. وتابع موضحًا أن هدفه كان ربط ديكور المنزل بنفس موضوعات نمط الحياة التي ألهمت خط أزيائه: كبائن في الجبال، ومنازل نيو إنجلاند الساحرة، والأكواخ الساحلية، وأنماط الحياة الساحرة في المدينة.
حتى لو كنت تحاول فقط معرفة كيفية تزيين شقتك الأولى، يمكنك إضافة جمالية رالف لورين إلى منزلك. في مقابلتها الحصرية مع هاوس دايجست، قالت مصممة الديكور الداخلي إيريكا ديل إن المفتاح هو اللعب بالنمط. واقترحت: “ابحث عن الأنماط المنقوشة أو الترتان بألوان غنية وذكورية لإضفاء مظهر القماش المميز الخاص برالف لورين”. “ثم قم بتنعيم مظهر preppy باستخدام الأزهار أو المطبوعات الهندسية الجنوبية الغربية.”
غالبًا ما يوصف مظهر رالف لورين بأنه سينمائي. لالتقاطها، افهم القصة التي تحاول سردها عن حياتك الخاصة. هذا هو الحال بشكل خاص عند إضافة الملحقات. يبدو مصباح طاولة Foo Dog خاطئًا تمامًا في نزل مصمم لمتعة ما بعد التزلج، والنسيج الساحلي المسطح Cliff Rug ليس مناسبًا في شقة بنتهاوس متلألئة، على الرغم من أن كلاهما من عناصر Ralph Lauren المنزلية الشهيرة. لجعل التصميم الداخلي الخاص بك يبدو أكثر تميزًا، يقترح ديل مزج المواد مع القطع الجديدة والعتيقة لإضافة طبقة من العمر.
جمالية رالف لورين تقف أمام اختبار الزمن
اللون الجريء والخياطة الذكية والطبقات المدروسة هي السمات المميزة لأسلوب رالف لورين. غالبًا ما يكون النمط هو السائد، ولكن يمكن ترسيخه بالجلود الناعمة والكريستال المقطوع والخشب الترابي والخوص المنسم. يتم مزج الألوان العميقة من اللون الأزرق الداكن والأخضر الغابة والأصفر الخردلي مع اللون الأبيض الناصع. المظهر رائع، لذا هناك فرص للعب على نطاق واسع حتى في أصغر الغرف. على عكس سترة صوفية مريحة في النادي الريفي، فإن جمالية رالف لورين تمثل اتجاه الديكور “الجد الأنيق”.
في مقابلتها مع House Digest، قالت مصممة الديكور الداخلي إريكا ديل إن هذا الأسلوب يتمتع بالتأكيد بقوة البقاء “مع الأخذ في الاعتبار أن رالف لورين أطلق تصميماته الداخلية في الثمانينيات وما زلنا نتحدث عنها بعد مرور أكثر من 40 عامًا.” ووفقًا للمصمم الشهير نفسه، ستظل العلامة التجارية تركز على إلهام الناس من خلال الجمع بين الأناقة الطموحة والأناقة مع اقترابنا من عام 2025.
يحذر ديل من أنك ستحتاج إلى بعض الصبر لتحقيق المظهر في منزلك. وأوضحت أن “عيب التطلع إلى أسلوب يتمتع بمثل هذه الجمالية المجمعة هو أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لخلق عمق وتنوع الكنوز”. “قد يكون تحقيق التوازن الدقيق بين جميع العناصر المتنوعة أمرًا صعبًا لتحقيقه بشكل صحيح أيضًا، لذلك فهو يحتوي على منحنى تعليمي صغير يمكن أن يتطلب بعض التجارب.”