ما هو جمالية رالف لورين وكيفية إضافتها إلى منزلك

لقد مر أكثر من 40 عامًا منذ أن جلب المصمم الحالم رالف لورين الفخامة الهادئة والأجواء الأمريكية الراقية التي تحدد علامته التجارية إلى المنازل في جميع أنحاء البلاد. كتب لورين في كتابه الذي نال استحسان النقاد، “طريقة العيش: المنزل، التصميم، الإلهام”: “بيوتنا هي لوحة للعيش”. لم يعد رالف لورين مقتصرًا على المدرج، فقد قدم أربعة أنماط فريدة تعكس الحياة العصرية، والفروسية، والأرستقراطية، وحياة الطائرات النفاثة لكل من قاعدة عملائه المتحمسين والمصمم نفسه. من السهل أن تتفاخر بقطع ديكور المنزل الكلاسيكية، أو كرسي الكاتب أو مجموعة من ملاءات السرير المستوحاة من قميص أكسفورد. ولكن لمعرفة المزيد عن جمالية رالف لورين وكيفية إضافتها إلى منزلك، تحدثت House Digest مع مؤسسة Erika Dale للتصميم الداخلي Erika Dale في مقابلة حصرية.

وأوضح ديل: “مزيج أنيق وسهل من القديم والجديد، يمزج هذا النمط بخبرة بين أنماط الترتان مع الأزهار العتيقة، والخطوط الفخمة مع الزخارف الجنوبية الغربية، والراحة المنزلية الإنجليزية مع أجواء النزل الذكورية، واللهجات الراقية مع القطع العتيقة المتواضعة”. “إن طبقات هذه المظاهر المتناقضة على ما يبدو هي ما يجعل جمالية “رالف لورين” مثيرة للاهتمام للغاية، وكثيفة بصريًا، ومبتكرة في التصميم.”

على عكس اتجاه التصميم المستوحى من الشوكولاتة لهذا الخريف أو لون بانتون لعام 2025، موكا موس، يقول ديل إن جمالية رالف لورين هي ذكورية بالتأكيد. إنها تشبهها بـ “نسخة راقية من أسلوب نانسي مايرز الداخلي”، والتي اشتهرت في أفلام مثل “The Holiday” و”Something’s Gotta Give”.