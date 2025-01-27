ما هو عدد جرامات الميلاتونين الآمن تناولها للحصول على نوم أفضل (وأفضل وقت لتناولها)

مشكلة في النوم؟ أنت لست وحدك. في هذه الأيام، لديك الكثير من الخيارات لمساعدتك على النوم، من الأعشاب مثل حشيشة الهر إلى الأدوية الموصوفة مثل أمبيان. على الرغم من أن الميلاتونين ليس مسكنًا، إلا أنه يساعد جسمك على العودة إلى دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية. وجدت دراسة أجريت عام 2022 في JAMA أن مكملات الميلاتونين زادت خمسة أضعاف في العقدين الماضيين. وفي استطلاع نُشر عام 2022، قال قراء مجلة “هيلث دايجست” إنهم يفضلون الميلاتونين على بينادريل لمساعدتهم على النوم.

ستشاهد جرعات مختلفة من الميلاتونين في المكملات الغذائية، تتراوح من 1 مليجرام على شكل علكة إلى قرص 10 مليجرام. ما هي الجرعة الأفضل بالنسبة لك؟ تقترح مؤسسة النوم البدء بجرعة منخفضة، مثل 1 ملليجرام (أو أقل إذا كنت تتناولها)، قبل 30 دقيقة على الأقل من وقت النوم.

إذا لم تمنحك الجرعة المنخفضة من الميلاتونين نومًا أفضل بعد أسبوع، قم بزيادة الجرعة بمقدار 1 ملليجرام حتى تجد الجرعة المناسبة لك. ومع ذلك، لا ترغب في تناول أكثر من 10 ملليجرام من الميلاتونين، لأنك قد تزيد من خطر الآثار الجانبية.