ما هو عمر الجيتار الكهربائي؟

قطعة خشبية ذات جزء واحد، وخيوط مطلية بالنيكل أو الفولاذ المقاوم للصدأ من جزء واحد، ودوائر وأسلاك من جزء واحد: هذه هي الأشياء التي تصنع منها أحلام إله الصخور. ولكن قبل أن تخطط لأن تصبح ديفيد جيلمور التالي وتعرض جهاز Black Strat الخاص بك للبيع بالمزاد بمبلغ 14.5 مليون دولار – وهو أغلى مزاد غيتار على الإطلاق – ركز فقط على الحفاظ على جيتارك حيًا. يمكن أن تستمر أجسام الجيتار الكهربائي لعقود من الزمن مع العناية المناسبة، لكن المكونات الكهربائية أمر آخر.

أولاً، تعتبر القيثارات الكهربائية ذات الجسم الصلب أقوى بكثير من القيثارات الصوتية ذات الجسم المجوف، على الرغم من أن الأخيرة لا تزال قادرة على البقاء لمئات السنين في ظل الظروف المثالية (كما هو الحال في متحف الفنون الجميلة في بوسطن). عليك أن تحمي جيتارك من الرطوبة والغبار والضوء والحرارة، وكلها أمور ستؤدي إلى تآكل الآلة. ولكن حتى إذا كنت تشارك في صيانة منتظمة للجيتار وأبقيت جيتارك محفوظًا بأمان في علبة (وليس على حامل) للحماية من الاصطدامات وكذلك العناصر، فإن القيثارات الكهربائية بها التقاطات وأسلاك ولوحات دوائر ومقابس والمزيد مما يدعو للقلق. تعني هذه المكونات الكهربائية أنه يمكنك توصيل جيتارك بمضخمات الصوت والدواسات وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك، ولكنها أيضًا تجعل الجيتار أكثر عرضة للخطر. لا يزال بإمكان الجيتار الكهربائي العمل بعد مائة عام أو أكثر مع ما يكفي من TLC، ولكن إذا تعطلت إلكترونياته الحساسة، فهو في الأساس غير مسموع وعديم الفائدة.

خلاصة القول: تتطلب القيثارات الكهربائية العمل لإبقائها في حالة جيدة، تمامًا مثل السيارة أو الكمبيوتر المحمول أو أي شيء آخر. سيؤدي كل عملية تنظيف وتغيير في السلسلة إلى إطالة عمر جيتارك الكهربائي أكثر من ذلك بكثير.