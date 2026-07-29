ما هو عمر الملابس الداخلية؟

هناك الكثير من الأخطاء في الملابس الداخلية التي لم يكن الناس يعلمون أنهم يرتكبونها. على سبيل المثال، خلافًا للاعتقاد الشائع، ليس من الصحي دائمًا ارتداء نفس الملابس الداخلية لسنوات متتالية. وفي الواقع، وفقاً للخبراء، يجب استبدال الملابس الداخلية القديمة كل ستة أشهر إلى سنة على الأكثر.
في محادثة مع Good Housekeeping، أوضحت الدكتورة سوزانا أونسورث، خبيرة الرعاية الصحية النسائية المتخصصة، أن المشكلات الصحية الرئيسية الناتجة عن ارتداء نفس الملابس الداخلية لفترة طويلة يمكن أن تنشأ بسبب انخفاض جودة القماش بمرور الوقت. وفقًا للدكتور أنسوورث، حتى لو بدت الملابس الداخلية القديمة نظيفة مع الغسيل المتكرر، فإن ألياف النسيج المتدهورة لا تزال تحتفظ بالبكتيريا والخميرة والرطوبة. وأضافت أن مشكلات التركيب التي جاءت مع تدهور مرونة القماش يمكن أن تسبب تهيجًا واحتكاكًا. حتى أن جانين داتون، صاحبة شركة Belle Clothing، أكدت أن الملابس الداخلية غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى الاحتكاك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وفي الوقت نفسه، أوضحت طبيبة التجميل وأخصائية الصحة الحميمة الدكتورة شيرين لاخاني من شركة Elite Aesthetics، في حديثها لصحيفة The Independent، سبب ضرورة استبدال الملابس الداخلية في كثير من الأحيان أكثر مما يعتقد الناس. قال الدكتور لاخاني: “تمتص (الملابس الداخلية) الكثير من الجلد الميت من (مناطقك الحميمة) وكذلك البكتيريا – البكتيريا الصحية التي تتواجد بشكل طبيعي والتي نمتلكها جميعًا، بالإضافة إلى البكتيريا الضارة التي يمكن أن تكون نتيجة للعدوى مثل مرض القلاع والأمراض المنقولة جنسيًا”، مشيرًا إلى كيف أظهرت الأبحاث أن إلقاء الملابس الداخلية في الغسالة لا يقضي دائمًا على البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا الضارة.
هناك أشياء عديدة تؤثر على عمر ملابسك الداخلية
يذكر الخبراء عدة عوامل تؤثر على عمر الملابس الداخلية. بالنسبة للمبتدئين، لعب تكرار ارتداء الملابس دورًا كبيرًا في قرار استبدال الملابس الداخلية. وبما أن الملابس الداخلية التي يتم ارتداؤها يوميًا كانت أكثر عرضة للبكتيريا، فمن الحكمة استبدالها خلال فترة زمنية أقصر. وفي الوقت نفسه، الملابس الداخلية التي لم يتم ارتداؤها بشكل متكرر يمكن أن تبقى لفترة أطول.
خلال محادثة الدكتورة شيرين لاخاني مع صحيفة الإندبندنت، قالت إن القاعدة الأساسية الجيدة هي استبدال ملابسك الداخلية سنويًا. ومع ذلك، شددت على أنه يجب استبدال الملابس الداخلية التي يتم ارتداؤها أثناء الأنشطة الرياضية في وقت أقرب بكثير. وأشار ناريندرا بيسال، استشاري أمراض النساء في مستشفى لندن لأمراض النساء، إلى أنه من الأفضل استبدال الملابس الداخلية القطنية بعد تحملها 50 غسلة في الغسالة. والجدير بالذكر أن معظم الخبراء اتفقوا على أنه يجب عليك التفكير في التخلص من ملابسك الداخلية عندما تبدأ في مواجهة مشكلات في المقاس، أو ملاحظة بهتان اللون، أو الثقوب، أو المواد المتمايلة، أو الشعور بالتهيج.
مادة الملابس الداخلية تحدث فرقًا أيضًا. الدردشة مع ياهو! أثناء التسوق، أوضحت ستايسي جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة الملابس الداخلية كينت، كيف تؤثر الأقمشة على طول العمر والراحة، قائلة: “يمكن أن تدوم المواد التركيبية من الناحية الفنية لفترة أطول، ولكن هذا لأنها مصنوعة من مواد لا تتحلل. ويمكنها أيضًا حبس الحرارة والرطوبة، وهو ليس مثاليًا للارتداء اليومي.” وبدلاً من ذلك أوصت باختيار الملابس الداخلية القطنية لأن المادة توفر التهوية وطول العمر. في النهاية، من المفيد معرفة السبب الذي قد يجعل ملابسك الداخلية سيئة بالنسبة لك — خاصة إذا كنت لا تستبدلها بشكل متكرر كما ينبغي.