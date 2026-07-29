ما هو عمر الملابس الداخلية؟

هناك الكثير من الأخطاء في الملابس الداخلية التي لم يكن الناس يعلمون أنهم يرتكبونها. على سبيل المثال، خلافًا للاعتقاد الشائع، ليس من الصحي دائمًا ارتداء نفس الملابس الداخلية لسنوات متتالية. وفي الواقع، وفقاً للخبراء، يجب استبدال الملابس الداخلية القديمة كل ستة أشهر إلى سنة على الأكثر.

في محادثة مع Good Housekeeping، أوضحت الدكتورة سوزانا أونسورث، خبيرة الرعاية الصحية النسائية المتخصصة، أن المشكلات الصحية الرئيسية الناتجة عن ارتداء نفس الملابس الداخلية لفترة طويلة يمكن أن تنشأ بسبب انخفاض جودة القماش بمرور الوقت. وفقًا للدكتور أنسوورث، حتى لو بدت الملابس الداخلية القديمة نظيفة مع الغسيل المتكرر، فإن ألياف النسيج المتدهورة لا تزال تحتفظ بالبكتيريا والخميرة والرطوبة. وأضافت أن مشكلات التركيب التي جاءت مع تدهور مرونة القماش يمكن أن تسبب تهيجًا واحتكاكًا. حتى أن جانين داتون، صاحبة شركة Belle Clothing، أكدت أن الملابس الداخلية غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى الاحتكاك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وفي الوقت نفسه، أوضحت طبيبة التجميل وأخصائية الصحة الحميمة الدكتورة شيرين لاخاني من شركة Elite Aesthetics، في حديثها لصحيفة The Independent، سبب ضرورة استبدال الملابس الداخلية في كثير من الأحيان أكثر مما يعتقد الناس. قال الدكتور لاخاني: “تمتص (الملابس الداخلية) الكثير من الجلد الميت من (مناطقك الحميمة) وكذلك البكتيريا – البكتيريا الصحية التي تتواجد بشكل طبيعي والتي نمتلكها جميعًا، بالإضافة إلى البكتيريا الضارة التي يمكن أن تكون نتيجة للعدوى مثل مرض القلاع والأمراض المنقولة جنسيًا”، مشيرًا إلى كيف أظهرت الأبحاث أن إلقاء الملابس الداخلية في الغسالة لا يقضي دائمًا على البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا الضارة.