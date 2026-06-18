ما هو عمر سلاسل الجيتار؟

من منا لا يحب النغمات المتلألئة لأوتار الجيتار المعلقة حديثًا؟ ستسمع الفرق حتى لو لم تلعب أبدًا. تتمدد الأوتار القديمة، وتتآكل، وتتراكم الأوساخ والزيوت، وفي النهاية تبدو ميتة. ولكن كم مرة يجب عليك تغيير أوتار الجيتار؟ ما هو بالضبط عمر مجموعة واحدة؟ الإجابة الحقيقية معقدة تمامًا مثل السؤال عن المدة التي يستمر فيها الجيتار الصوتي بأكمله: هذا يعتمد.
هناك العديد والعديد من العوامل التي تدخل في تحديد مدة استمرار مجموعة من السلاسل، وليس أقلها نوع السلسلة. بشكل عام، النايلون أكثر متانة مع مرور الوقت وأكثر مقاومة للرطوبة، ولكنه يقتصر على القيثارات الكلاسيكية، وليس القيثارات الصوتية، وهي أنواع غيتار غير قابلة للتبديل ذات أجسام مختلفة ومتطلبات شد الأوتار. تتناسب الأوتار البرونزية مع القيثارات الصوتية والنيكل أو الفولاذ مع الكهرباء، ويمكن أن تفقد الأوتار البرونزية بريقها بسرعة كبيرة. ثم هناك المغلفة مقابل غير المغلفة، والتي تدوم لفترة أطول ولكنها تفتقد التألق الواضح للخيوط الجديدة.
بشكل عام، يمكن أن يموت أي خيط في غضون أسابيع فقط مع زيادة الاستخدام والتعرض للعناصر (الرطوبة والحرارة والضوء وما إلى ذلك). قد يضطر عازف الجيتار شبه المتكرر الذي يعزف على الجيتار إلى تغيير أوتاره كل أسبوع، بينما يجب على الموسيقي المحترف المتجول تغيير أوتاره في كل عرض. ولكن حتى لو كان جيتارك موجودًا في علبة طوال اليوم ونادرًا ما يتم العزف عليه، فلا يزال يتعين عليك تغييره مرة أو مرتين في السنة. ولا تعتقد أنه يمكنك تخزين الخيوط إلى أجل غير مسمى – فهي يمكن أن تصدأ حتى في كيس يُفترض أنه محكم الغلق.
الاختلافات بين أنواع السلسلة
يلعب نوع السلسلة دورًا كبيرًا في تحديد عدد المرات التي يجب أن تغير فيها أوتارك، وهذا بدوره يعتمد على نوع الجيتار. من الأقل تغييرًا إلى التغيير الأكثر شيوعًا، عادةً ما يتم استخدام النايلون (الجيتار الكلاسيكي)، ثم الفولاذ المقاوم للصدأ يليه الفولاذ المطلي بالنيكل (الجيتار الكهربائي)، ثم البرونز الفوسفوري يليه البرونز العادي (الجيتار الصوتي). نحن جميعًا على دراية بالفولاذ المقاوم للصدأ، وهو سبيكة مقاومة للتآكل تدوم لفترة أطول من الفولاذ المطلي بالنيكل. وفي الوقت نفسه، تمت إزالة بعض الأكسجين من برونز الفوسفور، لذلك لن يتدهور بسرعة مثل البرونز العادي.
ومع ذلك، هناك محاذير بشأن تصنيف المتانة لدينا. عادة ما تكون أوتار الجيتار الصوتية والكهربائية ذات النبرة العالية (أوتار B وE العالية على القيثارات القياسية ذات الستة أوتار) مجرد سلك بسيط، بينما الأوتار السفلية تكون ملفوفة، مما يعني وجود قلب سلكي حوله سلك آخر. تعتبر الأوتار السلكية النقية أكثر هشاشة وعرضة للخروج عن التناغم أو حتى الانكسار فجأة إذا تم اللعب بها كثيرًا (حتى النايلون). وفي الوقت نفسه، تميل الأوتار الملتفة إلى تجميع الزيت والأوساخ والغبار وما إلى ذلك مما لا يمكنك رؤيته. بشكل عام، هذا يعني عمومًا أنه من الآمن والأقل تآكلًا أن يقوم جيتارك بتغيير مجموعة الأوتار بالكامل قبل أن يصل أي منها إلى نقطة الانهيار الفعلية والمجازية.
ثم هناك خيوط مغلفة بالبوليمر، وهي EverTune للخيوط. ستدوم الأوتار المطلية عالميًا لفترة أطول من الأوتار غير المطلية. ومع ذلك، فإنك تضحي ببعض الصوت الوتري الجديد اللامع والمشرق. إذا كنت تهتم فقط بتغيير أوتارك بشكل أقل، فهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها، ولكن بشكل عام، سيكون اللاعبون العاديون على ما يرام مع أوتار أرخص وأقل متانة وتغييرها عندما يبدأ صوتها سيئًا.
مساعدة سلاسل الخاص بك تستمر لأطول فترة ممكنة
أفضل قاعدة أساسية لتغيير أوتار جيتارك هي القاعدة الأكثر منطقية الممكنة: استخدم أذنك. إذا كنت تعزف كثيرًا، وكانت يداك متعرقتين وتطحن الكثير من الزيت والماء والملح وخلايا الجلد في لفائف أوتارك، فاعتني جيدًا بجيتارك عن طريق تركه خارج العلبة، ولا تمسح وتنظف الجيتار بعد كل استخدام، وما إلى ذلك، فلن تدوم أوتارك لفترة طويلة. سوف تبدو وكأنها قمامة وربما تتحول إلى اللون الأخضر حيث ضغطت عليها كثيرًا.
ومن هذا المنطلق، فإن طريقة لعبك تحدث فرقًا أيضًا. هل تضغط على الأوتار بقوة؟ هل تقوم بتحريك لوحة الفريتس بقوة لأعلى أو لأسفل أثناء العزف المنفرد على جيتار الروك القاتل المفضل لديك؟ علاوة على ذلك، يعاني بعض الأشخاص من عرق حمضي أكال يسرع عملية التسوس. لهذا السبب يجب عليك الحفاظ على جيتارك بحالة جيدة لإطالة عمر أوتاره قدر الإمكان.
نعم، تغيير أوتار الجيتار أمر صعب. أنت بحاجة إلى أدوات خاصة إذا كنت تريد القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. يجب عليك استخراج دبابيس الجسر وإلصاق الكرات الصغيرة الموجودة في نهايات الأوتار في فتحات الدبوس. يجب عليك فك الأوتار، ولفها حول أوتاد الضبط، وقطع أطراف الأوتار حتى لا تطعن عينيك أثناء العزف. إنه أمر مؤلم لدرجة أن بعض الناس يدفعون لمتاجر الجيتار للقيام بذلك. وعلى الرغم من أن الأوتار ليست أغلى الأشياء في العالم – وبالتأكيد ليس بالمقارنة مع بعض أغلى القيثارات – إلا أن التكاليف تتراكم. ولكن إذا كنت مهتمًا بالحفاظ على آلتك الموسيقية في أفضل حالاتها، فما عليك سوى أن تستوعب الأمر وتفعل ذلك.