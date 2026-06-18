ما هو عمر سلاسل الجيتار؟

من منا لا يحب النغمات المتلألئة لأوتار الجيتار المعلقة حديثًا؟ ستسمع الفرق حتى لو لم تلعب أبدًا. تتمدد الأوتار القديمة، وتتآكل، وتتراكم الأوساخ والزيوت، وفي النهاية تبدو ميتة. ولكن كم مرة يجب عليك تغيير أوتار الجيتار؟ ما هو بالضبط عمر مجموعة واحدة؟ الإجابة الحقيقية معقدة تمامًا مثل السؤال عن المدة التي يستمر فيها الجيتار الصوتي بأكمله: هذا يعتمد.

هناك العديد والعديد من العوامل التي تدخل في تحديد مدة استمرار مجموعة من السلاسل، وليس أقلها نوع السلسلة. بشكل عام، النايلون أكثر متانة مع مرور الوقت وأكثر مقاومة للرطوبة، ولكنه يقتصر على القيثارات الكلاسيكية، وليس القيثارات الصوتية، وهي أنواع غيتار غير قابلة للتبديل ذات أجسام مختلفة ومتطلبات شد الأوتار. تتناسب الأوتار البرونزية مع القيثارات الصوتية والنيكل أو الفولاذ مع الكهرباء، ويمكن أن تفقد الأوتار البرونزية بريقها بسرعة كبيرة. ثم هناك المغلفة مقابل غير المغلفة، والتي تدوم لفترة أطول ولكنها تفتقد التألق الواضح للخيوط الجديدة.

بشكل عام، يمكن أن يموت أي خيط في غضون أسابيع فقط مع زيادة الاستخدام والتعرض للعناصر (الرطوبة والحرارة والضوء وما إلى ذلك). قد يضطر عازف الجيتار شبه المتكرر الذي يعزف على الجيتار إلى تغيير أوتاره كل أسبوع، بينما يجب على الموسيقي المحترف المتجول تغيير أوتاره في كل عرض. ولكن حتى لو كان جيتارك موجودًا في علبة طوال اليوم ونادرًا ما يتم العزف عليه، فلا يزال يتعين عليك تغييره مرة أو مرتين في السنة. ولا تعتقد أنه يمكنك تخزين الخيوط إلى أجل غير مسمى – فهي يمكن أن تصدأ حتى في كيس يُفترض أنه محكم الغلق.