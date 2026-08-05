ما هو عمر فرشاة الأسنان؟

سؤال شخصي هنا. متى آخر مرة قمت فيها بتغيير فرشاة أسنانك؟ إذا مر أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر، فأنت مذنب بالفعل بارتكاب خطأ ربما لم تدرك أنك ترتكبه فيما يتعلق بصحة الفم. وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، يجب استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو إذا بدأت تبدو أسوأ عند ارتدائها. وينطبق الشيء نفسه على عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير رأس فرشاة الأسنان الكهربائية أيضًا.
“إن الشعيرات تبلى. كلما استخدمناها أكثر، خاصة إذا كان الناس ينظفون أسنانهم بقوة، ستصبح هذه الشعيرات مهترئة أو منحنية أو مفلطحة”، هذا ما قاله إيونكا تي إيجل، مدير برنامج صحة الأسنان للخريجين وأستاذ مشارك إكلينيكي في قسم أمراض اللثة وطب الفم في كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان، لمجلة تايم في يونيو 2026 عن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الجميع عند تنظيف أسنانهم. “عندما تتآكل، تصبح أقل فعالية في إزالة البلاك من أسطح الأسنان، خاصة عند خط اللثة. الشعيرات البالية لن تلامس أسطح الأسنان كما هو متوقع أو بدقة.” نصيحة إيجل: في حالة عدم معرفتك متى قمت باستبدال فرشاة أسنانك آخر مرة، تعامل مع الأمر كعلامة على أن الوقت قد حان تمامًا.
كيفية الحصول على أقصى عمر لفرشاة الأسنان
إن كيفية ومكان تخزين فرشاة أسنانك أمر مهم بنفس القدر لتعظيم عمرها الافتراضي الذي يتراوح من ثلاثة إلى أربعة أشهر. تنصح ADA بتخزين فرشاة الأسنان في وضع مستقيم للتأكد من أنها تجف بشكل كافٍ.
لسوء الحظ، هذا يعني عدم وجود أغطية لفرشاة الأسنان. لا تعتبر الأغطية سيئة للشعيرات فحسب، بل إنها تحبس الرطوبة أيضًا، مما يجعلها أرضًا خصبة للبكتيريا. قالت لورين أبر، MHS (طالبة دراسات عليا، جامعة كوينيبياك)، المؤلفة الرئيسية لدراسة حول تلوث فرشاة الأسنان في الحمامات المشتركة التي تم تقديمها في مؤتمر عام 2015 (لكل Science Daily): “إن استخدام غطاء فرشاة الأسنان لا يحمي فرشاة الأسنان من نمو البكتيريا، ولكنه في الواقع يخلق بيئة تكون فيها البكتيريا أكثر ملاءمة للنمو عن طريق الحفاظ على رطوبة الشعيرات وعدم السماح لرأس فرشاة الأسنان بالجفاف بين الاستخدامات”.
من المحتمل أيضًا أن يكون هذا أمرًا بديهيًا، لكن تخزين فرشاة الأسنان مباشرة فوق المرحاض أمر محظور. أكد الدكتور إيلي فيليبس، DDS، ومعلم صحة الفم لفوكس نيوز في عام 2024، أن “البكتيريا الموجودة في المرحاض ستهبط على فرشاة أسنانك. وتلتقط فرشاة أسنانك جميع البكتيريا الموجودة في فمك في استخدام واحد”. في حالة قيامك بتخزين فرشاة أسنانك في أي مكان بالقرب من مقعدك، فقد حان الوقت للتخلص منها والعثور على منزل جديد لاستبدالها – بعيدًا جدًا عن المكان الذي تدعوه الطبيعة.