ما هو عمر فرشاة الأسنان؟

سؤال شخصي هنا. متى آخر مرة قمت فيها بتغيير فرشاة أسنانك؟ إذا مر أكثر من ثلاثة أو أربعة أشهر، فأنت مذنب بالفعل بارتكاب خطأ ربما لم تدرك أنك ترتكبه فيما يتعلق بصحة الفم. وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، يجب استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو إذا بدأت تبدو أسوأ عند ارتدائها. وينطبق الشيء نفسه على عدد المرات التي يجب عليك فيها تغيير رأس فرشاة الأسنان الكهربائية أيضًا.

“إن الشعيرات تبلى. كلما استخدمناها أكثر، خاصة إذا كان الناس ينظفون أسنانهم بقوة، ستصبح هذه الشعيرات مهترئة أو منحنية أو مفلطحة”، هذا ما قاله إيونكا تي إيجل، مدير برنامج صحة الأسنان للخريجين وأستاذ مشارك إكلينيكي في قسم أمراض اللثة وطب الفم في كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان، لمجلة تايم في يونيو 2026 عن أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الجميع عند تنظيف أسنانهم. “عندما تتآكل، تصبح أقل فعالية في إزالة البلاك من أسطح الأسنان، خاصة عند خط اللثة. الشعيرات البالية لن تلامس أسطح الأسنان كما هو متوقع أو بدقة.” نصيحة إيجل: في حالة عدم معرفتك متى قمت باستبدال فرشاة أسنانك آخر مرة، تعامل مع الأمر كعلامة على أن الوقت قد حان تمامًا.