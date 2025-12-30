ما هو متوسط ​​العمر المتوقع للمرحلة الرابعة من سرطان البنكرياس؟ السناتور السابق بن ساسي يشارك أخبارًا صعبة

عندما شارك السيناتور الأمريكي السابق بن ساسي الأخبار الحزينة على قناة X قبل أيام قليلة من عيد الميلاد عام 2025، والتي تفيد بإصابته بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، كان صريحا للغاية بشأن تشخيصه. وأوضح في المنشور أن تشخيصه كان بمثابة “حكم بالإعدام”.

ولسوء الحظ، لم يكن ساسي يبالغ في خطورة حالته. حتى عندما يتم الجمع بين جميع مراحل سرطان البنكرياس، فإن متوسط ​​العمر المتوقع لمدة خمس سنوات للمرضى يبلغ حوالي 13٪، وفقًا لشبكة مكافحة سرطان البنكرياس (PanCAN). ولكن بالنسبة لأولئك المصابين بالسرطان في المرحلة الرابعة، تنخفض نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 3٪. (كان أليكس تريبك شخصية عامة أخرى حارب علنًا سرطان البنكرياس حتى وفاته بسبب هذه الحالة). وتوضح جمعية السرطان الأمريكية أن سبب هذه النتائج السيئة يكمن في حقيقة أن سرطان البنكرياس نادرًا ما يتم اكتشافه مبكرًا. (يتم تشخيص حوالي 80% من حالات سرطان البنكرياس في مرحلة لاحقة).

ما الذي يجعل اكتشاف سرطان البنكرياس صعبًا؟ يعاني معظم الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس من علامات إنذار مبكرة قليلة. فقط عندما ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم أو مناطق بعيدة تظهر عليه أعراض مزعجة مثل فقدان الوزن غير المتوقع، وعدم الراحة في البطن أو الظهر، والحكة الشديدة، واليرقان. عند هذه النقطة، قد يطلبون العناية الطبية فقط ليعلموا أن سرطان البنكرياس لديهم قد انتشر، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة المعهد الوطني للسرطان أنه عندما تم اكتشاف سرطان البنكرياس في أولى أشكاله، ارتفع متوسط ​​​​البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى ما يقرب من 84٪.