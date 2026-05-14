ما هو متوسط ​​عمر إطار السرير؟

ربما لا تفكر كثيرًا في هيكل سريرك حتى يصدر صوتًا لم تسمعه من قبل. بالتأكيد، تقوم بتبديل الفراش الخاص بك كثيرًا، ولكن هيكل السرير الخاص بك يشبه إلى حد كبير ذلك الصديق الموثوق الذي يكون موجودًا عندما تحتاج إليه – حتى لا يكون كذلك. في حين أنه من المعروف أن المراتب هي من بين الأشياء الموجودة في منزلك والتي لها تاريخ انتهاء الصلاحية، إلا أن إطارات السرير كذلك أيضًا. لكن كم من الوقت يستمرون؟ الإجابة المختصرة هي أن إطارات السرير تدوم في المتوسط ​​حوالي 10 سنوات، ولكن هذا الرقم يأتي مع العديد من المحاذير.

هيكل السرير يدعم مرتبتك، وربما صندوق الزنبرك، ويدعمك، وهو مساهم كبير في مدى جودة نومك. يعتمد طول الوقت الذي ستؤدي فيه مهمتها بنجاح على بعض الأشياء، ولكن الأهم هو جودتها وبنيتها. يمكن أن يستمر إطار السرير الخشبي المصنوع من خشب الساج أو البلوط أو الجوز لمدة تصل إلى 20 عامًا، في حين أن إطار الخشب الحبيبي يستمر عادةً من ثلاث إلى سبع سنوات فقط. إطارات السرير المعدنية متينة جدًا أيضًا، ولكن حتى أفضلها عادة ما تدوم حوالي 10 إلى 12 عامًا. أما بالنسبة لإطارات الأسرة المنجدة، فيمكن أن تنخفض بشكل أسرع من الأسرّة الخشبية والمعدنية ما لم تكن مصنوعة من أقمشة عالية الأداء مثل مزيج البوليستر عالي الخيوط أو الأكريليك المصبوغ بالمحلول. حتى لو كنت تعتني بشكل ممتاز بإطار السرير المنجد، فإنه عادة ما يستمر لمدة خمس إلى ثماني سنوات.