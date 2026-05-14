ما هو متوسط ​​عمر إطار السرير؟

ربما لا تفكر كثيرًا في هيكل سريرك حتى يصدر صوتًا لم تسمعه من قبل. بالتأكيد، تقوم بتبديل الفراش الخاص بك كثيرًا، ولكن هيكل السرير الخاص بك يشبه إلى حد كبير ذلك الصديق الموثوق الذي يكون موجودًا عندما تحتاج إليه – حتى لا يكون كذلك. في حين أنه من المعروف أن المراتب هي من بين الأشياء الموجودة في منزلك والتي لها تاريخ انتهاء الصلاحية، إلا أن إطارات السرير كذلك أيضًا. لكن كم من الوقت يستمرون؟ الإجابة المختصرة هي أن إطارات السرير تدوم في المتوسط حوالي 10 سنوات، ولكن هذا الرقم يأتي مع العديد من المحاذير.
هيكل السرير يدعم مرتبتك، وربما صندوق الزنبرك، ويدعمك، وهو مساهم كبير في مدى جودة نومك. يعتمد طول الوقت الذي ستؤدي فيه مهمتها بنجاح على بعض الأشياء، ولكن الأهم هو جودتها وبنيتها. يمكن أن يستمر إطار السرير الخشبي المصنوع من خشب الساج أو البلوط أو الجوز لمدة تصل إلى 20 عامًا، في حين أن إطار الخشب الحبيبي يستمر عادةً من ثلاث إلى سبع سنوات فقط. إطارات السرير المعدنية متينة جدًا أيضًا، ولكن حتى أفضلها عادة ما تدوم حوالي 10 إلى 12 عامًا. أما بالنسبة لإطارات الأسرة المنجدة، فيمكن أن تنخفض بشكل أسرع من الأسرّة الخشبية والمعدنية ما لم تكن مصنوعة من أقمشة عالية الأداء مثل مزيج البوليستر عالي الخيوط أو الأكريليك المصبوغ بالمحلول. حتى لو كنت تعتني بشكل ممتاز بإطار السرير المنجد، فإنه عادة ما يستمر لمدة خمس إلى ثماني سنوات.
علامات قد تحتاج إلى استبدال إطار سريرك
عاجلاً أم آجلاً، حتى إطار السرير عالي الجودة يظهر عمره. يمكن أن تساعدك معرفة ما تبحث عنه في تحديد ما إذا كان هيكل سريرك يحتاج فقط إلى بعض العناية أو أنه يقترب من نهاية عمره الافتراضي. حتى لو كان عليك الاستغناء عن هيكل السرير لفترة وجيزة، فهناك طرق لجعل المرتبة الأرضية تبدو مقصودة وليست مؤقتة.
واحدة من أكبر الطرق التي يُعلمك بها إطار السرير الخاص بك أنه معلق بخيط – إلى جانب الضرر المرئي – هي عندما يُحدث ضوضاء أكثر من المعتاد. تعتبر بعض الصرير والصرير أمرًا طبيعيًا، ولكنها قد تشير أيضًا إلى تفكك الأجهزة، خاصة إذا كان لديك إطار معدني. إذا كان لديك إطار خشبي، فقد يعني الصرير تآكلًا هيكليًا، أو ضعف شرائح الدعم، أو فشل المفاصل. مع الحركة المستمرة، يتعرض سريرك للضغط، مما يتسبب في تحرك الأجزاء أو احتكاكها معًا أكثر مما ينبغي.
الترهل هو مؤشر آخر على أن الوقت قد حان لاستبدال هيكل سريرك. إذا انخفض مركز سريرك أو لم تكن المرتبة مستوية، فغالبًا ما تكون الشرائح المكسورة أو المنحنية هي السبب. في بعض الأحيان يكون استبدال الشرائح كافيًا، ولكن عندما يبدو الهيكل أقل استقرارًا، فقد يكون الوقت قد حان لشراء واحدة جديدة أو توفير إطار سرير عتيق. قبل كل شيء، عندما لا يكون نومك أثناء الليل حالمًا بعد الآن، قد يحاول هيكل سريرك تحذيرك من وجود شيء غير صحيح.