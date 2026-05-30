ما هو متوسط ​​عمر التلفزيون؟

ذات مرة، كانت أجهزة التلفاز استثمارًا حقيقيًا. في أواخر التسعينيات، كلفت أجهزة تلفزيون البلازما الأولى العملاء ما يزيد عن 10000 دولار – أي ما يعادل أكثر من 20000 دولار اليوم عندما تأخذ في الاعتبار التضخم. مع هذا السعر الباهظ، فمن المنطقي أن يعتمد المستخدمون على هذه الأجهزة إلى أن يصبحوا غير قادرين على ذلك، وغالبًا ما يظلون على نفس المنتج لعقود من الزمن. لكن في أيامنا هذه تغيرت الأمور. شهدت أجهزة التلفزيون انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بفضل تطور عمليات التصنيع الأقل تكلفة، ولم يعد شراء تلفزيون جديد مهمة تتطلب شهورًا أو سنوات من الادخار. هذه التكنولوجيا الجديدة أقل تكلفة في الإنتاج والبيع، ولكنها تفتقر أيضًا إلى طول عمر المنتجات السابقة. يمكن أن تعمل أجهزة تلفزيون LED الحالية عادةً لمدة تتراوح بين 40.000 إلى 60.000 ساعة قبل أن تبدأ في الانهيار وإظهار التآكل، وهو ما يعادل حوالي أربع إلى سبع سنوات للمستخدمين المتكررين. يمكن أن تستمر أجهزة OLED وأجهزة التلفاز الذكية لمدة تصل إلى 100000 ساعة، أو ما يصل إلى 12 عامًا.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على عمر التلفزيون الخاص بك. يعد تجنب العلامات التجارية التلفزيونية غير الموثوقة بأي ثمن خطوة أولى رائعة لتحقيق أقصى استفادة من أموالك، ولكن مقدار الوقت الذي تقضيه فعليًا في استخدام الشاشة له أيضًا تأثير كبير على طول عمرها. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر عوامل مثل التنسيب والصيانة وحتى استعداد العلامة التجارية لتوفير تحديثات البرامج على مقدار الوقت الذي يمكنك قضاءه قبل الحاجة إلى شراء تلفزيون جديد.