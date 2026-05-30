ما هو متوسط ​​عمر التلفزيون؟

ذات مرة، كانت أجهزة التلفاز استثمارًا حقيقيًا. في أواخر التسعينيات، كلفت أجهزة تلفزيون البلازما الأولى العملاء ما يزيد عن 10000 دولار – أي ما يعادل أكثر من 20000 دولار اليوم عندما تأخذ في الاعتبار التضخم. مع هذا السعر الباهظ، فمن المنطقي أن يعتمد المستخدمون على هذه الأجهزة إلى أن يصبحوا غير قادرين على ذلك، وغالبًا ما يظلون على نفس المنتج لعقود من الزمن. لكن في أيامنا هذه تغيرت الأمور. شهدت أجهزة التلفزيون انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بفضل تطور عمليات التصنيع الأقل تكلفة، ولم يعد شراء تلفزيون جديد مهمة تتطلب شهورًا أو سنوات من الادخار. هذه التكنولوجيا الجديدة أقل تكلفة في الإنتاج والبيع، ولكنها تفتقر أيضًا إلى طول عمر المنتجات السابقة. يمكن أن تعمل أجهزة تلفزيون LED الحالية عادةً لمدة تتراوح بين 40.000 إلى 60.000 ساعة قبل أن تبدأ في الانهيار وإظهار التآكل، وهو ما يعادل حوالي أربع إلى سبع سنوات للمستخدمين المتكررين. يمكن أن تستمر أجهزة OLED وأجهزة التلفاز الذكية لمدة تصل إلى 100000 ساعة، أو ما يصل إلى 12 عامًا.
ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على عمر التلفزيون الخاص بك. يعد تجنب العلامات التجارية التلفزيونية غير الموثوقة بأي ثمن خطوة أولى رائعة لتحقيق أقصى استفادة من أموالك، ولكن مقدار الوقت الذي تقضيه فعليًا في استخدام الشاشة له أيضًا تأثير كبير على طول عمرها. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر عوامل مثل التنسيب والصيانة وحتى استعداد العلامة التجارية لتوفير تحديثات البرامج على مقدار الوقت الذي يمكنك قضاءه قبل الحاجة إلى شراء تلفزيون جديد.
كيفية إطالة عمر جهاز التلفزيون الخاص بك ومتى تحصل على بديل
من السهل إصلاح بعض مشكلات التلفزيون – يمكنك إصلاح شاشة مخدوشة باستخدام أداة مكتبية بسيطة، على سبيل المثال – ولكن هناك مشكلات أخرى تمثل علامات أوضح على أنك بحاجة إلى استبدال. عندما يتعلق الأمر بأجهزة التلفاز الحديثة، غالبًا ما تنقسم المشكلات الكبيرة إلى فئتين: جودة الشاشة ومشكلات البرامج. تعد المشكلات مثل وحدات البكسل الميتة والصور المحترقة والأضواء الباهتة دائمًا علامات على أن شاشتك في نهاية عمرها الافتراضي، وفي كثير من الحالات، ستكلف الإصلاحات نفس تكلفة شراء طراز جديد. تعد مشكلات البرامج أيضًا سببًا رئيسيًا لعمليات الاستبدال – حتى لو بدا التلفزيون الخاص بك في حالة جيدة جسديًا، ستتوقف الشركات عن توفير تحديثات البرامج للمنتجات بعد نقطة معينة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة مستخدم بطيئة أو بها أخطاء أو محبطة ببساطة، خاصة إذا لم تتمكن من الوصول إلى خدمات البث أو الاشتراكات.
على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكنك فعله حقًا عندما يتعلق الأمر بالمشكلات المستندة إلى البرامج، إلا أنه يمكنك اتخاذ خطوات لإطالة عمر شاشتك. إذا كنت لا تشاهد التلفاز بشكل نشط، فأوقف تشغيل الشاشة. هذا سوف يقلل من كمية البلى. إنها فكرة جيدة أيضًا تجنب إيقاف الشاشة مؤقتًا على إطار واحد لفترة طويلة من الوقت، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث احتراق. لحسن الحظ، تستخدم العديد من أجهزة التلفزيون الحديثة شاشات توقف متحركة للمساعدة في منع ذلك، لذا لا تقم بإيقاف تشغيل هذا في الإعدادات، حتى لو وجدت ذلك مزعجًا إلى حد ما. وأخيرًا، هناك صيانة بسيطة – إزالة الغبار بانتظام، وتجنب المناطق ذات الرطوبة العالية، ووضع الشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. على الرغم من أنه سيظل بحاجة إلى الاستبدال في النهاية، إلا أن هذه الخطوات يمكن أن تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من جهاز التلفزيون الخاص بك.