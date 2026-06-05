ما هو متوسط ​​عمر المولد؟

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد يكون امتلاك مولد كهربائي منزلي ضرورة مطلقة وليس رفاهية. وفي ولايات مثل تكساس – مع تجمد الشتاء الذي لا يمكن التنبؤ به وإجهاد الشبكة الصيفية – أو فلوريدا، حيث يجلب الطقس مواسم أعاصير شديدة، فإن القدرة على الحصول على الطاقة عندما تتعطل الشبكة الكهربائية الرئيسية أمر بالغ الأهمية. قبل الاستثمار في المولد، من المهم أن تفهم المدة التي يمكنك توقعها بشكل واقعي من وحدتك. في النهاية، يتم تحديد عمر وحدتك من خلال ثلاثة أشياء رئيسية: تكرار استخدامها، ونوع الوقود الذي تستخدمه، والصيانة. على الرغم من أن حجم المولد الخاص بك لا يحدد عمرًا محددًا، إلا أنه له تأثير كبير على مقدار العمل الذي يجب على المحرك القيام به ومدى تعامله مع الحرارة مع مرور الوقت.
عندما يتعلق الأمر بفهم كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على مولدك الأول، فإن المقياس الحقيقي لطول عمره لا يتم حسابه بالسنوات التقويمية، ولكن بساعات التشغيل. يمكن أن تدوم المولدات المنزلية المحمولة ما بين 1000 إلى 3000 ساعة، على الرغم من أنها إذا تم استخدامها بشكل صارم لتوفير الطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ في بعض الأحيان، فيمكن أن تدوم بسهولة من 10 إلى 20 عامًا. يتم تصنيعها بمحركات أصغر حجمًا يتم تبريدها بالهواء مقارنة بالمولدات الاحتياطية المنزلية بالكامل وتستخدم البنزين الذي يحترق ساخنًا ويتحلل بسرعة.
تم تصميم المولدات الكهربائية المنزلية التي تم تركيبها بشكل دائم لتدوم طويلاً. تستخدم هذه المحركات محركات متينة من فئة السيارات وأنظمة تبريد جيدة للتعامل مع فترات انقطاع الخدمة الطويلة. تعمل مولدات البروبان (أو الغاز الطبيعي) عادةً لمدة تتراوح بين 3000 إلى 6000 ساعة، أو حوالي 20 إلى 30 عامًا. إذا كان المولد يعمل بالديزل، فيمكنك التطلع إلى عمر أطول ومتانة أكبر. ويبلغ متوسط عمرها 5000 إلى 10000 ساعة (أو 25 إلى 30 سنة)، وهي المعيار الذهبي للتحمل على المدى الطويل.
كيفية تعظيم عمر المولد
إن معرفة أن المولد الخاص بك يتم صيانته بشكل صحيح يمنحك راحة البال التامة أثناء حالات الطوارئ. وبما أن هذه ليست أرخص الأشياء التي يمكن شراؤها لمنزلك، فإن حماية هذا الاستثمار من خلال الرعاية المستمرة أمر ضروري. إذا كنت ترغب في الوصول إلى الحد الأقصى من العمر المتوقع، فإن الصيانة الروتينية غير قابلة للتفاوض. ومن المهم أيضًا عدم ارتكاب هذه الأخطاء الشائعة مع المولد المنزلي الخاص بك والتي يمكن أن تقصر من عمره الافتراضي بشكل كبير.
أولاً، عليك تغيير الزيت بانتظام. لا تتمتع محركات المولدات بقدرات الزيت الهائلة التي تتمتع بها السيارات. بالنسبة للوحدات المحمولة، يجب عادةً تغيير الزيت كل 50 إلى 100 ساعة من الاستخدام، بعد أول تغيير له بعد مرور 25 ساعة. بالنسبة للوحدات الاحتياطية، عادةً ما يتم ذلك كل 100 إلى 200 ساعة، أو على الأقل مرة واحدة سنويًا. على عكس ما يفترضه العديد من أصحاب المنازل بشأن ترك نظام النسخ الاحتياطي في وضع الخمول، فأنت بحاجة إلى الحفاظ على تحرك الأجزاء من خلال تشغيل المحرك. للقيام بذلك، اتبع القاعدة 20-20-20: كل 20 يومًا، قم بتشغيل المولد تحت حمل كهربائي بنسبة 20% على الأقل لمدة 20 دقيقة. يؤدي ذلك إلى توزيع الزيت وتشحيم الأختام الداخلية ومنع تراكم الرطوبة داخل المحرك.
وعلى نفس المنوال، ستحتاج إلى التأكد من بقاء الوقود طازجًا. لا تدع مولد البنزين يظل في وضع الخمول لمدة أشهر مع وجود الوقود في الخزان. من الأفضل استخدام مثبتات الوقود أو تشغيل المكربن حتى يجف تمامًا قبل تخزينه لمنع التآكل. نظرًا لأن الوقود الحديث المكون من خليط الإيثانول يتحلل بسرعة ويجذب الرطوبة، فإن ترك الغاز غير المعالج في نظامك يعد بمثابة دعوة مفتوحة للانسدادات والصدأ الداخلي. إن قضاء خمس دقائق لتصريف الخزان أو إضافة عامل استقرار قبل التخزين يضمن تشغيل المولد الخاص بك بالفعل عند تعطل الشبكة.