ما هو متوسط ​​عمر المولد؟

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد يكون امتلاك مولد كهربائي منزلي ضرورة مطلقة وليس رفاهية. وفي ولايات مثل تكساس – مع تجمد الشتاء الذي لا يمكن التنبؤ به وإجهاد الشبكة الصيفية – أو فلوريدا، حيث يجلب الطقس مواسم أعاصير شديدة، فإن القدرة على الحصول على الطاقة عندما تتعطل الشبكة الكهربائية الرئيسية أمر بالغ الأهمية. قبل الاستثمار في المولد، من المهم أن تفهم المدة التي يمكنك توقعها بشكل واقعي من وحدتك. في النهاية، يتم تحديد عمر وحدتك من خلال ثلاثة أشياء رئيسية: تكرار استخدامها، ونوع الوقود الذي تستخدمه، والصيانة. على الرغم من أن حجم المولد الخاص بك لا يحدد عمرًا محددًا، إلا أنه له تأثير كبير على مقدار العمل الذي يجب على المحرك القيام به ومدى تعامله مع الحرارة مع مرور الوقت.

عندما يتعلق الأمر بفهم كل ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على مولدك الأول، فإن المقياس الحقيقي لطول عمره لا يتم حسابه بالسنوات التقويمية، ولكن بساعات التشغيل. يمكن أن تدوم المولدات المنزلية المحمولة ما بين 1000 إلى 3000 ساعة، على الرغم من أنها إذا تم استخدامها بشكل صارم لتوفير الطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ في بعض الأحيان، فيمكن أن تدوم بسهولة من 10 إلى 20 عامًا. يتم تصنيعها بمحركات أصغر حجمًا يتم تبريدها بالهواء مقارنة بالمولدات الاحتياطية المنزلية بالكامل وتستخدم البنزين الذي يحترق ساخنًا ويتحلل بسرعة.

تم تصميم المولدات الكهربائية المنزلية التي تم تركيبها بشكل دائم لتدوم طويلاً. تستخدم هذه المحركات محركات متينة من فئة السيارات وأنظمة تبريد جيدة للتعامل مع فترات انقطاع الخدمة الطويلة. تعمل مولدات البروبان (أو الغاز الطبيعي) عادةً لمدة تتراوح بين 3000 إلى 6000 ساعة، أو حوالي 20 إلى 30 عامًا. إذا كان المولد يعمل بالديزل، فيمكنك التطلع إلى عمر أطول ومتانة أكبر. ويبلغ متوسط ​​عمرها 5000 إلى 10000 ساعة (أو 25 إلى 30 سنة)، وهي المعيار الذهبي للتحمل على المدى الطويل.