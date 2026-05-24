ما هو متوسط ​​عمر مقعد المرحاض؟

يعد مقعد المرحاض الخاص بك أحد التركيبات الأكثر استخدامًا في منزلك. إنه أيضًا شيء من المحتمل ألا تفكر فيه كثيرًا حتى يصبح فضفاضًا أو متصدعًا. في حين أن المرحاض الخزفي نفسه يمكن أن يستمر لعقود من الزمن، فإن عمر المقعد الملحق به أقصر بكثير. تدوم معظم مقاعد المراحيض ما بين خمس إلى 10 سنوات فقط، لكن ذلك يعتمد على المادة والجودة وعادات التنظيف وعدد مرات استخدامها.

تعتبر المقاعد البلاستيكية الأساسية خيارًا ميسور التكلفة، ولكن مع الاستخدام اليومي المتكرر، يتغير لونها وتظهر بها شقوق. يؤدي تراكم البكتيريا أيضًا إلى ظهور بقع بمرور الوقت تتطلب استبدال المقعد. يمكنك التخلص من مقعدك البلاستيكي للحصول على خيار أكثر تميزًا، مثل مقعد خشبي أو MDF، وكلاهما أكثر ثباتًا. ومع ذلك، فهي أكثر عرضة للتلف الناتج عن الرطوبة إذا بقي الماء على السطح. قد يكون من المفيد شراء مقعد فاخر مصنوع من الخشب الصلب أو مقعد ناعم الإغلاق، حيث يمكن أن يستمر في بعض الأحيان لمدة 10 سنوات أو أكثر عند صيانته بشكل صحيح. تعد مقاعد راتينج اليوريا فورمالدهايد خيارًا آخر غير مكلف، لكن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب الاصفرار خلال عام، كما أن أسطحها تخدش بسهولة شديدة.

كم مرة تستخدم مقعد المرحاض الخاص بك مهم أيضًا. سيواجه المقعد في الحمام العائلي المزدحم المزيد من التآكل مقارنة بالمقعد في حمام الضيوف. إن الغلق المتكرر للغطاء، وتغيير الوزن على المفصلات، والتعرض المستمر للرطوبة، كلها عوامل تقلل من عمر المقعد بمرور الوقت. إذا كان لديك ماء عسر، فقد يساهم أيضًا في تدهور مقعدك من خلال ترك البقع وتراكم المعادن خلفه حول الأجهزة.