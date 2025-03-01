ما هو مثل شون “ديدي” حياة السجن في السجن

الآن بعد أن أصبح ديدي خلف القضبان وبعيدًا عن زيت الأطفال ، يتساءل بعض الناس عن كيفية قيام المفترس الجنسي المدير التنفيذي للموسيقى الذي تحول إلى تحول. تم إلقاء القبض على شون كومبس ، البالغ من العمر خمسة وخمسين عامًا ، في سبتمبر 2024 بتهمة الاختطاف ، والمخدرات ، وإكراه النساء بعنف من أجل “تحقيق رغباته الجنسية” ، حيث يقتبس هيئة الإذاعة البريطانية للمدعين العامين. تم ربط هذه الاتهامات بالمخدرات المزعومة التي تغذيها المخدرات في قصر ديدي بعنوان “Ofk Offs” التي كانت مرتبطة على ما يبدو بمؤسسة جنائية كاملة “يعود تاريخها إلى عام 2008.

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عندما تم القبض على ديدي ، اعتبره قاضي اتحادي “مخاطرة خطيرة في الطيران” ورفض طلبه بكفالة ، لكل بي بي سي. تم نقل مغني الراب إلى مركز الاحتجاز العاصمة (MDC) في بروكلين ، نيويورك ، حيث بقي خلال الفترة التي سبقت محاكمته. بكل المقاييس ، فإن MDC ليس ما نسميه مكانًا ممتعًا. لكل سي إن إن ، تم وصفه بأنه “مثير للاشمئزاز” ، “مرعب” ، و “الجحيم على الأرض”. وقال محامي ديدي ، مارك أغنيفيلو ، لمنفذ “إنه مكان صعب للغاية أن يكون سجينًا”.

حتى الآن ، يبدو أن ديدي لم يكن جيدًا. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن مصدرا قال إنه “يرمي نوبات الغضب” – ليس أكثر من كونه خلف القضبان ، ولكن لأن القاتل المدير التنفيذي للرعاية المتحدة في الولايات المتحدة قد حصل على اهتمام أكثر منه. ثم هناك ميزة زاحفة ديدي المزعومة ، حسب صحيفة نيويورك بوست. إنها واحدة تناسب تهمه بشكل جيد للغاية: يبدو أن هناك شبكات في إحدى الغرف في كتلة زنزانة ديدي التي تسمح له والآخرين بالملاحظة في منطقة النساء أدناه.

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