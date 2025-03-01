ما هو مثل شون “ديدي” حياة السجن في السجن

الآن بعد أن أصبح ديدي خلف القضبان وبعيدًا عن زيت الأطفال ، يتساءل بعض الناس عن كيفية قيام المفترس الجنسي المدير التنفيذي للموسيقى الذي تحول إلى تحول. تم إلقاء القبض على شون كومبس ، البالغ من العمر خمسة وخمسين عامًا ، في سبتمبر 2024 بتهمة الاختطاف ، والمخدرات ، وإكراه النساء بعنف من أجل “تحقيق رغباته الجنسية” ، حيث يقتبس هيئة الإذاعة البريطانية للمدعين العامين. تم ربط هذه الاتهامات بالمخدرات المزعومة التي تغذيها المخدرات في قصر ديدي بعنوان “Ofk Offs” التي كانت مرتبطة على ما يبدو بمؤسسة جنائية كاملة “يعود تاريخها إلى عام 2008.
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عندما تم القبض على ديدي ، اعتبره قاضي اتحادي “مخاطرة خطيرة في الطيران” ورفض طلبه بكفالة ، لكل بي بي سي. تم نقل مغني الراب إلى مركز الاحتجاز العاصمة (MDC) في بروكلين ، نيويورك ، حيث بقي خلال الفترة التي سبقت محاكمته. بكل المقاييس ، فإن MDC ليس ما نسميه مكانًا ممتعًا. لكل سي إن إن ، تم وصفه بأنه “مثير للاشمئزاز” ، “مرعب” ، و “الجحيم على الأرض”. وقال محامي ديدي ، مارك أغنيفيلو ، لمنفذ “إنه مكان صعب للغاية أن يكون سجينًا”.
حتى الآن ، يبدو أن ديدي لم يكن جيدًا. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن مصدرا قال إنه “يرمي نوبات الغضب” – ليس أكثر من كونه خلف القضبان ، ولكن لأن القاتل المدير التنفيذي للرعاية المتحدة في الولايات المتحدة قد حصل على اهتمام أكثر منه. ثم هناك ميزة زاحفة ديدي المزعومة ، حسب صحيفة نيويورك بوست. إنها واحدة تناسب تهمه بشكل جيد للغاية: يبدو أن هناك شبكات في إحدى الغرف في كتلة زنزانة ديدي التي تسمح له والآخرين بالملاحظة في منطقة النساء أدناه.
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مركز الاحتجاز العاصمة ليس مكانًا ممتعًا
سيكون من الخطورة أن نقول إن حياة ديدي في MDC في بروكلين تختلف اختلافًا كبيرًا عن الاستيقاظ في قصره البالغ 61.5 مليون دولار في بيفرلي هيلز. إنه واحد من أغنى نجوم الهيب هوب في العالم ، بعد كل شيء. أخبر المحامي مايكل كوهين ، الذي شغل مؤخراً محامي دونالد ترامب ، سي إن إن عن سجن ديدي اليومية في سجن. وقال كوهين “عندما يستيقظ ، يحدق في جدران بيضاء مطلية بلوك ، على عكس كل ما كان ديكور قصوره”. وأضاف لاحقًا “إنه يستيقظ على سرير فولاذي مع مرتبة واحدة ونصف بوصة ، ولا وسادة ، في خلية بطول 8 أقدام و 10 أقدام يمكنني أن أؤكد لك أنها مثيرة للاشمئزاز”. أما بالنسبة للطعام ، فهناك كلاب ساخنة وفخذين الدجاج و “البرغر القتل” الرفيع الذي قاله أحد السجين السابق مثل جلد الأحذية. تتكون الملابس من بذلة تان أو تي شيرت وسروال شورت.
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MDC ، على وجه الخصوص ، لديها سمعة لكونها مكان سيء. في عام 2024 ، أدى شجار السجن إلى وفاة السجين إدوين كورديرو. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، دعا محامي كورديو ، أندرو دالاك ، الظروف في MDC فظيعة وموكله “ضحية أخرى لماجستير إدارة الأعمال. في نفس العام ، رفض القاضي غاري براون إرسال مجرم إلى MDC لأن “الفوضى يسود ، إلى جانب العنف غير المنضبط” ، حسب بي بي سي. في عام 2019 ، وصفت كاميرون ليندساي ، وارد MDC السابق ، بالمنشأة بأنها “واحدة من أكثر المنشأة المضطربة ، إن لم يكن أكثر المرفقات المضطربة في مكتب السجون” ، كما يقتبس صحيفة نيويورك تايمز. حتى لو تم تزيين هذه التقارير ، فإن ديدي بالتأكيد لا يقضي وقتًا ممتعًا.
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ديدي لديه ألعاب ويريد الاهتمام
على الرغم من أنه ليس لدينا أي معلومات حول جدول Diddy المحدد في MDC ، إلا أننا نفترض أنه يواجه صعوبة في التعامل مع القضبان. وقال مايكل كوهين عن زنزانة ديدي أثناء حديثه إلى سي إن إن “لا توجد كتب في الجزء الأول ، لذلك يتعامل مع الكثير في الوقت الحالي”. من ناحية أخرى ، تقول صحيفة نيويورك بوست إن كتلة ديدي – الوحدة الشمالية الأربعة – لديها قواعد أكثر استرخاءً من أجزاء أخرى من المنشأة. لذا ، على الرغم من أن الكتب تبدو خارج الطاولة ، فإن الأجهزة اللوحية ليست كذلك – لدى السجناء أقراص غير متصلة بمشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى وممارسة الألعاب. هناك حتى هوكي الهواء ، بينغ بونج ، ألعاب الطاولة ، ألعاب الورق ، وصالة رياضية.
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على الرغم من هذه وسائل الراحة الممولة من الضرائب ، أخبر مصدر لم يكشف عن اسمه لصحيفة نيويورك بوست أن ديدي كان “يلقي نوبات الغضب” على لويجي مانجيون ، المتهم البالغ من العمر 26 عامًا بقتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealthcare براين تومبسون. يشارك Mangione نفس المنشأة ، MDC ، مع Diddy ، ويبدو أن مغني الراب يشعر بالغيرة من الانتباه الذي يحصل عليه Mangione. ادعى المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن ديدي قال إن مانجيون كان على “قائمة ****”. وأضاف المصدر “حتى في السجن ، الأنا ديدي أكبر من الحياة”. ردد عضو سابق في دائرة ديدي هذه المشاعر. وقالوا “إنه يريد دائمًا أن يكون مركز كل شيء”. “إذا شعر أن أي شخص يأخذ انتباهه ، فهو لا يأخذها بشكل جيد. إنه يتبول ، وإذا كان لديه القدرة على القيام بذلك ، فإنه يجعل حياة الشخص الآخر بائسة.” ربما هذا هو السبب في أن العديد من النجوم لا يمكنهم الوقوف عليه.
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يقال إنه كان يحاول التأثير على الشهود
بصرف النظر عن ارتداء تان ، وأكل الكلاب الساخنة ، والتحديق في جدار زنزانته ، والتعبير عن لويجي مانجيون ، يزعم المدعون أن ديدي كان يدعو الشهود المحتملين لمحاولة التأثير عليهم. وفقًا لبي بي سي ، يتهمه ممثلو الادعاء في ديدي ببذل “جهود لا هوادة فيها” من أجل “التأثير الفاسد على شهادة الشهود”. على وجه التحديد ، اتهموه باستخدام هواتف النزلاء الآخرين لإجراء مكالمات ثلاثية للتحدث إلى أشخاص لا يُسمح لهم بالاتصال بهم. وبحسب ما ورد لديهم تسجيلات ديدي يخبر أسرته بالتحدث مع الشهود.
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وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن ديدي كان يدخل في حملات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للدخول لمحاولة التأثير على الرأي العام لصالحه. من خلال “نصوص متعددة” و “مكالمات متعددة” ، قال ديدي ، أمر ديدي شخص غير معروف يدعى “شاهد Two” لصنع منشور على Instagram الذي كان يتعارض مع شهادة Dawn Richard. ريتشارد هي واحدة من الأفراد الذين طرحوا اتهامات ضد ديدي في سبتمبر 2024 ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والبطارية ، يرفضون دفعها ، ورفض طعامها ونومها وأكثر من ذلك.
وفقًا للمدعين العامين ، بعد التعاون مع “الشاهد الثاني” ، دفع ديدي الفرد. علاوة على ذلك ، راقب على ما يبدو مشاركة الجمهور في المنشور لمحاولة تحديد كيفية تأثيرها على المحلفين في قضيته. إذا كانت كل هذه المعلومات صحيحة ، فقد كان ديدي مشغولًا جدًا خلف القضبان ، إلى جانب إعداد قضيته والقيام بأشياء مثل لعب Ping-Pong وعدم قراءة الكتب.
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ديدي المزعوم زوال
هناك قطعة أخرى لصورة وقت ديدي خلف القضبان. إنها تتجه نحو التكهنات ولكن لديها العديد من الأشخاص الذين يزعمون أنه صحيح: ثقب ديدي. يزعم السجناء السابقين في MDC أن هناك غرفة في الوحدة الشمالية الأربعة مع صر في الأرض لها ثقوب صغيرة فيها. كما تقول الحكاية ، توفر تلك الثقوب وجهة نظر إلى المستوى أدناه حيث توجد النساء. وقال جين بوريلو السابق لصحيفة نيويورك بوست: “إذا كنت مستلقيًا ، فيمكنك النظر في الثقوب والتحدث مع النساء في طابق واحد لأسفل ورؤيتها”. اتخذ عضو العصابة G-Lock المسار الأكثر حدة وقال: “سوف يعرضونهم ويلعبون مع C ****.”
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في حين أن هذه الادعاءات تبدو وكأنها حمى الهلوسة تحلم بنزلاء النساء المحرومين ، قال بوريلو إن ديدي يمكنه حتى ترتيب أحد “نوباته” خلف القضبان إذا أراد حقًا ذلك. قال بوريلو أيضًا إن معظم النساء المرئيات في الطابق الثالث ليسن من أنواع “النماذج والمتعانيات المحترفين وغيرهم” التي كان من الممكن أن تجنبه ديدي عادةً في العربات القصيرة. في حين أن وجود شبكة الدقيق من الرابع إلى الثالث لا يزال غير مبال ، كما هو الحال في استخدام ديدي المحتمل له لعرضه أو التواصل مع النزلاء في الطابق الثالث ، فإنه على الأقل في عالم الاحتمالات ويستحق الإشارة. أما بالنسبة لانشغال ديدي بزيت الأطفال؟ وقال بوريلو “لقد اعتادوا الحصول عليها في المفوض”. “لكن لا أكثر.”
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فيما يلي بعض النجوم الذين تم حبسهم في عام 2024.