ما هو مرمم الأرضيات الأفضل لإحياء الخشب الصلب المتعب في منزلك؟

تعتبر الأرضيات الصلبة خيارًا جميلاً ومتينًا لأي منزل، ولكنها قد تفقد بريقها بمرور الوقت بسبب التآكل اليومي. بدلا من إعادة الصقل المكلفة، يلجأ العديد من أصحاب المنازل إلى مرممي الأرضيات الصلبة. مرمم الأرضيات الصلبة هو منتج مصمم لتحديث وتنشيط الأرضيات الصلبة البالية، مما يعيد الحياة إلى الأرضيات الصلبة القديمة. على عكس المنظف العادي الذي يزيل الأوساخ والأوساخ فقط، أو الملمع الذي يضيف لمعانًا مؤقتًا، فإن المرمم يملأ الخدوش الصغيرة ويجرجر مع استعادة اللمعان الطبيعي للأرضية والطبقة الواقية.
يعمل المرممون عن طريق الارتباط بالخشب لتنعيم السطح، مما يساعد على إبقاء الأرضيات الخشبية تبدو وكأنها جديدة ويعزز لون الأرضية ولمعانها، مما يجعلها مثالية للأسطح التي فقدت جاذبيتها الأصلية ولكنها لم تتضرر بدرجة كافية لتحتاج إليها إعادة التشطيب. ومع ذلك، فإن اختيار المرمم المناسب يعتمد على عوامل مثل المتانة وسهولة التطبيق واللمسة النهائية.
إذا كنت تبحث عن تحول سريع وعالي اللمعان، فقد يكون Rejuvenate هو الحل الأمثل. بالنسبة للمنازل التي بها الكثير من النشاط، قد توفر تركيبة وايمان المقاومة للخدش المرونة التي تحتاجها. يوفر Minwax لمسة نهائية متينة وشبه لامعة وصديقة للميزانية، بينما يوفر Scott’s Liquid Gold أسلوبًا طبيعيًا قائمًا على الزيت يبرز حبيبات الخشب ولونه. دعونا نلقي نظرة على الخيارات الأربعة بمزيد من التفصيل لمساعدتك في اختيار أفضل مرمم.
خيارات ترميم الأرضيات الصلبة الشائعة
يعتبر Rejuvenate Professional Wood Floor Restorer محبوبًا جدًا لتطبيقه المباشر ونتائجه ذات المظهر الاحترافي. تم تصميمه لملء الخدوش، وتوفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وترك لمسة نهائية لامعة، والتي يمكن أن تستمر لعدة أشهر إلى سنة في المناطق ذات الازدحام الشديد. إحدى المزايا الرئيسية لـ Rejuvenate هي تعدد الاستخدامات. إنه يعمل على معظم الأسطح الصلبة وحتى الأرضيات الخشبية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمجموعة متنوعة من أنواع الأرضيات. كما أنها غير سامة، لذا فهي آمنة للمنازل التي بها حيوانات أليفة وأطفال. ومع ذلك، فإن تطبيق Rejuvenate يتطلب القليل من الصبر؛ يمكن أن تحدث خطوط وخطوط تجفيف إذا لم يتم توزيعها بالتساوي. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يريدون منتجًا ميسور التكلفة مع لمسة نهائية احترافية، يعد Rejuvenate خيارًا قويًا.
يُعرف جهاز تلميع وترميم الأرضيات الخشبية من Weiman بتقديم لمسة نهائية ناعمة وعالية اللمعان. إنه المفضل لطبقته الواقية المقاومة للخدش، مما يجعله مناسبًا تمامًا للمنازل التي بها أطفال أو حيوانات أليفة. كما أنها تحتوي على تركيبة منخفضة المركبات العضوية المتطايرة، مما يجعلها آمنة للاستخدام في الداخل دون القلق بشأن الروائح القوية أو المواد الكيميائية. تعتبر بساطة وايمان ميزة إضافية أخرى. لا يتطلب الكثير من التحضير، ويجف بسرعة. على عكس بعض المنتجات، فإنه لا يترك بقايا زلقة، مما يجعله أكثر أمانًا في المناطق شديدة الحركة مثل المطبخ أو الحمام. ومع ذلك، على الرغم من أنه يمكن أن ينعش توهج الأرضية، إلا أنه قد لا يكون فعالًا في ملء الخدوش العميقة.
خيارات إضافية لترميم الأرضيات الصلبة
يوفر Minwax Hardwood Floor Reviver خيارًا متينًا وصديقًا للميزانية. إنه معروف بنتائجه الدائمة، حيث يضيف لمسة نهائية واقية وشبه لامعة تقاوم حركة السير المنتظمة والانسكابات العرضية، مما يجعله خيارًا جيدًا للأسر النشطة. إحدى الميزات الجذابة لـ Minwax هي أنها لا تتطلب الصنفرة قبل التطبيق، مما يوفر الوقت. قد لا يعطي نفس اللمسة النهائية اللامعة مثل بعض المرممات الأخرى ولكنه بدلاً من ذلك يوفر مظهرًا أكثر نعومة وطبيعية. وهذا يجعله مثاليًا للأرضيات القديمة، على الرغم من أنه في الأرضيات الأحدث، قد يسلط الضوء على العيوب بدلاً من إخفائها. يصمد الطلاء شبه اللامع بشكل جيد، لكن المنازل ذات النشاط العالي قد تتلاشى مع مرور الوقت، خاصة في المناطق ذات حركة المرور العالية، مما يتطلب إعادة تطبيقه كل 6-12 شهرًا.
يستخدم Scott’s Liquid Gold Floor Restore تركيبة زيتية فريدة تعمل على ترطيب الخشب وتعزيز حبيباته ولونه. هذا المنتج مناسب لأولئك الذين يبحثون عن منتج طبيعي بالكامل يعيد اللمعان إلى أرضياتهم. بدلاً من ترك طبقة شديدة اللمعان، فإنه يخترق الخشب، مما يعطي لمعانًا طبيعيًا أكثر بساطة. يشتهر Scott’s Liquid Gold بملء الخدوش البسيطة والجرجر وإضافة طبقة من الحماية. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه التركيبة الزيتية يتطلب المزيد من العناية، حيث يمكن أن تظهر الخطوط إذا لم يتم صقلها بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، قد تترك القاعدة الزيتية أحيانًا الأرضيات أكثر عرضة لآثار الأقدام أو اللطخات، خاصة في الضوء المباشر. على الرغم من هذه الاعتبارات، فهو خيار جيد لأولئك الذين يريدون أسلوبًا أكثر طبيعية يعزز جمال الخشب من الداخل.