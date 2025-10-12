ما هو مقدار الثلج الذي يصعب على سقف منزلك التعامل معه؟ وكيفية التحضير

الشتاء لديه طريقة لجعل كل شيء يبدو سحريًا. رائحة الحساء الذي يغلي على الموقد وأول رشفة من الشوكولاتة الساخنة تجلب راحة لا مثيل لها. ولكن ليس كل ما يلمع باردًا ومريحًا. تحت تلك الراحة التي تبدو غير ضارة في الشتاء تكمن مشكلة حقيقية. يمكن للثلج الموجود على سطح منزلك أن يثقل كاهلك في النهاية. بشكل عام، يمكن للسقف النموذجي التعامل مع ما يصل إلى 40 إلى 45 بوصة من الثلج الطازج قبل أن تصبح الأمور محفوفة بالمخاطر. أي شيء أبعد من ذلك قد يعني الإجهاد الهيكلي والتسريبات المحتملة. لحسن الحظ، يمكنك التغلب على المشاكل من خلال إعداد منزلك للطقس البارد. قد يعني هذا إزالة الثلوج من سطح منزلك بانتظام وعزل العلية بشكل صحيح لمنع إنشاء السدود الجليدية.
عندما لا يذوب الثلج بين العواصف، فإنه يبدأ في التراكم. طبقة بعد طبقة تضغط إلى ألواح ثقيلة. وسرعان ما يتراكم هذا المسحوق الناعم ليشكل وزنًا يصل إلى مئات الأرطال على سطح منزلك. لذا، بينما تستمتع بتناول الكاكاو، قد يكون من المفيد أن تفكر في ما يحدث فوق رأسك.
هناك حد لكمية الثلوج التي يمكن أن يتحملها سقف منزلك قبل أن تسوء الأمور
معظم الأسطح، حتى تلك التي تحتوي على أفضل مواد التسقيف، لا يمكنها أن تتحمل أكثر من 40 إلى 45 بوصة من الثلج الطازج. تجدر الإشارة إلى أننا نتحدث هنا عن ثلوج جديدة – ثلج يبدو خفيفًا بما يكفي ليتطاير مع هبوب رياح قوية. وبمجرد أن يذوب هذا الثلج قليلًا ويتجمد مرة أخرى، تأخذ الأمور منحى مختلفًا. يسقط الثلج المدمج الحد الآمن لسقفك إلى مكان ما يتراوح بين 17 إلى 24 بوصة. وإذا كنت تتعامل مع الجليد الصلب، فأنت تنظر إلى 7 إلى 8 بوصات قبل أن يبدأ السقف في الشعور بالإجهاد.
لماذا هذا الفارق الكبير؟ حسنا، كل ذلك يعود إلى الوزن. الثلج الطازج هو في المقام الأول زغب متجمد. ولكن عندما يذوب ويتجمد مرة أخرى، فإنه يصبح ثقيلا. فكر في حمل وسادة بدلًا من دلو من الماء. نفس المساحة، وجهد مختلف تمامًا. والخطر الحقيقي يأتي عندما يبدأ بالتراكم. لنفترض، على سبيل المثال، أن لديك قدمًا من الثلوج الكثيفة المتبقية من عاصفة الأسبوع الماضي، و8 بوصات أخرى من الثلوج الجديدة تهبط في الأعلى. الآن، 18 بوصة قد لا تبدو كبيرة، لكنها ثقيلة على الرغم من ذلك. وهكذا، يمكن لكل طبقة جديدة أن تضيف وزنًا أكبر مما كان من المفترض أن يحمله السقف.
نصائح لحماية سطح منزلك أثناء تساقط الثلوج
عندما يتعلق الأمر بتساقط الثلوج، تعامل مع المشكلة أثناء حدوثها وليس عندما يبدأ السقف في الصرير مثل لوح الأرضية القديم. أنت تعرف ما يقولون، “غرزة في الوقت المناسب تنقذ تسعة،” وليس هناك ما هو أكثر صدقًا من سقف منزلك. أفضل ما يمكنك فعله هو الإمساك بمجرفة السقف بمقبض طويل وسحب الثلج بينما لا يزال بإمكانك التحكم فيه. لا تهدف إلى الناصعة. اترك حوالي 2 بوصة من الثلج هناك لحماية القوباء المنطقية من الكشط المباشر.
هناك طريقة أخرى لإنقاذ سقف منزلك من كارثة ثلجية وهي عزل العلية. العزل الصحيح يمنع الهواء الدافئ من الهروب. وهذا بدوره يمنع ذوبان الثلوج بشكل غير متساو وإعادة تجميدها في السدود الجليدية الثقيلة. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، ستحتاج إلى ما يقرب من 10 إلى 14 بوصة من العزل. تأكد من الانتباه إلى أي مساحة يتسلل الهواء من خلالها، مثل المداخن أو فتحات التهوية. أغلق تلك البقع بإحكام.
وبينما كنت في ذلك، انظر إلى الخارج. قد تبدو الفروع المتدلية غير ضارة في الوقت الحالي، ولكن عندما تكون مغطاة بالجليد، فإنها يمكن أن تعيث فسادًا على سطح منزلك. قم بقصها مرة أخرى بحيث يكون هناك مسافة 10 أقدام على الأقل من سطح منزلك. أخيرًا، إذا لم تكن متأكدًا من شكل سقف منزلك، فاتصل بمحترف لإجراء الفحص. قد ينقذك من الندم الباهظ في منتصف الشتاء.