ما هو مقدار الثلج الذي يصعب على سقف منزلك التعامل معه؟ وكيفية التحضير

الشتاء لديه طريقة لجعل كل شيء يبدو سحريًا. رائحة الحساء الذي يغلي على الموقد وأول رشفة من الشوكولاتة الساخنة تجلب راحة لا مثيل لها. ولكن ليس كل ما يلمع باردًا ومريحًا. تحت تلك الراحة التي تبدو غير ضارة في الشتاء تكمن مشكلة حقيقية. يمكن للثلج الموجود على سطح منزلك أن يثقل كاهلك في النهاية. بشكل عام، يمكن للسقف النموذجي التعامل مع ما يصل إلى 40 إلى 45 بوصة من الثلج الطازج قبل أن تصبح الأمور محفوفة بالمخاطر. أي شيء أبعد من ذلك قد يعني الإجهاد الهيكلي والتسريبات المحتملة. لحسن الحظ، يمكنك التغلب على المشاكل من خلال إعداد منزلك للطقس البارد. قد يعني هذا إزالة الثلوج من سطح منزلك بانتظام وعزل العلية بشكل صحيح لمنع إنشاء السدود الجليدية.

عندما لا يذوب الثلج بين العواصف، فإنه يبدأ في التراكم. طبقة بعد طبقة تضغط إلى ألواح ثقيلة. وسرعان ما يتراكم هذا المسحوق الناعم ليشكل وزنًا يصل إلى مئات الأرطال على سطح منزلك. لذا، بينما تستمتع بتناول الكاكاو، قد يكون من المفيد أن تفكر في ما يحدث فوق رأسك.