ما هو ملح غسالة الصحون وهل تحتاجه؟

ربما تفترض أنك على دراية بجميع المنتجات التي تحتاجها لتنظيف غسالة الأطباق بشكل صحيح. من المؤكد أن المنظفات ومساعد الشطف والمنظف العميق لغسالة الأطباق كلها مكونات مهمة للتشغيل والصيانة المناسبة، ولكن ربما تتجاهل منتجًا إضافيًا. تتضمن بعض غسالات الأطباق قسمًا لملح غسالة الأطباق. وهذا الملح الخاص عبارة عن كلوريد الصوديوم على شكل حبيبات كبيرة وخشنة. والغرض منه هو تخفيف الماء العسر الذي قد يؤدي إلى تلف جهازك أو ترك بقع على الأطباق. تحتاج إلى استخدام ملح غسالة الأطباق إذا كان لديك ماء عسر وكان هناك مكون في جهازك للمنتج.

حتى لو لم يكن جهازك يحتوي على فتحة لاستيعاب هذا الملح الخاص، فقد لا تزال بحاجة إلى معالجة الماء العسر حتى لا يسبب فظائع في منزلك وعلى أطباقك. في هذه الحالة، فكر في اختيار أقراص غسالة الأطباق التي تحتوي على الملح. ضع في اعتبارك أن ملح غسالة الأطباق ليس ضروريًا للجميع. إذا كنت من المحظوظين الذين لديهم مياه غازية، فيمكنك تخطي هذا المنتج تمامًا. ومع ذلك، إذا كنت تواجه صعوبة في جعل أطباقك تبدو نظيفة وواضحة بسبب مشاكل الماء العسر، فقد يكون ملح غسالة الأطباق هو العنصر الذي كنت تفتقده طوال الوقت. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت المياه لديك عسرة أم ناعمة، فيمكنك اختبارها باستخدام مجموعة اختبار صلابة الماء من متجر WeAQUA.