ما هو منفاخ الثلج ذو المرحلتين وكيف يجعل المهمة أسهل؟

الثلج مهيب مثل الرقائق البيضاء التي تتساقط من السماء، ومن الممتع بناء رجال ثلج، ولكن إزالة الأكوام السميكة منه – لا شكرًا لك. التجريف في درجات الحرارة المتجمدة أمر مؤلم. ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى آلات إزالة الثلوج لتسريع العملية. ومع ذلك، فإن الحصول على آلة المسرح الخاطئة يعد خطأً فادحًا يجعل عملية التنظيف في فصل الشتاء أكثر صعوبة.

هناك نوعان رئيسيان من آلات إزالة الثلوج: أحادية المرحلة ومرحلتين. مع المنفاخ ذي المرحلتين، يوجد مثقاب (مجداف مطاطي أو شفرة معدنية) ودافع (مروحة عالية السرعة). يتيح لك هذا المزيج إزالة منطقة من الثلج بسهولة وسرعة أكبر.

تتمثل مهمة البريمة في جمع الثلج وإرساله إلى شلال الخروج. تعتمد المنافيخ أحادية المرحلة بشكل أساسي على هذه الشفرات. تقوم المنافيخ ذات المرحلتين بإرسال الثلج من البريمة إلى المكره، ثم شلال الخروج. ستساعدك كمية الثلج التي تتساقط في منطقتك ونوع الثلج وحجم المنطقة التي تحتاج إلى تطهيرها على تحديد أفضل مرحلة لنفخ الثلج لك وللفناء الخاص بك.