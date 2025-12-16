ما هو منفاخ الثلج ذو المرحلتين وكيف يجعل المهمة أسهل؟

الثلج مهيب مثل الرقائق البيضاء التي تتساقط من السماء، ومن الممتع بناء رجال ثلج، ولكن إزالة الأكوام السميكة منه – لا شكرًا لك. التجريف في درجات الحرارة المتجمدة أمر مؤلم. ولهذا السبب يلجأ الكثيرون إلى آلات إزالة الثلوج لتسريع العملية. ومع ذلك، فإن الحصول على آلة المسرح الخاطئة يعد خطأً فادحًا يجعل عملية التنظيف في فصل الشتاء أكثر صعوبة.
هناك نوعان رئيسيان من آلات إزالة الثلوج: أحادية المرحلة ومرحلتين. مع المنفاخ ذي المرحلتين، يوجد مثقاب (مجداف مطاطي أو شفرة معدنية) ودافع (مروحة عالية السرعة). يتيح لك هذا المزيج إزالة منطقة من الثلج بسهولة وسرعة أكبر.
تتمثل مهمة البريمة في جمع الثلج وإرساله إلى شلال الخروج. تعتمد المنافيخ أحادية المرحلة بشكل أساسي على هذه الشفرات. تقوم المنافيخ ذات المرحلتين بإرسال الثلج من البريمة إلى المكره، ثم شلال الخروج. ستساعدك كمية الثلج التي تتساقط في منطقتك ونوع الثلج وحجم المنطقة التي تحتاج إلى تطهيرها على تحديد أفضل مرحلة لنفخ الثلج لك وللفناء الخاص بك.
يعتبر منفاخ الثلج ذو المرحلتين هو الأفضل لجميع أنواع الثلوج والأسطح
تقوم المروحة عالية السرعة الموجودة في المنفاخ ذي المرحلتين بإرسال الثلج لمسافة لا تقل عن 10 أقدام أبعد من المنفاخ ذي المرحلة الواحدة. يمكن للنماذج المختلفة أن توفر لك نطاقًا أكبر، مما يؤدي إلى مضاعفة مسافة الدفع لآلة أحادية المرحلة تقريبًا. يساعد ذلك على تطهير المنطقة بسرعة وسهولة أكبر، ويمنع تساقط الثلوج مرة أخرى على المنطقة التي قمت بتنظيفها للتو. الآلات المتقدمة مناسبة أيضًا لأنواع مختلفة من الثلج والأسطح.
عادةً ما تتعامل المنافيخ الفردية مع ما يصل إلى 10 بوصات فقط من الثلج الجاف الرقيق، وهي تعمل فقط على الأراضي المستوية والمعبدة مثل الممشى المسطح. يمكن للمنفاخ ذو المرحلتين معالجة تساقط الثلوج بكثافة أكبر من 10 بوصات، سواء كانت رطبة أو جافة. كما أنها تعمل على الأسطح غير المستوية وغير المعبدة، مثل الممرات المنحدرة أو ساحات الحصى، لأنها لا تحتك بالأرض.
عادةً ما تحتوي المنافيخ ثنائية المرحلة على محركات أكثر قوة وميزات محسنة من نظيراتها أحادية المرحلة. تحتوي العديد من الطرز على خيارات سرعة مختلفة، وارتفاعات قابلة للتعديل، وتوجيه أكثر سلاسة، ومسح عكسي. يوصى بها للعقارات التي تبلغ مساحتها الخارجية 1000 قدم مربع وأفنية أكبر أو حتى أصغر تشهد شلالات جليدية ثقيلة. تعتبر هذه المنافيخ أدوات ضرورية تجعل عملية إزالة الثلج أسهل بكثير وتوفر عليك مهمة طويلة وباردة وشاقة.