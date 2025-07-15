ما هو وراء حركات ووريورز المذهلة في التحركات الحرة في الوكالة

قبل تسع سنوات ، ربما جعل المحاربين أكثر وكالة حرة سخيفة في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين عندما أضافوا كيفن دورانت إلى فريقهم 73-9.

بسرعة إلى الأمام حتى عام 2025 ، وقفت غولدن ستايت بات أسبوعين في وكالة حرة وهو الفريق الوحيد الذي لم يقم بحركة واحدة حتى الآن.

من المتوقع أن يكون هناك لاعبان فقط هم الذين دفعوا المكتب الأمامي إلى العمل: جوناثان كومنجا والآل هورفورد.

لقد شاع الرجل الكبير في Celtics في جميع أنحاء الوكالة الحرة للانضمام إلى ووريورز ، ومع ذلك كان التقدم الذي حدث بالفعل في الواقع راكدًا.

“توقعت غولدن ستايت أن يوقع الأسبوع الماضي ، لم يفعل” ، أبلغ مارك سبيرز على “الدوري الاميركي للمحترفين اليوم” من ESPN يوم الاثنين.

يبدو أن غولدن ستايت وكأنه مكان الهبوط المفضل لهورفورد ، لكن الرجل الكبير لا يزال يدرس.

“ليكرز ، ميلووكي ، أتلانتا ، أعتقد أنه مهتم أيضًا بالرجل الذي يبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا والذي يتقاعد أيضًا على الطاولة” ، تابع سبيرز. “ما زال يفكر في التقاعد ، فهو ليس في عجلة من أمره ، ولديه طفل سادس قادم في الطريق”.

Kuminga ، وكيل مجاني مقيد ، هو قطعة أخرى من اللغز للمحاربين.

قاموا بتوسيع نطاق عرض مؤهل بقيمة 7.5 مليون دولار ، لكنهم مترددون في تقديم أي شيء باهظ الأجل على المدى الطويل مع الأسئلة المحيطة بفريقه ، حيث بدا أن المدرب الرئيسي ستيف كير يكافح في العثور على مكان للاختيار السابق رقم 7 في دوراته.

إن الجمود مع الجناح البالغ من العمر 22 عامًا هو ما يقف في موسم غولدن ستايت.

وقالت شمس شارانيا في ESPN NBA ، المطلعين على الراديو في إذاعة سيريوس إكس إم: “لم يتخذ ووريورز خطوة بعد هذا الموسم لأن الكثير مما سيفعلونه ، أو يحاولون القيام به ، يتوقف على (كومنجا) وكالة حرة”. “هل عاد إلى صفقة؟ أم أنك توقيع وتداوله؟”

كشف Buddy Hield Warriors Sharpshooter عن موقفه من وضع Kuminga خلال مباراة Golden State في الصيف ليلة الأحد.

“إنه عامل. نعلم جميعًا أنه يمكن أن يلعب JK. نود أن نعود إليه” ، قال هيلد لـ ESPN. “إنه موهبة خاصة … آمل أن يبقى (مع المحاربين). وآمل أن نتمكن من الذهاب إلى هذا الجري”.

بالنظر إلى أن غولدن ستايت توقع أن يوقع هورفورد الأسبوع الماضي ، فربما يكون الفريق مستعدًا للقيام بأول خطوة له بغض النظر عن وضع كومينغا.

يعتقد سبيرز أنه يمكن أن يكون هناك بطل غير محتمل يقود هورفورد إلى الانضمام إلى ستيفن كاري والمحاربين – وبدوره سينهي أخيرًا عدم نشاط الوكالة الحرة.

قال سبيرز: “أنت تعرف من أعتقد أنه سيكون في هذا القرار؟ ابنه البالغ من العمر 10 سنوات ، إيان”. “لقد بدأ للتو في السفر مع AL على الطريق مثل موسمين قبل موسمين. يحب الطفل كرة السلة ، وأنا أعلم أنه مثل ،” أبي ، ستيف كاري “. أستطيع أن أرى إيان يقنع والده بمواصلة اللعب. “