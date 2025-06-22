ما هو Bisglycinate المغنيسيوم وكيف يختلف عن غليسينات المغنيسيوم؟

في المرة القادمة التي تكون فيها في ممر فيتامين ، تحقق من عدد الزجاجات التي تحتوي على شكل من أشكال المغنيسيوم. هناك احتمالات قوية لأنك ستندهش من جميع الأصناف التي تراها – وربما مجرد حيرة من الخلط.
اكتسب المغنيسيوم شعبية كبيرة لأنه معدن حيوي يحتاجه جسمك ولكن لا يمكن أن يصنعه. وجزء جيد من الناس لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم ، مما يعرضهم لخطر تجربة علامات التحذير من نقص المغنيسيوم ، مثل الضعف والتخدير.
لحسن الحظ ، يمكن عكس نقص المغنيسيوم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم وربما إضافة مكملات المغنيسيوم إلى روتينك اليومي. لكن اكتشاف مكملات المغنيسيوم التي يجب اتخاذها يمكن أن يكون تحديًا ، خاصة إذا كنت تحاول أن تقرر بين تلك التي تبدو متشابهة ، مثل غليسينات المغنيسيوم ومغنيسيوم. ولكن هناك حل سهل في هذه الحالة المحددة ، لأنها في الواقع نفس المنتج. مصطلح “bisglycinate” مجرد تقنية أكثر من “glycinate”. مصنوعة من غليسينات المغنيسيوم والجليسينات المغنيسيوم من جزيء واحد من جزيء المغنيسيوم مع جزيئين من الجليكاين. (الجليكاين هو حمض أميني مفيد يمكن شراؤه كمنتج واحد ، بالمناسبة.)
منتجان في ملحق واحد
ألا يمكنك أن تأخذ المغنيسيوم والجليسين بشكل منفصل؟ بالتأكيد ، ولكن من الشائع ربط المغنيسيوم بمواد أخرى مثل الجليكاين لأنه من تلقاء نفسه ، يعاني المغنيسيوم من مشكلة التوافر البيولوجي.
جسمك ليس جيدًا في تحقيق أقصى استفادة من المغنيسيوم الذي تأخذه ، سواء كان ذلك في شكل طعام أو مكمل. وفقًا لمراجعة 2019 في المواد الغذائية ، يتم امتصاص حوالي 30 ٪ فقط من المغنيسيوم بعد الاستهلاك. ومع ذلك ، فإن تنظيم المغنيسيوم مع عامل تكميلي مثل الجليكاين يمكّن من امتصاص المغنيسيوم بشكل أكثر كفاءة. هذا يعني أنك تحصل على المزيد من القيمة من كل جرعة من المغنيسيوم.
لماذا تختار الجليكاين كواحد من الشركاء التكميليين للمغنيسيوم؟ يمكن أن تكون تأثيرات جليكاين إضافة لطيفة لتلك الخاصة بالمغنيسيوم. على سبيل المثال ، من المعروف أن المغنيسيوم يساعد بعض الناس على تقليل التوتر وتشنج العضلات. نتيجة لذلك ، قد يكون أولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم بسبب إجهاد العضلات وعدم الراحة قادرين على الحصول على راحة جودة أفضل. كما قال أخصائي التغذية المسجل جويل توتورو لـ USA TODAY ، “إذا كان عليك تلخيصها ، فإن المغنيسيوم لا يريح الأشياء”. وأضاف: “نحن نميل إلى التوصية بأشخاص يأخذون جرعهم قبل النوم لمجرد أنه يريح الدماغ”.
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يُعتقد أن الجليكاين يساعد كمساعدات للنوم أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، قد ينتج الجليكاين استجابة مضادة للقلق عن طريق تقليل الإثارة العقلية في المواقف العصيبة. وبالتالي ، قد يكون أخذ ملحق يمزج المغنيسيوم والجليكين عمليًا للأفراد الذين يواجهون مشكلة في النوم ولكنهم ينجذبون نحو مساعدات النوم الطبيعية (مثل شاي بلسم الليمون ، وهو نوع من الشاي الذي يمكن أن يساعد في منع الأرق). بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون Bisglycinate أو الغليسينات المغنيسيوم مفيدًا للحفاظ على القلق إلى الحد الأدنى دون استخدام الأدوية الموصوفة.
قد يساعدك Bisglycinate أو glycinate في طرق وظيفية أخرى. على سبيل المثال ، هل تتذكر اتصال Magnesium-Muscer؟ المغنيسيوم لا يقلل فقط من التشنج. إذا كنت ترغب في التعافي بشكل أسرع بعد التدريبات الصعبة ، فقد يؤدي تناول المغنيسيوم إلى تشجيع إصلاح الأنسجة العضلية الأكثر سرعة. خلص مراجعة 2024 في مجلة الطب الترجمي إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يقلل من وجع العضلات بعد التمرين ويحمي من تلف العضلات. وقد يفعل الجليكاين بالمثل ، وفقًا لمراجعة 2024 في الرياضة. لذلك ، قد تجد أنه بغض النظر عما إذا كنت تلتقط المغنيسيوم bisglycinate أو glycinate ، فقد تواجه أوقات أسرة أكثر سلمية وتدريبات مفيدة.