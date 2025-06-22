ما هو Bisglycinate المغنيسيوم وكيف يختلف عن غليسينات المغنيسيوم؟

في المرة القادمة التي تكون فيها في ممر فيتامين ، تحقق من عدد الزجاجات التي تحتوي على شكل من أشكال المغنيسيوم. هناك احتمالات قوية لأنك ستندهش من جميع الأصناف التي تراها – وربما مجرد حيرة من الخلط.

اكتسب المغنيسيوم شعبية كبيرة لأنه معدن حيوي يحتاجه جسمك ولكن لا يمكن أن يصنعه. وجزء جيد من الناس لا يحصلون على ما يكفي من المغنيسيوم ، مما يعرضهم لخطر تجربة علامات التحذير من نقص المغنيسيوم ، مثل الضعف والتخدير.

لحسن الحظ ، يمكن عكس نقص المغنيسيوم عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم وربما إضافة مكملات المغنيسيوم إلى روتينك اليومي. لكن اكتشاف مكملات المغنيسيوم التي يجب اتخاذها يمكن أن يكون تحديًا ، خاصة إذا كنت تحاول أن تقرر بين تلك التي تبدو متشابهة ، مثل غليسينات المغنيسيوم ومغنيسيوم. ولكن هناك حل سهل في هذه الحالة المحددة ، لأنها في الواقع نفس المنتج. مصطلح “bisglycinate” مجرد تقنية أكثر من “glycinate”. مصنوعة من غليسينات المغنيسيوم والجليسينات المغنيسيوم من جزيء واحد من جزيء المغنيسيوم مع جزيئين من الجليكاين. (الجليكاين هو حمض أميني مفيد يمكن شراؤه كمنتج واحد ، بالمناسبة.)