ما هو leucovorin؟ داخل الدواء تقول إدارة الأغذية والعقاقير التي تقول قد تعالج مرض التوحد

في حين أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية ، كان روبرت ف. كينيدي جونيور قد احتل عناوين الصحف مع ادعاءات مثيرة للجدل تربط الأسيتامينوفين (تايلينول) التي يستخدمها أثناء الحمل لمرض التوحد ، فإن إدارة الغذاء والدواء (FDA) تدرس كيف قد تساعد الأدوية المعتمدة حاليًا في علاج بعض أنواع التوحد. تم إعادة تصنيف Leucovorin (Wellcovorin) ، وهو دواء تمت الموافقة عليه في الأصل لمواجهة الآثار السامة لعلاج السرطان ، من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لاستخدامه في علاج أعراض نقص حمض الفوليك الدماغي (CFD).

leucovorin هو شكل من أشكال حمض الفوليك الذي يمكن استخدامه إلى جانب الأدوية التي تقلل غالبًا مستويات حمض الفوليك في الجسم. CFD هو حالة نادرة تمنع حمض الفوليك من امتصاص في الدماغ ، مما قد يؤدي إلى تأخير النمو. وفقًا لـ FDA ، يمكن أن تشبه هذه التأخيرات ميزات مرض التوحد ، بما في ذلك الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والسلوكيات المتكررة والمشاكل في التنسيق. استندت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إلى إعادة تعيين leucovorin على مراجعتها المنهجية للبحث المتاح.

(اقرأ كيف يمكن اكتشاف مرض التوحد قبل الولادة.)

على الرغم من أن عملية إعادة التصنيف هذه قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من CFD ، إلا أن باحثة التوحد هيلين تاغر-فلوسبرغ ، دكتوراه ، تقول إن ليوكوفورين لا يمكنه علاج معظم الأطفال المصابين بالتوحد. “في هذه الحالة ، من المهم للغاية عدد الأطفال الذين سيستفيدون من هذا العلاج” ، هذا ما قاله Tager-Flusberg لـ Medpage اليوم. “من غير المسؤول تمامًا أن تروج هذا كعلاج لمرض التوحد.”