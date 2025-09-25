ما هو leucovorin؟ داخل الدواء تقول إدارة الأغذية والعقاقير التي تقول قد تعالج مرض التوحد

في حين أن وزير الصحة والخدمات الإنسانية ، كان روبرت ف. كينيدي جونيور قد احتل عناوين الصحف مع ادعاءات مثيرة للجدل تربط الأسيتامينوفين (تايلينول) التي يستخدمها أثناء الحمل لمرض التوحد ، فإن إدارة الغذاء والدواء (FDA) تدرس كيف قد تساعد الأدوية المعتمدة حاليًا في علاج بعض أنواع التوحد. تم إعادة تصنيف Leucovorin (Wellcovorin) ، وهو دواء تمت الموافقة عليه في الأصل لمواجهة الآثار السامة لعلاج السرطان ، من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لاستخدامه في علاج أعراض نقص حمض الفوليك الدماغي (CFD).
leucovorin هو شكل من أشكال حمض الفوليك الذي يمكن استخدامه إلى جانب الأدوية التي تقلل غالبًا مستويات حمض الفوليك في الجسم. CFD هو حالة نادرة تمنع حمض الفوليك من امتصاص في الدماغ ، مما قد يؤدي إلى تأخير النمو. وفقًا لـ FDA ، يمكن أن تشبه هذه التأخيرات ميزات مرض التوحد ، بما في ذلك الصعوبات في التفاعل الاجتماعي والسلوكيات المتكررة والمشاكل في التنسيق. استندت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) إلى إعادة تعيين leucovorin على مراجعتها المنهجية للبحث المتاح.
(اقرأ كيف يمكن اكتشاف مرض التوحد قبل الولادة.)
على الرغم من أن عملية إعادة التصنيف هذه قد تفيد الأشخاص الذين يعانون من CFD ، إلا أن باحثة التوحد هيلين تاغر-فلوسبرغ ، دكتوراه ، تقول إن ليوكوفورين لا يمكنه علاج معظم الأطفال المصابين بالتوحد. “في هذه الحالة ، من المهم للغاية عدد الأطفال الذين سيستفيدون من هذا العلاج” ، هذا ما قاله Tager-Flusberg لـ Medpage اليوم. “من غير المسؤول تمامًا أن تروج هذا كعلاج لمرض التوحد.”
ما يظهره البحث عن leucovorin لمرض التوحد
يحتاج جسمك إلى حمض الفوليك (فيتامين B9) لصنع خلايا الدم الحمراء ودعم عقلك. في حين أن معظم البالغين يمكنهم الحصول على 400 ميكروغرام موصى به من الفوليك من الفاصوليا والمكسرات والخضار الورقية ، ينصح النساء الحوامل بالهدف إلى ضعف ما لا يقل عن مخاطر العيوب الخلقية. لهذا السبب عادة ما توفر المكملات الغذائية قبل الولادة الكثير من حمض الفوليك ، وهو الشكل الاصطناعي من حمض الفوليك.
نظرًا لأن leucovorin هو شكل مخفض من حمض الفوليك ، فقد استكشف البحث استخدامه في الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD). على سبيل المثال ، ذكرت تجربة سريرية لعام 2024 في المجلة الأوروبية لطب الأطفال أن الأطفال الذين أخذوا حمض الفونيك (leucovorin) لمدة 24 أسبوعًا أظهروا تحسينات في أعراض التوحد والسلوك مقارنة مع الدواء الوهمي.
بعض الأطفال الذين يعانون من ASD لديهم أجسام مضادة للحيوانات التي تمنع حمض الفوليك من دخول الدماغ ، مما يؤدي إلى CFD. قد يكون لدى الأطفال الآخرون بروتينات ملزمة للحمض الفوليك القابلة للذوبان في دمهم والتي تتداخل أيضًا مع نقل حمض الفوليك إلى الدماغ ، مما ينتج عنه نفس النتيجة. فحص مقال 2022 في مجلة الطب الشخصي كيف يمكن أن يساعد leucovorin الأطفال في هذه البروتينات. في تلك الدراسة الصغيرة التي شملت 12 طفلاً صغيراً ، قامت Leucovorin بتحسين القضايا السلوكية وكذلك الصعوبات الاجتماعية والتواصل.
بالطبع ، هذه هي دراسات صغيرة جدا. جمعت مراجعة منهجية 2021 في مجلة الطب الشخصي نتائج 20 دراسة لمعرفة التأثير الكلي لليوكوفورين على ASD. بين الأشخاص الذين يعانون من CFD ، ارتبط leucovorin مع التحسينات في أعراض مرض التوحد. ومع ذلك ، أكدت المراجعة أنه لا تزال هناك حاجة إلى تجارب كبيرة يتم التحكم فيها جيدًا.