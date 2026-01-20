ما هي أسعار تذاكر لعبة NBA All-Star لعام 2026 في لوس أنجلوس؟

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



الأطواق تسير في هوليوود.

في يوم الأحد الموافق 15 فبراير، ستقام مباراة كل النجوم الخامسة والسبعين في الدوري الاميركي للمحترفين في إنجليوود، قبة إنتويت في كاليفورنيا، والمعروفة أيضًا باسم مقر فريق لوس أنجلوس كليبرز.

تشمل قائمة المبتدئين في المؤتمر الغربي هذا العام هداف فريق ليكرز لوكا دونسيتش (الاختيار السادس)، ووريورز القناص ستيفن كاري (الثاني عشر)، ثاندر 2025 NBA Finals MVP شاي جيلجيوس ألكسندر (الرابع)، رجل ناجتس الكبير المهيمن نيكولا جوكيتش (الثامن) ومركز توتنهام السلكي فيكتور ويمبانياما (الثاني).

يبدأ من الشرق لاعب امتياز باكس جيانيس أنتيتوكونمبو (العاشر)، والنجم الصاعد في فريق 76ers تيريز ماكسي (الاختيار الثاني)، وقائد كلتش نيكس جالين برونسون (الثالث)، ولاعب بيستونز كيد كننغهام (الثاني)، وأيقونة سيلتيكس جايلين براون (الخامس).

نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، لم يبدأ ليبرون مباراة كل النجوم في الدوري الاميركي للمحترفين لأول مرة عام 2004 عندما كان جورج دبليو بوش رئيسًا، وكان Outkast لديه الأغنية رقم 1 في البلاد مع “The Way You Move” وكان كينان طومسون في موسمه الأول كعضو في فريق “SNL”.

إذا كنت ترغب في أن تكون هناك لتشهد هذه المسابقة المثيرة على الهواء مباشرة – في شكل جولة روبن جديد تمامًا “الولايات المتحدة الأمريكية ضد العالم” – فالتذاكر متاحة في السوق الأولية والثانوية على مواقع مثل StubHub وVivid Seats.

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده على تذاكر لعبة NBA All-Star لعام 2026 هو 1,257 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك الرسوم على GameTime.

تبدأ المقاعد المكونة من 100 مستوى بسعر 3590 دولارًا بما في ذلك رسوم GameTime أيضًا.

بالنسبة للمبتدئين، ستكون بطولة “الولايات المتحدة الأمريكية ضد العالم” بين ثلاثة فرق: فريقان يتكونان من لاعبين من الولايات المتحدة وفريق مكون من نجوم عالميين. الألعاب تستمر 12 دقيقة.

بالإضافة إلى سلسلة All-Star غير التقليدية هذه، تقام أيضًا مسابقة Dunk Contest ولعبة المشاهير الساخرة ولعبة Rookie Game والتدريبات المسلية التي لا نهاية لها خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ليوم الرئيس.

هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات قبل الضغط على زر الشراء؟

نحن هنا للمساعدة، أيها الأطواق.

يمتلك فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد عن لعبة NBA All-Star لعام 2026 في Intuit Dome في كاليفورنيا أدناه.

تذاكر NBA All-Star Game 2026

يمكن العثور هنا على تفاصيل كاملة لأفضل أسعار التذاكر على منصات التذاكر المختلفة – Ticketmaster وStubHub وVivid Seats وGameTime.

تذاكر مباراة كل النجوم في الدوري الاميركي للمحترفين أسعار التذاكر

تبدأ في مدير التذاكر لا يوجد StubHub 1,348 دولار

(بما في ذلك الرسوم) مقاعد حية 1,272 دولار

(بما في ذلك الرسوم) وقت اللعب 1,257 دولار

(بما في ذلك الرسوم)

الدوري الاميركي للمحترفين ليلة السبت 2026

ليلة السبت، التي تصادف عيد الحب هذا العام، هي عندما تتحسن الأمور في عطلة نهاية الأسبوع لكل النجوم.

إن تحدي المهارات السنوي – الذي يتكون من مسابقة Dunk، ومسابقة الثلاث نقاط، وبالطبع تحدي المهارات – يجذب عمومًا المزيد من “أوه، آه، وواس” أكثر من الألعاب الفعلية.

لمشاهدة أفضل الطائرات، وأذكى الرماة، وأذكى المارة في Clippers’ Intuit Dome، تبدأ أسعار التذاكر من 810 دولارات، بما في ذلك رسوم GameTime.

لعبة المشاهير الدوري الاميركي للمحترفين 2026

على الرغم من أننا لا نعرف من سيأخذ الكلمة في لعبة المشاهير لهذا العام، فإننا نعتقد أنها ستكون مزيجًا من مغني الراب، ولاعبي NBA السابقين، ونجوم NFL الحاليين، وBackstreet Boys، والممثلين الكوميديين استنادًا إلى القوائم الغريبة والمسلية دائمًا من السنوات الماضية.

إذا كانت هذه هي فكرتك عن متعة الأطواق البلهاء، فيمكنك الحصول على مقاعد مقابل 81 دولارًا بما في ذلك الرسوم على StubHub.

لعبة الدوري الاميركي للمحترفين الصاعد 2026

تحدي النجوم الصاعدة ليلة الجمعة، والمعروف أيضًا باسم Rookie Game، هو المكان الذي يتنافس فيه اللاعبون الأكثر موهبة في الدوري في العامين الأول والثاني على حقوق التفاخر يوم الجمعة، 13 فبراير.

يمكن الحصول على التذاكر بمبلغ 113 دولارًا بما في ذلك رسوم GameTime لرؤية نجوم اللعبة المستقبليين قبل أن يصبحوا أسماء مألوفة.

على أمل الجلوس في المستوى الأدنى؟

وجدنا تذاكر بسعر 310 دولارات شاملة الرسوم (أيضًا في GameTime).

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن القوائم الخاصة بتحدي النجوم الصاعدة.

كيفية مشاهدة احتفالات نهاية الأسبوع لكل النجوم في الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2026

إذا لم تتمكن من الذهاب إلى La La Land هذا العام، فهذا ليس بالأمر الكبير.

يمكنك مشاهدة مباراة All-Star على قناة NBC.

سيتم أيضًا بث تحدي النجوم الصاعدة وAll-Star Saturday Night على قناة NBC وبثها على Peacock.

تبث ESPN لعبة المشاهير هذا العام.

جولات موسيقية ضخمة 2026

للأسف، تأتي عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بـ NBA All-Star مرة واحدة فقط كل شهر فبراير.

لحسن الحظ، تقام الحفلات الموسيقية الضخمة في المدن في جميع أنحاء أمريكا الشمالية على مدار العام.

فيما يلي خمس جولات فقط نحن متحمسون جدًا لها والتي قد يتم توجيهها إلى مكان قريب منك قريبًا.

• برونو مارس

• الأحداث

• إصدار جديد مع Boyz II Men وToni Braxton

• Ghostface Killah

• بيتبول مع ليل جون

هل تريد المزيد من الخيارات؟ تحقق من قائمتنا لأكبر جولات الحفلات الموسيقية في عام 2026 للعثور على العرض المناسب لك.

كتب هذا المقال مات ليفي، مراسل الأحداث الحية في نيويورك بوست. يبقى ليفي مطلعًا على أحدث إعلانات الجولات للفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في The Post في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن العروض قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار قابلة للتغيير.