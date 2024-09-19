ما هي أفضل طريقة للتخلص من البنزين القديم الذي لم يتم استخدامه في جزازة العشب؟

نظرًا لعدد الأشياء التي تعمل بالبنزين والتي نجمعها طوال حياتنا – جزازات العشب، وماكينات قص الحشائش، وغسالات الضغط، ومنفاخات الثلج، والمحاريث، وغير ذلك الكثير – فمن المدهش أن يكون لدى أي شخص غاز غير مستخدم قديم جدًا لدرجة أنه يبدأ في التلف. لكن هذا يحدث أحيانًا. ربما تكون علبة غاز ثانية منسية معلقة لفترة طويلة جدًا، أو كانت علبة كبيرة ممتلئة أكثر من اللازم في نهاية الخريف. يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أشهر فقط حتى يبدأ الغاز في التحلل بشكل كبير إذا تم حفظه في حاوية مغلقة بشكل غير مثالي أو تعرض للحرارة أو الضوء أو الأكسجين أو الرطوبة، لذلك يجب عليك دائمًا فحص جزازة العشب الخاصة بك بحثًا عن البنزين القديم قبل أول جز للعشب في العام.

يحتوي الوقود القديم على رواسب ومواد لزجة وأحماض ومخاط يمكن أن تتسبب في ضعف الأداء وتلف المحرك. من الأفضل التخلص منه والبدء من جديد، وهذا يعني عادةً نقله إلى منشأة للتخلص منه، على الرغم من وجود طريقتين للقيام بذلك بنفسك.

أفضل رهان لك للتخلص من البنزين القديم هو مركز إعادة تدوير البلدية القريب أو منشأة التخلص من النفايات الخطرة. لا تقدم مراكز إعادة التدوير هذه الخدمة دائمًا، وعندما تفعل ذلك، فقد تكون فقط وفقًا لجدول زمني دوري. اتصل بمنشأتك المحلية أو قم بزيارتها للحصول على التفاصيل. قد تعمل مرافق التخلص من النفايات الخطرة أيضًا وفقًا لجدول زمني، لذا فمن الأفضل التحقق منها أيضًا قبل الذهاب بعلب البنزين القديم. في بعض المناطق، تعقد الحكومات المحلية والمنظمات الأخرى أحيانًا فعاليات مجتمعية لإعادة تدوير البنزين وخدمات أخرى. كما أن بعض محطات الإطفاء وورش إصلاح السيارات قادرة على أخذ والتخلص من البنزين القديم.