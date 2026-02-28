ما هي احتمالات معاناة بارون ترامب من تساقط الشعر؟ الإنترنت مهووس بأقفاله

وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن نمط الصلع الذكوري، المعروف أيضًا باسم “الثعلبة الأندروجينية”، هو وراثي وشائع جدًا، “يؤثر على ثلثي جميع الرجال”. أما بالنسبة لبارون ترامب، ففي عام 2017، تصدر طبيب الرئيس دونالد ترامب الموثوق به منذ فترة طويلة، الدكتور هارولد إن. بورنشتاين، عناوين الأخبار عندما كشف لصحيفة نيويورك تايمز أن مريضه الرئاسي كان يتناول فيناسترايد، وهو دواء لنمو الشعر موصوف لعلاج تساقط الشعر عند الذكور، وفقًا لمايو كلينيك. أعلن بورنشتاين بفخر: “لديه كل شعره”. ونظرًا لحقيقة أن والد بارون ليس غريبًا على الصلع الذكوري، فمن المحتمل أن يكون بارون يعاني أيضًا من هذه الحالة.

ويعتقد الدكتور جيزيم سيمين أوغلو أيضًا أن بارون لديه علامات خفية لتساقط الشعر، مشيرًا إلى أوجه التشابه بين بارون ووالده الشهير. وقالت لصحيفة The Irish Star في يناير 2025: “من المحتمل أن يكون شعره الأمامي رقيقًا بسبب الثعلبة الأندروجينية أو تساقط الشعر النمطي، وهي في المقام الأول حالة وراثية يمكن توريثها من أي من الوالدين”، بينما كشفت بسرعة عن إحدى أهم الخرافات حول تساقط الشعر. ومع ذلك، كانت سيمين أوغلو حريصة على الإشارة إلى أنها تعتقد أن دونالد وبارون يعانيان بالفعل من تساقط الشعر الأنثوي – وهي حالة وراثية أخرى (حسب كليفلاند كلينك) – “لأن شعرهما يصبح رقيقًا في جميع أنحاء فروة الرأس، ولم تنحسر خطوط الشعر لديهما تمامًا، وهو أمر نموذجي لهذا النوع من تساقط الشعر”. وفقًا لسيمين أوغلو، “يبدأ تساقط الشعر عند الذكور مع تراجع خط الشعر. ومع ذلك، كما هو واضح، احتفظ كل من الأب والابن بالهامش الأمامي بينما يعانيان من ترقق في الأعلى”، كما أوضحت.