ما هي الأعشاب التي يجب زراعتها في مارس للاستمتاع بها صيفاً؟

مع أطول النهارات وعودة أشعة الشمس، يبدأ الربيع مبكرًا في دعوة عشاق الزراعة إلى تجهيز شرفاتهم وحدائقهم. وحتى لو لم تكن خبيرًا، يمكنك بسهولة أن تبدأ بزراعة أعشاب عطرية ستمنح صيفك المقبل نكهات لذيذة. الفكرة ليست فقط في الحصول على أوراق طازجة، بل في متعة متابعة نبات صغير يكبر مع مرور الأيام.

البقدونس

البقدونس، رغم بساطته، يحتاج بعض الصبر. فهو لا يُظهر أوراقه الأولى إلا بعد نحو ثلاثة أشهر من الزرع. أفضل طريقة هي نقع البذور يومًا كاملًا في الماء قبل غرسها في تربة جيدة التصريف. يمكن زراعته في الأرض مباشرة من مارس وحتى سبتمبر، أو في أواني صغيرة داخل البيت ثم نقله للخارج مع حلول أبريل.

الشبت (الأنِث)

إذا كنت تحب السمك أو السلطات المنعشة، فإن الشبت هو خيارك المثالي. لكنه حساس للبرد، لذلك يُفضل البدء بزراعته في الداخل خلال مارس. يحتاج إلى تربة خفيفة وإضاءة جيدة مع القليل من الحماية من الرياح. حافظ على رطوبة التربة في البداية، ثم قلل من الري لاحقًا لأنه يحب الجفاف النسبي.

الثوم المعمر (الثوم القصبي/الثوم الصيني)

نبتة معمّرة تضيف نكهة دقيقة لمختلف الأطباق. يمكن زرعها بسهولة سواء في الحديقة أو على حافة نافذة. لا تحب النقل كثيرًا، لذا ازرعها مباشرة في مكانها النهائي. طريقة “الجيوب الصغيرة” مثالية: ضع 4–5 بذور في كل حفرة صغيرة، واترك مسافة 10–15 سم بين كل مجموعة.

إكليل الجبل (الروزماري)

هذا النبات يعشق الشمس ويخاف الرطوبة الزائدة. يمكنك بدء زراعته في مارس داخل المنزل أو في دفيئة، ثم نقله إلى الأرض مع نهاية أبريل. يحتاج بذوره لوقت أطول كي تنبت – ما بين 3 و4 أسابيع – لكن النتيجة تستحق الانتظار. أوراقه العطرية تضيف لمسة خاصة للحوم المشوية أو الخضار.

الأوريجانو (المردقوش)

من أساسيات المطبخ الإيطالي، يحب الشمس والدفء ويكره التربة المبتلة. ضع بذوره في أواني صغيرة تحت الغطاء، ثم انقلها إلى الخارج بعد زوال خطر الصقيع. لأن بذوره دقيقة، من الأفضل ريها برذاذ ماء لطيف بدلًا من سكب الماء مباشرة.

المريمية (السَّلْفيا)

بأوراقها المخملية ورائحتها المميزة، تُزرع في مارس أو أبريل. يكفي وضع 2–3 بذور في كل حفرة وترك مسافة واسعة بينها، إذ تحتاج مجالًا للنمو. إلى جانب دورها في المطبخ، يقال إنها تحمل خصائص صحية مثل المساعدة على الهضم.

الكزبرة

رائحتها قوية وقد تثير الجدل، لكن لا غنى عنها في المطبخ الشرقي. تُزرع بذورها مباشرة في التربة منذ مارس، ويفضل استخدام طريقة “الجيوب” بمعدل 5–6 بذور في كل حفرة. حين تنمو الأوراق الأولى، يمكنك تقليل الكثافة لتترك مساحة للنباتات القوية.

الريحان

نجم صيفي بامتياز! يمنح الطماطم والباستا مذاقًا لا يُقاوم. يحب الحرارة والشمس، لذلك انتظر أبريل أو مايو إذا كنت ستزرعه في الأرض. أما في الأحواض الصغيرة داخل البيت، فيمكنك البدء أبكر قليلًا. بعد أسبوع من الزرع سترى أولى البراعم، وما عليك سوى إزالة الأوراق الصغيرة في القاعدة لتعزيز النمو.