ما هي الاختلافات بين الخزانات الأمريكية والأوروبية؟ (وما هو المناسب لك)

ربما لاحظت وجود الكثير من الاختلافات الثقافية بين الأمريكيين والأوروبيين. من آداب البقشيش وتقاليد تناول الطعام إلى أنظمة القياس وطرق النقل، هناك الكثير من الخصوصيات التي تميزنا. أحد المجالات التي يختلف فيها الأمريكيون والأوروبيون أيضًا هو النهج الذي نتبعه في الخزانات والتخزين. في حين أن غرف النوم الأمريكية تكون دائمًا مجهزة بخزائن مدمجة في الحائط، فإن الأوروبيين يميلون أكثر إلى استخدام خزائن قائمة بذاتها كخزائن في غرف نومهم.
لماذا التناقض؟ على مدى فترة طويلة من التاريخ، لم تكن الخزانات المدمجة التي تم تجهيز العديد من غرف النوم في أمريكا بها موجودة اليوم. كانت معظم المنازل في أوروبا والولايات المتحدة، على حد سواء، صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها استيعاب الخزانات المدمجة أو حجرة الملابس واستخدام أثاث التخزين، مثل الصناديق وخزائن الملابس، بدلاً من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى الناس ببساطة الكثير من الأشياء كما لدينا اليوم، لذلك لم يكن وجود غرفة كاملة خارج غرفة النوم مخصصة للملابس والأحذية والممتلكات الشخصية أمرًا ضروريًا. فقط في الخمسينيات من القرن الماضي (خلال طفرة ما بعد الحرب عندما بدأت المباني الجديدة ذات المساحة الأكبر في الظهور) أصبحت الخزانات المدمجة والمقصورة هي القاعدة ويمكن للمواطن الأمريكي العادي الوصول إليها.
اليوم، سيكون من الصعب عليك العثور على منزل جديد تم بناؤه في الولايات المتحدة ولا يحتوي على خزانة ملابس كبيرة أو خزانة مدمجة – ربما ببساطة لأن المنازل في الولايات المتحدة أكبر بكثير من أي مكان آخر في العالم. ومع ذلك، في أوروبا، هناك المزيد من المنازل عبارة عن مباني تاريخية قديمة لا تزال تستخدم أثاث خزانة الملابس بدلاً من الخزانات المدمجة. من المحتمل أن يكون بعض هذا الأمر متخلفًا عن السياسات المتبعة في بلدان، مثل ألمانيا، حيث كان يتم فرض ضريبة على الخزانات المدمجة كغرف إضافية، لذلك يتخلى الناس عن الخزانات المدمجة لتوفير بعض النقود. ومع ذلك، حتى المباني الجديدة في أوروبا اليوم لا تعطي دائمًا الأولوية للخزائن المدمجة، حيث لا يزال الكثيرون يختارون التخزين المستقل بدلاً من ذلك.
كيفية معرفة ما إذا كانت الخزانة ذات الطراز الأمريكي مناسبة لك
بغض النظر عن جانب البركة الذي تعيش فيه، فإن نوع الخزانة المناسب لك يعتمد على مقدار التخزين الذي تحتاجه ومدى المرونة والقابلية للتكيف التي تريد أن يكون عليها نوع التخزين هذا. الخزانات الأمريكية والأوروبية لها مزايا وعيوب. عادة ما تكون الخزانات الأمريكية إما مدمجة، مما يعني أنها مصممة لتناسب الجدار دون أن تشغل مساحة كبيرة، أو مقصورة، مما يعني أنها تعمل كغرفة صغيرة منفصلة لارتداء الملابس والتخزين داخل غرفة النوم.
يمكن أن تكون الخزانة المدمجة حلاً جيدًا إذا لم تكن بحاجة إلى جميع العقارات التي تشغلها خزانة الملابس ولكنك تريد مساحة تخزين أكبر قليلاً من خزانة الملابس ذات الطراز الأوروبي. ولكن، بغض النظر عما تختاره، هناك أيضًا الكثير من ميزات الخزانة المخصصة التي يمكنك إضافتها إلى الخزانات ذات الطراز الأمريكي، مثل الإضاءة الفريدة والرفوف والمنظمات المصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك.
من المرجح أن تناسبك الخزانات ذات الطراز الأمريكي بشكل أفضل إذا كان لديك الكثير من الملابس والمعاطف والأحذية والإكسسوارات وغيرها من الأشياء التي تريد الاحتفاظ بها في غرفة نومك وعدم تخزينها في مكان آخر، مثل العلية أو الطابق السفلي. ومع ذلك، فإن الخزانات ذات الطراز الأمريكي ليست مرنة ومحمولة مثل نظيراتها ذات الطراز الأوروبي. هذا يعني أنه إذا كانت الخزانة مبنية بالفعل في مكان لا يعجبك، فليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك.
كيف تعرف ما إذا كانت الخزانة ذات الطراز الأوروبي مناسبة لك؟
من ناحية أخرى، تميل الخزانات الأوروبية إلى أن تكون أكثر تواضعًا وأناقة – بما في ذلك الخزانات المستقلة التي تعانق الجدران وتوفر تخزينًا عمليًا وسريًا. نظرًا لأن الخزانات الأوروبية غالبًا لا تحتوي على تجاويف مدمجة في بناء المنزل، فإن التصميم أقل صلابة بكثير ويسمح لك بنقل خزانتك ومساحات التخزين إلى مناطق مختلفة إذا كنت بحاجة إلى ذلك. تعتبر الرفوف والتخزين معيارية وقابلة للتكيف بدلاً من كونها ثابتة ودائمة.
غالبًا ما تكون المساحة أضيق، ولن تتمكن من استيعاب الكثير من الأشياء بالداخل. لذا فإن هذا ليس الخيار الأفضل إذا كان لديك الكثير من المتعلقات التي يمكنك استيعابها. ومع ذلك، فإن محدودية المساحة تشجعك أيضًا على اتباع نهج خزانة ملابس أنيقة وبسيطة. نظرًا لأنه ليس لديك مساحة لا نهاية لها لوضع الأشياء فيها، فإن حل التخزين هذا يشجع على المزيد من الاهتمام بما تحتفظ به وكيفية تنظيمه – لذا فهو مثالي إذا كنت تريد تطهير منزلك من الكثير من الممتلكات.
بالإضافة إلى ذلك، إذا اخترت حل خزانة الملابس أو خزانة الملابس على الطراز الأوروبي، فلديك أيضًا الكثير من الفرص للإبداع في جمال المظهر الخارجي. تعد الأخشاب الجميلة والغنية والمواد القوية المصنوعة لتدوم طويلاً من المكونات الكلاسيكية لحلول التخزين هذه. إذا اخترت التخزين على طراز خزانة الملابس، يمكنك أيضًا الإبداع باستخدام المساحة الموجودة في الأعلى لمزيد من التخزين على شكل سلال وصناديق – أو إضافة شيء بسيط، جميل، وزخرفي، مثل الصور الفوتوغرافية، أو المزهريات، أو الكتب.