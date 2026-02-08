ما هي الاختلافات بين الخزانات الأمريكية والأوروبية؟ (وما هو المناسب لك)

ربما لاحظت وجود الكثير من الاختلافات الثقافية بين الأمريكيين والأوروبيين. من آداب البقشيش وتقاليد تناول الطعام إلى أنظمة القياس وطرق النقل، هناك الكثير من الخصوصيات التي تميزنا. أحد المجالات التي يختلف فيها الأمريكيون والأوروبيون أيضًا هو النهج الذي نتبعه في الخزانات والتخزين. في حين أن غرف النوم الأمريكية تكون دائمًا مجهزة بخزائن مدمجة في الحائط، فإن الأوروبيين يميلون أكثر إلى استخدام خزائن قائمة بذاتها كخزائن في غرف نومهم.

لماذا التناقض؟ على مدى فترة طويلة من التاريخ، لم تكن الخزانات المدمجة التي تم تجهيز العديد من غرف النوم في أمريكا بها موجودة اليوم. كانت معظم المنازل في أوروبا والولايات المتحدة، على حد سواء، صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها استيعاب الخزانات المدمجة أو حجرة الملابس واستخدام أثاث التخزين، مثل الصناديق وخزائن الملابس، بدلاً من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى الناس ببساطة الكثير من الأشياء كما لدينا اليوم، لذلك لم يكن وجود غرفة كاملة خارج غرفة النوم مخصصة للملابس والأحذية والممتلكات الشخصية أمرًا ضروريًا. فقط في الخمسينيات من القرن الماضي (خلال طفرة ما بعد الحرب عندما بدأت المباني الجديدة ذات المساحة الأكبر في الظهور) أصبحت الخزانات المدمجة والمقصورة هي القاعدة ويمكن للمواطن الأمريكي العادي الوصول إليها.

اليوم، سيكون من الصعب عليك العثور على منزل جديد تم بناؤه في الولايات المتحدة ولا يحتوي على خزانة ملابس كبيرة أو خزانة مدمجة – ربما ببساطة لأن المنازل في الولايات المتحدة أكبر بكثير من أي مكان آخر في العالم. ومع ذلك، في أوروبا، هناك المزيد من المنازل عبارة عن مباني تاريخية قديمة لا تزال تستخدم أثاث خزانة الملابس بدلاً من الخزانات المدمجة. من المحتمل أن يكون بعض هذا الأمر متخلفًا عن السياسات المتبعة في بلدان، مثل ألمانيا، حيث كان يتم فرض ضريبة على الخزانات المدمجة كغرف إضافية، لذلك يتخلى الناس عن الخزانات المدمجة لتوفير بعض النقود. ومع ذلك، حتى المباني الجديدة في أوروبا اليوم لا تعطي دائمًا الأولوية للخزائن المدمجة، حيث لا يزال الكثيرون يختارون التخزين المستقل بدلاً من ذلك.