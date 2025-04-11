ما هي الحياة داخل أكبر سجن السلفادور

الأضواء تبقى في ليلا ونهارا. يُسمح للسجناء بالخروج من خلاياهم التي تضم ما يصل إلى 100 سجين لمدة نصف ساعة فقط في اليوم ولا يُسمح لهم في الهواء الطلق. لا يمكنهم رؤية محاميهم شخصيًا ، وأقل من أحبائهم. وهذا مجرد خدش السطح. هذا هو حقيقة أكبر سجن السلفادور ، Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) – مركز حبس الإرهاب. في حين أن نظام السجون الأمريكي لديه بعض الأسرار المظلمة والقضايا الحقيقية ، مثل الظروف الضيقة والعنف المتفشي ، مقارنة مع CECOT ، فهو نادي Med.
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أمر رئيس السلفادور ، ناييب بوكيل ، بالسجن الضخم الذي تم بناؤه في عام 2022. افتتح CECOT العام التالي في مدينة تيكولوكا. يمكن أن يحمل 40،000 سجين ، جميع الرجال ، في أجنحته الثمانية الضخمة. بعض الذين سجنوا هناك قد أدينوا بارتكاب جرائم. لا يزال آخرون ينتظرون تواريخ المحاكمة وهم يجلسون في خلايا مكتظة دون أي ممتلكات شخصية ، وحلقت رؤوسهم ، وارتداء القمصان والقمصان الصادرة بالسجن. يزعم أن جميعهم لديهم علاقات مع العصابات المختلفة. قال وزير العدل في البلاد غوستافو فيلاتورو إن المسؤولين “لن يتأكدوا من أي من يدخلون سيكوت على الإطلاق” ، وفقًا للحارس.
هذا هو السجن الذي أرسلت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب 238 مهاجرًا فنزويليًا يُزعم أنهم يتمتعون بعلاقات مع عصابة ستعقد دون محاكمة.
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سجن خطير في بلد خطير
عانى بلد السلفادور في أمريكا الوسطى الصغيرة من خلال الماضي المضطرب والعنف الذي تضمن حربًا أهلية دموية وفرق الموت اليمينية المدعومة من الولايات المتحدة خلال رئاسة رونالد ريغان. بعد اتفاق السلام عام 1992 ، بدأت البلاد في الاستقرار. ولكن في عام 2018 ، في أعقاب العديد من الكوارث الطبيعية ، والاقتصاد المتعثر ، والجريمة المتفشية ، اكتسب السلفادور التمييز المعني المتمثل في تسمية أكثر دولة خطورة في العالم وليس في الحرب العالمية.
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في العام التالي ، أصبح ناييب بوكيل رئيسًا ونفذ تدابير مكافحة الغنغ التي تضمنت في عام 2022 إعلان حالة من حالات الطوارئ التي تقول منظمات حقوق الإنسان إنها أدت إلى انتهاكات حكومية ، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
يعد سجن CECOT الضخم نتيجة مباشرة للتدابير المضادة للغنغ في Bukele. تم وصف السجن بأنه الأكبر في أمريكا اللاتينية ويزعم أنه يحمل أعضاء العصابة فقط. يحيط المرفق بسلسلة من الأسوار الكهربائية ولديه 19 برج حراسة. داخل جدران مجمع السجون الضخم الذي يكلف ما يقدر بنحو 115 مليون دولار ، فإن السجناء لديهم مساحة صغيرة – أقل من 6.5 قدم مربع لكل منهم. جنبا إلى جنب مع الأرباع الضيقة ، كانت هناك مزاعم عن الوفيات السجناء والتعذيب من قبل الحراس.
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يوم في حياة سجين CECOT
عندما يدخل سجين لأول مرة CECOT ، يتم حلق رأسهم ويصدرون ملابس السجون الضئيلة. معبأة داخل الخلية مع آخرين ، بما في ذلك أعضاء من بعض العصابات الأكثر خطورة في العالم ، بما في ذلك Mara Salvatrucha الشهيرة والعنيفة أو عصابة MS-13 ، ومنافسهم ، باريو 18 ، وليس لديهم ما يفعلونه. إلى جانب عدم السماح لأي ممتلكات ، لا يمكنهم حتى قراءة كتاب. قد يكسب بعض السجناء الحق في قراءة الكتاب المقدس ، ولكن لا شيء أكثر من ذلك. تحتوي الخلايا على أسرة بطابقين معدنية بدون مراتب أو وسائد ، ومرحاض مفتوح ، وحوض خرساني للغسل. تأتي مياه الشرب من أباريق البلاستيك والأشخاص الذين يسجنون هناك يأكلون طعامهم بأيديهم. لقد شاهدوها أكثر من 1000 حارس مسلح من كل من الأرضية والمنفيات فوق الخلايا.
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خلال نصف ساعة ، يتم السماح للسجناء بالخروج من خلاياهم ، ويُسمح لهم بالسير في القاعة الرئيسية وهي ترتدي الأصفاد ومكاوي الساق. قد يُسمح لبعض السجناء الذين يكسبون لصالح إدارة السجن خارج زنزاناتهم بإلقاء خطاب تحفيزي في القاعة الرئيسية لزملائهم السجناء. لا يُسمح لهم حتى بالذهاب إلى المحكمة وبدلاً من ذلك يتم نقلهم إلى غرفة داخل المنشأة لمؤتمرات الفيديو. مع عدم وجود اتصال خارجي ، ليس لدى العديد من أحباء السجناء أي فكرة عما إذا كانوا على قيد الحياة أو ميتين. لدى CECOT قاعات الطعام والصالات الرياضية ، ولكن ليس للسجناء. انهم فقط للحراس.