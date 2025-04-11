ما هي الحياة داخل أكبر سجن السلفادور

الأضواء تبقى في ليلا ونهارا. يُسمح للسجناء بالخروج من خلاياهم التي تضم ما يصل إلى 100 سجين لمدة نصف ساعة فقط في اليوم ولا يُسمح لهم في الهواء الطلق. لا يمكنهم رؤية محاميهم شخصيًا ، وأقل من أحبائهم. وهذا مجرد خدش السطح. هذا هو حقيقة أكبر سجن السلفادور ، Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) – مركز حبس الإرهاب. في حين أن نظام السجون الأمريكي لديه بعض الأسرار المظلمة والقضايا الحقيقية ، مثل الظروف الضيقة والعنف المتفشي ، مقارنة مع CECOT ، فهو نادي Med.

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أمر رئيس السلفادور ، ناييب بوكيل ، بالسجن الضخم الذي تم بناؤه في عام 2022. افتتح CECOT العام التالي في مدينة تيكولوكا. يمكن أن يحمل 40،000 سجين ، جميع الرجال ، في أجنحته الثمانية الضخمة. بعض الذين سجنوا هناك قد أدينوا بارتكاب جرائم. لا يزال آخرون ينتظرون تواريخ المحاكمة وهم يجلسون في خلايا مكتظة دون أي ممتلكات شخصية ، وحلقت رؤوسهم ، وارتداء القمصان والقمصان الصادرة بالسجن. يزعم أن جميعهم لديهم علاقات مع العصابات المختلفة. قال وزير العدل في البلاد غوستافو فيلاتورو إن المسؤولين “لن يتأكدوا من أي من يدخلون سيكوت على الإطلاق” ، وفقًا للحارس.

هذا هو السجن الذي أرسلت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب 238 مهاجرًا فنزويليًا يُزعم أنهم يتمتعون بعلاقات مع عصابة ستعقد دون محاكمة.

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