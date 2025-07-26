تلعب القرنية ، الطبقة الخارجية الشفافة على شكل قبة ، عدة أدوار مهمة في صحة العين. ويغطي القزحية (الجزء الملون من العين) والتلميذ (النقطة السوداء في وسط القزحية حيث يدخل الضوء في العين) ، يحمي العين الداخلية من المخاطر البيئية. كما يسمح للضوء بدخول العين ويوجهها نحو شبكية العين ، وهو جزء من عينيك الذي يحول الضوء إلى إشارات يفسرها الدماغ كرؤية. بدون قرنية بشكل صحيح ، لن تكون رؤيتك واضحة.
قد تأخذ القرنية الخاصة بك أمرا مفروغا منه ما لم تكن لديك مشكلة معهم. إحدى هذه المشكلات هي القرنية الممزقة ، والمعروفة أيضًا باسم تمزق القرنية. القرنية الممزقة هي إصابة أعمق للقرنية التي قد تنطوي على دمعة جزئية أو كاملة السماكة. إنه أكثر خطورة من تآكل القرنية ، والذي يؤثر فقط على سطح العين. في يوليو 2025 ، شهدت المدعي العام بام بوندي قرنية ممزقة ، والتي تمثل المزيد من الاهتمام للحالة لأنها منعتها من تحقيق مشاركة في التحدث.
الأسباب الشائعة للقرنية الممزقة
في حين لم يتم الكشف عن سبب قرنية بام بوندي الممزقة ، هناك عدد من الطرق التي يمكن أن يحدث بها. بالنسبة للمبتدئين ، غالبًا ما تنتج القرنية الممزقة عن الصدمة الناجمة عن الأشياء الحادة أو تأثير كبير على العين. يحدث هذا النوع من الإصابات عادةً عندما تطير الأشياء الصغيرة ذات السرعة العالية إلى العين ، مثل شظايا المعادن أو شظايا الخشب. إن الوظائف والهوايات التي تنطوي على قطع الخشب ، أو طحن المعادن ، أو تقليم العشب باستخدام أدوات الطاقة ، أو نحت الحجر يمثل خطرًا كبيرًا من هذه الحوادث. حتى الاتصالات البسيطة على ما يبدو – مثل جزيئات الغبار أو الأوساخ أو الرمال أو الحافة الحادة لقطعة من الورق – يمكن أن تسبب قطع القرنية إذا كانت القوة كافية.
يمكن أن تختلف شدة الإصابة ، لكن التمزقات العميقة قد تخترق سمك القرنية الكامل ، مما قد يتسبب في امتداد كرة تمزق ، وهو دمعة تمتد عبر مقلة العين بأكملها. هذه حالة طوارئ طبية تتطلب اهتمامًا فوريًا لتجنب فقدان البصر الدائم. للحد من خطر هذه الإصابات ، يوصى بشدة ارتداء نظارات واقية خلال جميع الأنشطة الخطرة.
علامات وأعراض القرنية الممزقة
يمكن أن تسبب القرنية الممزقة مجموعة واسعة من الأعراض اعتمادًا على عمق الإصابة. العلامات الشائعة تشمل آلام العين الحادة والمستمرة. تمزق مفرط والحساسية للضوء (رهاب ضوئي). قد يختبر الأفراد أيضًا رؤية ضبابية ، احمرار ، وإحساس بأن هناك شيئًا ما في العين. في الحالات الأكثر شدة ، قد تشمل الأعراض فقدان رؤية كبيرة ، والتلاميذ غير المنتظمين ، والنزيف داخل العين (Hyphema) ، والغيوم القرنية. يبلغ بعض الأشخاص عن رؤية مزدوجة ، خاصة إذا كان التورم يؤثر على كيفية دخول الضوء إلى العين. قد تؤدي التمزق العميق إلى أنسجة القزحية التي تبرز من خلال الجرح وتسبب الغثيان أو الصداع.
إذا كنت تعاني من هذه الأعراض وتشك في أن لديك قرنية ممزقة ، فإن البصريات البصرية في مركز رؤية البصيرة تنصح بأنك تسعى للحصول على عناية طبية فورية. أيضًا ، لا تحاول شطف عينيك ، وإزالة أي كائن عالق فيه ، أو الضغط على الضغط. بدلاً من ذلك ، ضع درعًا واقعيًا على العين بلطف – مثل أسفل كوب ورقي – دون الضغط عليه. شريطه في مكانه بشكل فضفاض لمنع مزيد من الإصابات. تجنب تناول الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى ، مما قد يزيد من النزيف. يعد التقييم الفوري من قبل أخصائي العناية بالعيون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الرؤية ومنع المضاعفات.