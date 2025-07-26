ما هي القرنية الممزقة؟ الأسباب الشائعة والآثار الجانبية للحالة المؤلمة

تلعب القرنية ، الطبقة الخارجية الشفافة على شكل قبة ، عدة أدوار مهمة في صحة العين. ويغطي القزحية (الجزء الملون من العين) والتلميذ (النقطة السوداء في وسط القزحية حيث يدخل الضوء في العين) ، يحمي العين الداخلية من المخاطر البيئية. كما يسمح للضوء بدخول العين ويوجهها نحو شبكية العين ، وهو جزء من عينيك الذي يحول الضوء إلى إشارات يفسرها الدماغ كرؤية. بدون قرنية بشكل صحيح ، لن تكون رؤيتك واضحة.

قد تأخذ القرنية الخاصة بك أمرا مفروغا منه ما لم تكن لديك مشكلة معهم. إحدى هذه المشكلات هي القرنية الممزقة ، والمعروفة أيضًا باسم تمزق القرنية. القرنية الممزقة هي إصابة أعمق للقرنية التي قد تنطوي على دمعة جزئية أو كاملة السماكة. إنه أكثر خطورة من تآكل القرنية ، والذي يؤثر فقط على سطح العين. في يوليو 2025 ، شهدت المدعي العام بام بوندي قرنية ممزقة ، والتي تمثل المزيد من الاهتمام للحالة لأنها منعتها من تحقيق مشاركة في التحدث.