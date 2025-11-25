ما هي النباتات التي تعتبر من المحاصيل الفاخرة وهل يمكنك زراعتها في حديقتك؟

عندما يتعلق الأمر بزراعة المحاصيل في المنزل، فمن المحتمل أنك على دراية بالعديد من الخضروات الشائعة التي يمكنك زراعتها في حديقتك عن طريق رش البذور، مثل الخس والجزر واللفت. من الممتع دائمًا زراعة محاصيلك الخاصة، ولكن إذا كانت لديك الأساسيات وتعتبر نفسك بستانيًا متمرسًا، فقد تفكر في زراعة محاصيل أكثر صعوبة أو نادرة يمكنك تجربتها. لذا فإن مصطلح المحاصيل الفاخرة قد يثير اهتمامك.
تشير المحاصيل الفاخرة إلى النباتات التي لها قيمة سوقية عالية، بدلا من أن يتم تقييمها بسبب قوتها أو مذاقها، مثل الكاكاو والشاي والزعفران والكمأة والفانيليا. على الرغم من أن ذلك يعتمد على النباتات الفردية، فإن الكثير من هذه المحاصيل الفاخرة تعتبر كذلك بسبب ظروف نموها الفريدة. ونظرًا لعدم قدرتها على الازدهار والنمو في كل مكان، يُنظر إليها على أنها ذات قيمة عالية. فهل يمكنك زراعة أي من هذه المحاصيل الفاخرة في حديقتك الخاصة؟ نوعًا ما، إذا كان لديك الوقت والصبر، ولا تمانع في الفشل عدة مرات قبل تحقيق النجاح. ربما تكون نباتات القهوة وزهور الزعفران والفانيليا هي أفضل الخيارات التي يمكنك تجربتها في المنزل. ومن يدري، ربما تكتشف أن لديك موهبة العناية بالمحاصيل الفاخرة!
ما يجب مراعاته عند زراعة المحاصيل الفاخرة في المنزل
إذا قررت زراعة المحاصيل الفاخرة في المنزل، فلن تتمكن من شطب حبوب البن من قائمة التسوق الخاصة بك حتى الآن. الكثير من المحاصيل الفاخرة، مثل نبات القهوة (Coffea Arabica) وبساتين الفاكهة الفانيليا (Vanilla Planifolia)، تأتي من المناخات الاستوائية أو البحر الأبيض المتوسط. هذا يعني أنه لزراعتها في المنزل، فإنك تحتاج إلى تكرار بيئتها الأصلية، وقد يكون هذا صعبًا إذا كنت تعيش في أماكن أكثر برودة. لذا، عليك أن تفكر في منطقة الصلابة الخاصة بوزارة الزراعة الأمريكية والإعدادات المتوفرة لديك. إذا كنت ترغب في زراعة نبات القهوة أو زهرة أوركيد الفانيليا، فسوف تحتاج إلى التأكد من أن الرطوبة عالية ودرجة الحرارة دافئة. عادةً ما تكون الدفيئات الزراعية أو الزراعة الداخلية هي الأفضل لكثير من هذه المحاصيل الفاخرة. علاوة على ذلك، تستغرق بعض النباتات المتطورة بعض الوقت للوصول إلى نقطة إنتاج المحاصيل. على سبيل المثال، يمكن أن تستغرق نباتات القهوة ما يصل إلى أربع سنوات حتى تنضج. لذلك، على عكس المحاصيل الأخرى المزروعة في المنزل، لن تحصل على محصول سنوي على الفور. من الأفضل أن تنظر إلى هذه النباتات على أنها هوايات طويلة الأمد وليست نباتات تنمو حتى الحصاد.
ومع ذلك، فإن المحاصيل الفاخرة الأخرى منخفضة الصيانة إلى حد ما وسهلة النمو، والحصاد هو ما يجعلها ذات قيمة عالية. على سبيل المثال، ربما تكون قد زرعت الزعفران بالفعل. يأتي الزعفران من زعفران الخريف (Crocus sativus)، وهي زهرة مذهلة تتفتح في الخريف. لحصاد هذا النبات، عليك أن تأخذ ملاقطًا وتلتقط الوصمات الحمراء الطويلة من وسط كل زهرة. لذا، إذا كنت ترغب في حصاد الزعفران في المنزل، عليك أن تفكر فيما إذا كان لديك الوقت والصبر لذلك.
كيفية زراعة المحاصيل الفاخرة في المنزل
يمكن زراعة كروم أوركيد الفانيليا في الهواء الطلق في مناطق الصلابة من 10 أ إلى 11 أ. إذا كنت تعيش في مكان أكثر برودة، فسوف تحتاج إلى زراعتها في الداخل. ومع ذلك، نظرًا لأن كروم أوركيد الفانيليا يمكن أن تصل إلى أكثر من 200 قدم، فأنت بحاجة إلى مراعاة المساحة المتوفرة لديك. سوف تحتاج إلى زراعة كروم الأوركيد الخاصة بك في مكان ما بالقرب من هيكل يمكنهم تسلقه. إنهم يفضلون موقعًا في ظل مشرق ومرقط مع تدفق هواء لائق. بمجرد أن تزهر، ستحتاج إلى التلقيح الذاتي للسماح لها بإنتاج قرون الفانيليا.
إذا كنت تفضل القهوة، فيمكنك زراعة نبات القهوة في الهواء الطلق في المناطق من 10 إلى 12. هذه النباتات الصالحة للأكل مثالية أيضًا للنمو داخل المنزل كنباتات منزلية. إذا اخترت زراعته كنبات منزلي، فيجب زراعته في خليط تربة جيد التصريف ووضعه في مكان به ضوء ساطع ورطوبة عالية. بالنسبة للنمو في الهواء الطلق في المناخات الدافئة، فإن نبات القهوة يعمل بشكل جيد مع الظل الجزئي. التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة اليومية أو درجات الحرارة أقل من 41 درجة فهرنهايت يمكن أن تضر النبات.
يمكن زراعة نبات الزعفران، زعفران الخريف، في الهواء الطلق في المناطق من 5 إلى 8. وينمو من الديدان التي يجب زراعتها في أواخر أغسطس أو سبتمبر لإزهار الخريف. ضعها في مكان به شمس كاملة وتربة جيدة التصريف، وتباعد بينها حوالي 4 بوصات وعمق 4 بوصات. غالبًا ما تتكاثر الديدان، مما يعني أنه يمكنك تقسيمها للحصول على المزيد من الزهور (والزعفران) في العام التالي.