ما هي تقنية “البدء والإيقاف” ولماذا يمكن أن تفيد الحياة الجنسية للرجال؟

إذا كنت أنت أو شريكك تعانين من سرعة القذف، فأنت لست وحدك: سرعة القذف هي الاضطراب الجنسي الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين لديهم قضيب (عبر StatPearls). وفقا لعيادة كليفلاند، تظهر هذه الحالة في ما يقدر بنحو 30٪ إلى 40٪ من الرجال.

في حين أن سرعة القذف قد تكون شائعة جدًا بين الرجال من جميع الأعمار، لأن الأسباب الكامنة وراءها يمكن أن تكون عقلية أو جسدية أو عاطفية، فمن الصعب الوصول بسرعة إلى الجزء السفلي من هذا الخلل الجنسي. ولهذا السبب، قد يكون التعامل مع سرعة القذف من خلال طريقة “البدء والتوقف” هو خط الدفاع الأول الذي يجب أن تفكر فيه. هناك نوع من التغيير في “تقنية الضغط”، حيث تتضمن طريقة “البدء والتوقف” تحفيز القضيب حتى تشعر وكأنك على وشك المجيء، ثم التوقف. تُعرف أيضًا باسم الحواف، لأنك تصل إلى “الحافة” ولكنك تتراجع عنها عندما تفعل ذلك، ويمكنك تكرار العملية عدة مرات كما تريد، وطريقة التحفيز الخاصة بك متروكة لك.

على الرغم من أنه لا يوجد عيب في سرعة القذف، إلا أنه لا يزال أمرًا تريد الحد منه، إن أمكن، من أجل حياتك الجنسية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 في مجلة Therapeutic Advances in Urology، فإن طريقة “البدء والتوقف” تعمل، على الأقل على المدى القصير، مع 45% إلى 65% من الرجال. على الرغم من أن المدى الطويل لا يزال غير حاسم، إلا أنها بالتأكيد طريقة يجب تجربتها – خاصة قبل الاستثمار في العلاجات الطبية باهظة الثمن.