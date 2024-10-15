ما هي تقنية “البدء والإيقاف” ولماذا يمكن أن تفيد الحياة الجنسية للرجال؟

إذا كنت أنت أو شريكك تعانين من سرعة القذف، فأنت لست وحدك: سرعة القذف هي الاضطراب الجنسي الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين لديهم قضيب (عبر StatPearls). وفقا لعيادة كليفلاند، تظهر هذه الحالة في ما يقدر بنحو 30٪ إلى 40٪ من الرجال.
في حين أن سرعة القذف قد تكون شائعة جدًا بين الرجال من جميع الأعمار، لأن الأسباب الكامنة وراءها يمكن أن تكون عقلية أو جسدية أو عاطفية، فمن الصعب الوصول بسرعة إلى الجزء السفلي من هذا الخلل الجنسي. ولهذا السبب، قد يكون التعامل مع سرعة القذف من خلال طريقة “البدء والتوقف” هو خط الدفاع الأول الذي يجب أن تفكر فيه. هناك نوع من التغيير في “تقنية الضغط”، حيث تتضمن طريقة “البدء والتوقف” تحفيز القضيب حتى تشعر وكأنك على وشك المجيء، ثم التوقف. تُعرف أيضًا باسم الحواف، لأنك تصل إلى “الحافة” ولكنك تتراجع عنها عندما تفعل ذلك، ويمكنك تكرار العملية عدة مرات كما تريد، وطريقة التحفيز الخاصة بك متروكة لك.
على الرغم من أنه لا يوجد عيب في سرعة القذف، إلا أنه لا يزال أمرًا تريد الحد منه، إن أمكن، من أجل حياتك الجنسية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 في مجلة Therapeutic Advances in Urology، فإن طريقة “البدء والتوقف” تعمل، على الأقل على المدى القصير، مع 45% إلى 65% من الرجال. على الرغم من أن المدى الطويل لا يزال غير حاسم، إلا أنها بالتأكيد طريقة يجب تجربتها – خاصة قبل الاستثمار في العلاجات الطبية باهظة الثمن.
سوف يقوم جسمك بتدريب نفسه على الاستمرار لفترة أطول
سواء كنت تسميها حافة أو طريقة البدء والتوقف، فإن الهدف هو نفسه: تعلم كيفية التحكم في القذف. عندما يتم تحفيز قضيبك مع العلم أنك ستمنع حدوث الذروة، فإنك تصبح على دراية بكيفية استجابة جسمك وتصرفاته في نقاط محددة أثناء عملية الإثارة.
تقول ناتاشا ماري ناركيويتز، خبيرة الصحة الجنسية، لموقع الوقاية: “يمكن أن تكون الحواف طريقة رائعة للأشخاص لاكتساب فهم حميم لأنماط الإثارة واستجاباتهم الجنسية، وهو ما يترجم إلى سيطرة أفضل على أجسادهم”. “يمكنك معرفة المزيد حول كيفية تغيره، وكيفية تحركه خلال دورة الاستجابة الجنسية، وما هو الأفضل، وربما تفاجئ نفسك.” هذه المعرفة ليست شيئًا يولد به الناس بالفطرة، بل هي شيء يتعلمونه عن أنفسهم مع مرور الوقت – ولكن فقط إذا بذلوا جهدًا للقيام بذلك.
على الرغم من أنه لا يوجد مقدار صحيح أو خاطئ من الوقت الذي يجب أن يستمر فيه أي شخص أثناء ممارسة الجنس أو الاستمناء، بمجرد أن تدرك أن الأنشطة المرتبطة بالجنس تتعلق بالمتعة أكثر من النشوة الجنسية، فقد ترغب في إبطاء الأمور والحفاظ على الذروة بعيدًا قليلاً. إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك، فلن تخسر شيئًا من خلال تثقيف نفسك حول كيفية ارتباط عقلك وجسمك بالضبط عندما يتعلق الأمر بالقذف.
يمكن أن يؤدي إلى هزات الجماع أكثر كثافة
إذا كان لديك ما يكفي من هزات الجماع، فأنت تعلم أنها ليست هي نفسها دائمًا. في بعض الأحيان يشعرون بقوة إضافية، بينما يشعرون في أحيان أخرى وكأنهم نقطة على رادار النشوة الجنسية – مما يعني أنها كانت لا تزال جيدة، ولكن يمكن أن تكون أفضل. على الرغم من عدم وجود سبب واحد يجعل النشوة الجنسية أقل حدة من غيرها، فمن الأفضل أن تعتقد أن الهرمونات والتوتر يلعبان دورًا من بين أشياء أخرى، ويمكن أن تؤدي طريقة “البدء والتوقف” في الواقع إلى هزات الجماع الشديدة حقًا.
عندما تصل إلى حافة الذروة، فإن جسدك كله متورط: تتوتر العضلات من الرأس إلى أخمص القدمين، ويتدفق الدم، ويركز دماغك بشدة على ما سيأتي. ولكن عندما تأخذ هذه الجائزة، إذا جاز التعبير، لإطالة المتعة والترقب، فإن جسدك يريدها أكثر. “هذا يمكن أن يخلق الكثير من التوتر والإثارة الجنسية، مما قد يؤدي إلى هزة الجماع المكثفة والممتعة حقًا،” تقول آن روسو، LCSW، لـ StyleCaster. “إنها مثل ركوب السفينة الدوارة لجسمك.” وأنت تعرف ما تشعر به بعد النزول من السفينة الدوارة: كهربائي.
الأمر الأكثر أهمية الذي يجب إدراكه هو أنه على الرغم من أن طريقة “البدء والتوقف” تحقق نتائج رائعة للكثيرين، إلا أنها ليست شيئًا يناسب الجميع. في بعض الأحيان، تكون سرعة القذف وأسبابها أعمق وتتطلب تفريغًا أكثر من مجرد تعلم ممارسة القذف. إذا بذلت كل ما في وسعك للطريقة — وليس فقط عدة مرات، بل عدة مرات — ولم تلاحظ التغييرات التي كنت تأمل فيها، فقد حان الوقت لرؤية طبيب مسالك بولية للحصول على مدخلات الخبراء.