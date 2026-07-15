ما هي تكلفة إضافة مطبخ إلى المرآب الخاص بك؟

مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن، تزداد أيضًا رغبة أصحاب المنازل في الاستفادة من كل قدم مربع، ولهذا السبب يمكن للخبراء بناء حالة جيدة لإضافة وحدة سكنية ملحقة إلى الفناء الخلفي لمنزلك. ولكن إذا كانت قطعة أرضك لا تحتوي على مساحة لمنزل إضافي أو شقة لحماتك، فهناك مكان آخر يمكنك من خلاله ركن أماكن المعيشة الإضافية تلك. “مع التوجه الأخير نحو إنشاء مساكن أكثر بأسعار معقولة،” أوضح دانييل شورينوف، المدير المؤسس لشركة الهندسة المعمارية والتصميم Bureau Namas، في مقابلة حصرية مع House Digest، “يفكر العديد من أصحاب المنازل في تحويل المرآب الحالي إلى ADU أو مساحة معيشة مستقلة يمكنها توفير دخل الإيجار أو استيعاب أفراد الأسرة”.

من المسلم به أن تحويل المرآب إلى شقة يعد مهمة كبيرة جدًا، حيث يتطلب جزء رئيسي واحد قدرًا كبيرًا من العجين. وأشار شورينوف إلى أن “أحد أهم النفقات في هذه التحويلات هو إضافة مطبخ، وهو أمر مطلوب لوحدة سكنية مستقلة تمامًا”. حتى لو كنت لا تتطلع إلى إنشاء شقة كاملة، بل مجرد إضافة لقطات مربعة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك، فإن توفير مساحة للطهي ليس بالأمر الرخيص. قال شورينوف: “اعتمادًا على الحجم والتشطيبات وتعقيد العمل، يمكن لأصحاب المنازل أن يتوقعوا إنفاق ما يقرب من 30 ألف دولار على الحد الأدنى و40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار أو أكثر على الحد الأعلى لتركيب المطبخ بالكامل”.