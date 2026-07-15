ما هي تكلفة إضافة مطبخ إلى المرآب الخاص بك؟

مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن، تزداد أيضًا رغبة أصحاب المنازل في الاستفادة من كل قدم مربع، ولهذا السبب يمكن للخبراء بناء حالة جيدة لإضافة وحدة سكنية ملحقة إلى الفناء الخلفي لمنزلك. ولكن إذا كانت قطعة أرضك لا تحتوي على مساحة لمنزل إضافي أو شقة لحماتك، فهناك مكان آخر يمكنك من خلاله ركن أماكن المعيشة الإضافية تلك. “مع التوجه الأخير نحو إنشاء مساكن أكثر بأسعار معقولة،” أوضح دانييل شورينوف، المدير المؤسس لشركة الهندسة المعمارية والتصميم Bureau Namas، في مقابلة حصرية مع House Digest، “يفكر العديد من أصحاب المنازل في تحويل المرآب الحالي إلى ADU أو مساحة معيشة مستقلة يمكنها توفير دخل الإيجار أو استيعاب أفراد الأسرة”.
من المسلم به أن تحويل المرآب إلى شقة يعد مهمة كبيرة جدًا، حيث يتطلب جزء رئيسي واحد قدرًا كبيرًا من العجين. وأشار شورينوف إلى أن “أحد أهم النفقات في هذه التحويلات هو إضافة مطبخ، وهو أمر مطلوب لوحدة سكنية مستقلة تمامًا”. حتى لو كنت لا تتطلع إلى إنشاء شقة كاملة، بل مجرد إضافة لقطات مربعة إلى مساحة المعيشة الخاصة بك، فإن توفير مساحة للطهي ليس بالأمر الرخيص. قال شورينوف: “اعتمادًا على الحجم والتشطيبات وتعقيد العمل، يمكن لأصحاب المنازل أن يتوقعوا إنفاق ما يقرب من 30 ألف دولار على الحد الأدنى و40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار أو أكثر على الحد الأعلى لتركيب المطبخ بالكامل”.
التكاليف التي يجب مراعاتها عند إضافة مطبخ إلى المرآب الخاص بك
إن طهي مطبخ كامل من الصفر ليس بالأمر الرخيص. في نهاية المطاف، ستعتمد الميزانية إلى حد كبير على نوع المكونات التي تختارها. وأوضح شورينوف أن “الخزائن والأجهزة عادة ما تكون أكبر النفقات، خاصة عندما يختار أصحاب المنازل أعمال مطاحن مخصصة أو علامات تجارية متميزة”. بمعنى آخر، توقع أن تدفع مقابل ميزات مثل الخزائن المصنوعة يدويًا من خشب البلوط الأبيض أو مجموعة Viking المتطورة.
حتى إذا كنت لا تختار هذا النوع من ترقيات المطبخ التي تستحق ثمنها الباهظ، يمكنك أن تتوقع صرف بعض الضروريات. إن وجود مطبخ يعمل بكامل طاقته يعني معرفة المرافق اللازمة للحوض، والعديد من الأجهزة الرئيسية، وربما غسالة الصحون. “يمكن أن تصبح السباكة أيضًا مكلفة بشكل مدهش، خاصة عندما يجب تركيب خط صرف جديد أسفل بلاطة المرآب الحالية لاستيعاب حوض المطبخ”، يوضح شورينوف. “يمكن للترقيات الكهربائية ومتطلبات التصاريح أن تزيد من التكلفة الإجمالية.” خلاصة القول، يمكن أن تختلف التكلفة بشكل كبير اعتمادًا على نطاق المشروع وذوقك في الديكور. وقال شورينوف: “في نهاية المطاف، يحدد مدى تعقيد الهيكل الحالي ومستوى التشطيبات المرغوبة المكان الذي ستصل إليه الميزانية.”
طرق لتوفير المال عند تجديد المرآب الخاص بك وتحويله إلى شقة
يعد تحويل المرآب إلى مطبخ به الأجهزة والسباكة والخزائن وصفة معقدة. لذلك، هذا هو أحد المشاريع التي قد يرغب حتى الأشخاص الأكثر خبرة في الأعمال اليدوية في الاستعانة بمصادر خارجية لخبير. وأوضح شورينوف أن “إضافة مطبخ إلى المرآب يتطلب أعمال السباكة والكهرباء والخزائن والأكواد المتعددة ومتطلبات التصاريح التي تتطلب تنسيقًا دقيقًا”.
وبينما يتفهم إغراء محاولة توفير المال من خلال معالجة أجزاء من المشروع بنفسك، يقول شورينوف: “إن التكلفة المحتملة للأخطاء والتأخير غالبًا ما تفوق أي مدخرات”. “إن العمل مع محترفين ذوي خبرة منذ البداية يؤدي عادةً إلى عملية أكثر سلاسة واستثمار أفضل على المدى الطويل.” هذا لا يعني أنك لن تتولى بعض المهام الرئيسية. في الواقع، شدد شورينوف على أهمية القيام بواجبك والتعرف بالضبط على الشكل الذي تريد أن تبدو عليه المساحة وتعمل قبل بدء أي عملية هدم.
وأوضح أن “أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها أصحاب المنازل هو البدء في البناء دون تطوير التصميم بشكل كامل وفهم الآثار المترتبة على تكلفة كل تشطيب وتركيب”. “في كثير من الأحيان، تؤدي القرارات المتخذة أثناء البناء إلى أوامر تغيير، وتأخير، ونفقات غير متوقعة.” ولهذا السبب يعتقد أنه من المهم القيام بالأعمال التحضيرية بمساعدة مهندس معماري ومصمم. وكما قال شورينوف، “إن عملية التصميم المدروسة التي تنسق الخزائن والأجهزة والإضاءة وتركيبات السباكة والتشطيبات قبل بدء البناء توفر قدرًا أكبر بكثير من اليقين في التكلفة.”