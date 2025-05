ما هي تلك التي يرتديها مغنيو الأذن خلال العروض الحية؟

على الرغم من أن معظم الفنانين اليوم لا يحصلون على خشبة المسرح بدونهم ، إلا أن سماعات الأذن لم تكن موجودة دائمًا. يعود تاريخ الإصدار الأول إلى عام 1965 ، عندما صمم ستيفن أمبروز البالغ من العمر 13 عامًا شاشة محلية الصنع داخل الأذن بعد السباحة. ومع ذلك ، استغرق الأمر حتى الثمانينات لتعديل تصميمه المبتكر لجعله في آذان الفنانين مثل ستيفي وندر وديانا روس وسيمون آند غارفانكل.

قبل سماعة الأذن ، اعتمد العديد من الفنانين على مكبرات صوت صغيرة على المسرح المعروفة باسم الأوتاد ، والتي لم تأتي حتى الستينيات. تعمل كمراقب ، تم زرع مكبرات صوت على شكل إسفين على خشبة المسرح مشيراً نحو الفنانين بدلاً من الجمهور. في عام 1961 ، أصبحت جودي جارلاند أول مؤدٍ معروف يستخدم متحدثي إسفين لحفلتها في قاعة سان فرانسيسكو المدنية ، وهو عرض مثير لفصل أكثر من 8000 شخص. لم يمض وقت طويل على ذلك ، في معرض ملعب أتلانتا في عام 1965 ، استخدمت فريق البيتلز شاشات مرحلة الإسفين لأول مرة. وأخيراً قادراً على سماع أنفسهم على صراخ Beatlemania المتوقفة ، أعلن بول مكارتني في منتصف المراقبة ، “إنه بصوت عالٍ أليس كذلك؟ رائع!” (عبر البيتلز الكتاب المقدس). بعد فترة وجيزة ، فإن فرقًا أخرى مثل The Who Lest Lost ، باستخدام شاشات المسرح في أواخر الستينيات والسبعينيات.

