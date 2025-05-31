ما هي تلك التي يرتديها مغنيو الأذن خلال العروض الحية؟

عملت الأوتاد لفترة من الوقت (ولا تزال تستخدم اليوم) ، لكنها جاءت مع الكثير من المشاكل ، مثل تلف السمع ونوعية الصوت الرديئة. بالإضافة إلى ذلك ، لم تكن مضغوطة بما يكفي لفناني الأداء على المسرح. ظهر البديل للأوتاد في الثمانينيات عندما تعاون مبتكر الصوت مارتي جارسيا مع تود روندغرين من فرقة موسيقى الروك يوتوبيا لإنشاء سماعات مخصصة. في عام 1985 ، أصبحت يوتوبيا أول فرقة تحل محل الأوتاد مع شاشات الأذن على المسرح ، لكن ستيفي وندر كان أول من يربح نسخة لاسلكية تم تطويرها من قبل مهندس الصوت ، كرايز ليندوب. تعديل تصميم ستيفن أمبروز لعام 1965 ، استخدم Lindop جهاز إرسال FM لإنشاء النموذج الجديد. على الرغم من أن الجهاز سمح لـ Wonder بسماع نفسه على خشبة المسرح ، إلا أنه لم يمنح الكثير في طريق الصحة السمعية وتم ضبطه على مر السنين.

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في عام 1995 ، اخترع جيري هارفي ، مهندس مراقبة فان هالين ، جهاز شاشة من الأذن ثنائية السائق لاعب الدرامز أليكس فان هالين ، الذي كانت صحة الأذن تعاني بسبب أمبير التفجير والشاشات على المسرح. لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ سماعات الأذن المبتكرة في اللحاق. أثناء جولة مع Van Halen ، قيل إن أعضاء Skid Row قد عرضوا على الفرقة 3000 دولار لكل شاشات خاصة بهم (لكل Beth Roars).

في الوقت الحاضر ، أصبحت سماعات الأذن أكثر شيوعًا ، وتقول Prosoundaudio إنها في المتوسط ​​حوالي 89 دولارًا لكل زوج. لقد استخدموا دينيًا من قبل فنانين كبار مثل تايلور سويفت ، الذين لا تساعدها سماعات الأذن فقط في سماع نفسها ولكن أيضًا تقدم إرشادات إضافية من العد التنازلي وإشارات الأداء. بالإضافة إلى فوائدها السمعية ، أصبحت سماعات الأذن أيضًا ملحقًا إلى حد ما ، مع فنانين مثل أريانا غراندي سبورتنج براعم ذات جيل جماعي خلال العروض لمزيد من الذوق. يمتازون بأغراض الوظيفة والأزياء ، يحافظ الشاشات الداخلية على أن المغني المفضل لديك يبدو جيدًا.

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