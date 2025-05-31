ما هي تلك التي يرتديها مغنيو الأذن خلال العروض الحية؟

إذا كنت من محبي الموسيقى الحية ، فربما تعلم أن الصوت يمكن أن يقدم أو يكسر عرضًا. من الخلطات الفقيرة إلى الكوارث التقنية الكاملة ، تكفي بعض المشكلات الصوتية لجعل الموسيقيين يقفون خلال العروض الحية ، مما تسبب في انتقال حفلاتهم إلى الفوضى. ما لم تكن متزامنة الشفاه مثل Ashlee Simpson على “SNL” حوالي عام 2004 (آسف ، في وقت مبكر جدًا؟) ، فمن المستحيل على المطربين تقديم عرض جيد إذا لم يتمكنوا من سماع أنفسهم على خشبة المسرح.
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هذا هو المكان الذي تأتي فيه سماعة الأذن. ربما رأيت الفنان المفضل لديك وهو يهز أحد الحفلات الموسيقية من قبل وأخطأته في السمع أو سماعة الأذن من Bluetooth. على الرغم من مشابه في الحجم ، فإن هذا الجهاز الصغير الذي يقع داخل أذنهم هو في الواقع شاشة داخل الأذن (IEM) تتيح لهم سماع أنفسهم بوضوح. إذا لم يكن الأمر يتعلق بهذه الأذن الصغيرة ولكنه الأقوياء ، فسيكونون قادرين فقط على سماع أنفسهم من خلال نظام السماعات ، والذي يصعب فعله – كما يمكنك أن تتخيل – وسط حشد من المعجبين الذين يصرخون. لذلك في المرة القادمة التي تكون فيها في حفل موسيقي ، ترقبوا تلك الأذن. بدون ذلك ، قد يسقط مغنيك المفضل.
قبل سماعة الأذن
على الرغم من أن معظم الفنانين اليوم لا يحصلون على خشبة المسرح بدونهم ، إلا أن سماعات الأذن لم تكن موجودة دائمًا. يعود تاريخ الإصدار الأول إلى عام 1965 ، عندما صمم ستيفن أمبروز البالغ من العمر 13 عامًا شاشة محلية الصنع داخل الأذن بعد السباحة. ومع ذلك ، استغرق الأمر حتى الثمانينات لتعديل تصميمه المبتكر لجعله في آذان الفنانين مثل ستيفي وندر وديانا روس وسيمون آند غارفانكل.
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قبل سماعة الأذن ، اعتمد العديد من الفنانين على مكبرات صوت صغيرة على المسرح المعروفة باسم الأوتاد ، والتي لم تأتي حتى الستينيات. تعمل كمراقب ، تم زرع مكبرات صوت على شكل إسفين على خشبة المسرح مشيراً نحو الفنانين بدلاً من الجمهور. في عام 1961 ، أصبحت جودي جارلاند أول مؤدٍ معروف يستخدم متحدثي إسفين لحفلتها في قاعة سان فرانسيسكو المدنية ، وهو عرض مثير لفصل أكثر من 8000 شخص. لم يمض وقت طويل على ذلك ، في معرض ملعب أتلانتا في عام 1965 ، استخدمت فريق البيتلز شاشات مرحلة الإسفين لأول مرة. وأخيراً قادراً على سماع أنفسهم على صراخ Beatlemania المتوقفة ، أعلن بول مكارتني في منتصف المراقبة ، “إنه بصوت عالٍ أليس كذلك؟ رائع!” (عبر البيتلز الكتاب المقدس). بعد فترة وجيزة ، فإن فرقًا أخرى مثل The Who Lest Lost ، باستخدام شاشات المسرح في أواخر الستينيات والسبعينيات.
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دون سماعة الأذن
عملت الأوتاد لفترة من الوقت (ولا تزال تستخدم اليوم) ، لكنها جاءت مع الكثير من المشاكل ، مثل تلف السمع ونوعية الصوت الرديئة. بالإضافة إلى ذلك ، لم تكن مضغوطة بما يكفي لفناني الأداء على المسرح. ظهر البديل للأوتاد في الثمانينيات عندما تعاون مبتكر الصوت مارتي جارسيا مع تود روندغرين من فرقة موسيقى الروك يوتوبيا لإنشاء سماعات مخصصة. في عام 1985 ، أصبحت يوتوبيا أول فرقة تحل محل الأوتاد مع شاشات الأذن على المسرح ، لكن ستيفي وندر كان أول من يربح نسخة لاسلكية تم تطويرها من قبل مهندس الصوت ، كرايز ليندوب. تعديل تصميم ستيفن أمبروز لعام 1965 ، استخدم Lindop جهاز إرسال FM لإنشاء النموذج الجديد. على الرغم من أن الجهاز سمح لـ Wonder بسماع نفسه على خشبة المسرح ، إلا أنه لم يمنح الكثير في طريق الصحة السمعية وتم ضبطه على مر السنين.
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في عام 1995 ، اخترع جيري هارفي ، مهندس مراقبة فان هالين ، جهاز شاشة من الأذن ثنائية السائق لاعب الدرامز أليكس فان هالين ، الذي كانت صحة الأذن تعاني بسبب أمبير التفجير والشاشات على المسرح. لم يمض وقت طويل قبل أن تبدأ سماعات الأذن المبتكرة في اللحاق. أثناء جولة مع Van Halen ، قيل إن أعضاء Skid Row قد عرضوا على الفرقة 3000 دولار لكل شاشات خاصة بهم (لكل Beth Roars).
في الوقت الحاضر ، أصبحت سماعات الأذن أكثر شيوعًا ، وتقول Prosoundaudio إنها في المتوسط حوالي 89 دولارًا لكل زوج. لقد استخدموا دينيًا من قبل فنانين كبار مثل تايلور سويفت ، الذين لا تساعدها سماعات الأذن فقط في سماع نفسها ولكن أيضًا تقدم إرشادات إضافية من العد التنازلي وإشارات الأداء. بالإضافة إلى فوائدها السمعية ، أصبحت سماعات الأذن أيضًا ملحقًا إلى حد ما ، مع فنانين مثل أريانا غراندي سبورتنج براعم ذات جيل جماعي خلال العروض لمزيد من الذوق. يمتازون بأغراض الوظيفة والأزياء ، يحافظ الشاشات الداخلية على أن المغني المفضل لديك يبدو جيدًا.
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