ما هي جيوب التجويف وكيف تساعد الطيور في حديقتك؟

مع اقتراب فصل الشتاء، توجهت بعض الطيور جنوبًا هربًا من الطقس البارد. ومع ذلك، لا تترك جميع الطيور موائلها مع تغير الفصول، والطيور المقيمة مثل طيور القرقف والشحرور والكرادلة الشمالية وغيرها تستعد الآن لواقع الشتاء القاسي. تمامًا كما يمكنك مساعدة الطيور في توفير المغذيات والحمامات في الأشهر الأكثر دفئًا، يمكنك أيضًا مساعدة الطيور المقيمة أثناء الطقس البارد باستخدام جيب جاثم.
أحد العوامل الرئيسية لجذب الطيور إلى حديقتك خلال فصل الشتاء هو ضمان حصولها على موطن مريح. وهنا يأتي دور الجيوب. هذه السلال الأنيقة منسوجة من مواد طبيعية مثل عشب القصب مما يسمح لها بالاندماج في بيئاتها. على عكس بيوت الطيور أو صناديق التعشيش التي تشجع الطيور على بناء أعشاشها وتربية صغارها في الداخل، فإن جيب التجثم مصمم فقط لحماية الطيور من العناصر. ولتحقيق ذلك، ستلاحظ أن فتحات التهوية لديها أقل للحفاظ على الحرارة. إلى جانب الحفاظ على دفء الطيور، توفر الجيوب الجاثمة لهم المأوى من الرياح والعواصف والثلوج.
مع جيوب التجميد، لا داعي للقلق بشأن الوقت المثالي لوضعها في الفناء الخاص بك. على الرغم من أنها مفيدة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، إلا أن الطيور قد تستخدمها في أي وقت من السنة. ومع ذلك، يجب عليك التأكد من تنظيفها عندما لا يتم استخدامها بشكل فعال للتأكد من أنها تدوم لأطول فترة ممكنة وللحد من أي نمو بكتيريا. يتضمن ذلك إزالة أي ريش قديم أو حطام وشطف الجيب الداخلي سريعًا بالماء الساخن.
كيفية اختيار أفضل جيب تجثم لحديقتك
جيوب التجويف ليست بمقاس واحد يناسب الجميع، لذلك ستجد أن تصميماتها تختلف. على سبيل المثال، يحتوي بعضها على تجويف داخلي صغير مخصص لطائر واحد أو طائرين فقط. ومع ذلك، تحب العديد من الأنواع التجمع معًا في البرد، لذلك يمكنك أيضًا العثور على جيوب مجثمة مصممة لتناسب المجموعات الكبيرة.
لتحديد الخيار الأفضل لحديقتك، فكر أولاً في أنواع الطيور التي تريد جذبها. لا تستخدم جميع أنواع الطيور جيوبًا جاثمة. يشمل بعض سكانها الأكثر شيوعًا العديد من أفراد عائلة الحلمة، مثل ثدي الفحم، وأحيانًا العصافير أو أبي الحناء. ومع ذلك، من المعروف أيضًا أن أنواع الطيور الأخرى مثل بومة الحظيرة والبوم الصراخ ونقار الخشب تستخدم جيوبًا جاثمة.
إذا كنت تحاول جذب الطيور الصغيرة فقط، فيمكنك الحفاظ على حجم المدخل بقطر 1.5 بوصة. سيساعد هذا أيضًا في إبعاد الأنواع العدوانية مثل الزرزور. تشمل بعض الخيارات الرائعة جيوب Songbird Essentials hanging Grass Roosting Pockets مقابل 14.87 دولارًا، وNature Niche’s Post Mounted Grass Roosting Pocket مقابل 14.79 دولارًا. بالنسبة للأنواع الأكبر حجمًا مثل البوم وبعض نقار الخشب، ستحتاج على الأرجح إلى بناء جيب خاص بك، حيث تحتاج إلى مدخل يبلغ قطره حوالي 3 بوصات.
حيث لتركيب جيب تجثم الخاص بك
إن موقع جيبك الجاثم لا يقل أهمية عن التصميم الذي تستقر عليه. في أي وقت تقوم فيه بإعداد عناصر للحياة البرية، فأنت تريد التأكد من أنها ستكون آمنة عند استخدامها. عند إعداد جيوب التجثم، يعد تركيبها بشكل آمن على الأشجار أو الأعمدة أمرًا مثاليًا لضمان عدم تأرجح المأوى الخاص بك في كل مكان في رياح الشتاء القاسية. يمكنك أيضًا إضافة حاجز معدني أسفل الصندوق لردع أي حيوانات مفترسة.
يمكنك أيضًا تعليق جيوبك بدلاً من تركيبها طالما كنت حريصًا على إبقائها بعيدًا عن الرياح العاتية. إذا كنت قادرًا على وضعها بين النباتات، فسيؤدي ذلك إلى محاكاة السلوك الطبيعي للطيور. كنصيحة أخيرة، يجب عليك أيضًا وضع جيوبك في وضع مواجه للجنوب حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من الشمس. لكن لا تخف من وضع بعض الجيوب في حديقتك ولاحظ ما تفضله الطيور في منطقتك!
بمجرد أن تصبح جيوبك جاهزة، فكر في إعداد مغذيات الطيور لفصل الشتاء ووضع كرة تنس في حمام الطيور قبل أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد. سيؤدي هذا معًا إلى تحويل حديقتك إلى أرض العجائب الشتوية المثالية لجميع الطيور المقيمة لديك.