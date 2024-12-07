ما هي جيوب التجويف وكيف تساعد الطيور في حديقتك؟

مع اقتراب فصل الشتاء، توجهت بعض الطيور جنوبًا هربًا من الطقس البارد. ومع ذلك، لا تترك جميع الطيور موائلها مع تغير الفصول، والطيور المقيمة مثل طيور القرقف والشحرور والكرادلة الشمالية وغيرها تستعد الآن لواقع الشتاء القاسي. تمامًا كما يمكنك مساعدة الطيور في توفير المغذيات والحمامات في الأشهر الأكثر دفئًا، يمكنك أيضًا مساعدة الطيور المقيمة أثناء الطقس البارد باستخدام جيب جاثم.

أحد العوامل الرئيسية لجذب الطيور إلى حديقتك خلال فصل الشتاء هو ضمان حصولها على موطن مريح. وهنا يأتي دور الجيوب. هذه السلال الأنيقة منسوجة من مواد طبيعية مثل عشب القصب مما يسمح لها بالاندماج في بيئاتها. على عكس بيوت الطيور أو صناديق التعشيش التي تشجع الطيور على بناء أعشاشها وتربية صغارها في الداخل، فإن جيب التجثم مصمم فقط لحماية الطيور من العناصر. ولتحقيق ذلك، ستلاحظ أن فتحات التهوية لديها أقل للحفاظ على الحرارة. إلى جانب الحفاظ على دفء الطيور، توفر الجيوب الجاثمة لهم المأوى من الرياح والعواصف والثلوج.

مع جيوب التجميد، لا داعي للقلق بشأن الوقت المثالي لوضعها في الفناء الخاص بك. على الرغم من أنها مفيدة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، إلا أن الطيور قد تستخدمها في أي وقت من السنة. ومع ذلك، يجب عليك التأكد من تنظيفها عندما لا يتم استخدامها بشكل فعال للتأكد من أنها تدوم لأطول فترة ممكنة وللحد من أي نمو بكتيريا. يتضمن ذلك إزالة أي ريش قديم أو حطام وشطف الجيب الداخلي سريعًا بالماء الساخن.