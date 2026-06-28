ما هي قاعدة الـ 10000 ساعة للغيتار؟

إذا كنت موجودًا لفترة من الوقت، لا سيما في عالم الإنترنت الذي يضم اختبارات التشخيص الذاتي وشذرات المعرفة المضحكة، فمن المحتمل أنك سمعت عما يسمى بـ “قاعدة الـ 10000 ساعة”. يؤكد جلادويل، الذي شاعه الصحفي مالكولم جلادويل (صحفي، ملاحظة – وليس عالمًا نفسيًا) في كتابه الصادر عام 2008 بعنوان “القيم المتطرفة: قصة النجاح”، أن الأمر يستغرق حوالي 10000 ساعة من التدريب لإتقان مهمة ما. بالنسبة لآلة مثل الجيتار، فهذا يعني 10000 ساعة من التدريب.
قبل أن تستخدم الآلة الحاسبة الخاصة بك: 10000 ساعة تساوي تقريبًا 10 ساعات من التدريب في الأسبوع لمدة 20 عامًا، و20 ساعة في الأسبوع لمدة 10 سنوات، و40 ساعة في الأسبوع لمدة 5 سنوات، وما إلى ذلك. لكن مهلا، لا تظن أن هذا مقياس صعب وسريع ومقاس بدقة. إنه في الواقع عكس ذلك، وقد تم وصفه بأنه غير دقيق، في أحسن الأحوال، وهراء كامل، في أسوأ الأحوال. في كتابه، يستشهد جلادويل كدليل بكل شيء بدءًا من فرقة البيتلز إلى موزارت إلى بيل جيتس، حيث يصطف بداية حياتهم المهنية مع قممهم. لكن وجهة نظر جلادويل كانت في الواقع القول بأنه لا ينبغي للمرء أن يفقد الأمل إذا لم يولد معجزة. وهذا يجعل قاعدة الـ 10000 ساعة ليست أكثر من مجرد حقيقة يسهل على المتعلمين التطلع إليها على أمل ألا تذهب نضالاتهم الحالية سدى.
إذن ما الفائدة هنا؟ مثلما تتلخص قاعدة 80/20 الخاصة بالجيتار في “التدرب بذكاء، وليس بجد”، فإن القاعدة 10000 تتلخص في “الاتساق مهم أكثر من أي شيء آخر”. استمر في التدريب، والتدرب بذكاء، ولا تتوقف، وستكتسب الكفاءة بمرور الوقت – هذا كل شيء.
الاتساق هو المفتاح
لا يوجد حل سحري للتحسن في شيء ما. ليس الأمر أنه في الساعة 9,999، يكون مفتاحك في الموضع غير الرئيسي، ثم عندما تدق الساعة 10,000، ينتقل مفتاحك إلى الموضع الرئيسي. هذا أمر مثير للسخرية، خاصة بالنظر إلى أنواع الذكاء المتعددة كما أوضحها عالم النفس والأستاذ هوارد جاردنر الذي تخرج في جامعة هارفارد في كتابه الذي صدر عام 1983 بعنوان “أطر العقل: نظرية الذكاءات المتعددة”. يولد بعض الأشخاص موهوبين لغويًا، والبعض الآخر موهوبون رياضيًا، وموهوبون موسيقيًا، وما إلى ذلك. حتى لو أخذنا قاعدة الـ 10,000 ساعة على أنها صحيحة، فإنها ستكون مجرد متوسط يأخذ في الاعتبار جميع أنواع المتعلمين والمهارات، لكنه لا يصف أي فرد بعينه.
ماذا يعني هذا بالنسبة لرحلتك الموسيقية الفردية؟ هذا يعني أنه يمكنك أن تأخذ جوهر قاعدة الـ 10000 ساعة بعين الاعتبار وعدم الاستسلام بغض النظر عن مواهبك الفطرية. بعد أن قمت باختيار أفضل جيتار للمبتدئين وبأسعار معقولة، لا تتوقف. تعد الممارسة المتسقة أكثر أهمية من الصور الصغيرة والفورية للممارسة المتفرقة. الأفعال تخلق عادات والعادات تحدد التعلم، خاصة عندما يتعلق الأمر بذاكرة العضلات والاحتفاظ بها. لا تشغل نفسك بعدد الساعات أو الدقائق، بل بالمعالم الرئيسية مثل تشغيل أغنية أو نغمة معينة.
إذا كنت موهوبًا موسيقيًا أو منسقًا جيدًا، فسوف يكون لديك وقت أسهل في بعض النواحي عند تعلم الجيتار. ولكن لأن أن تصبح “جيدًا” في الجيتار يتطلب مجموعة معقدة من المهارات – فماذا عن كتابة الأغاني؟ التعاون مع موسيقيين آخرين؟ إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كنت تريد أن تصبح محترفًا؟ – سوف تكون جيدًا في جزء منه. هذه هي النقطة الأخيرة من كتاب مالكولم جلادويل: لا تفترض أنك لا تستطيع القيام بذلك إذا لم تتمكن من القيام بذلك على الفور. حتى الفنانين الذين كتبوا أفضل مقطوعات الجيتار من السبعينيات كان عليهم أن يبدأوا من مكان ما. قد يستغرق التحسين 10000 ساعة فقط.