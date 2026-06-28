ما هي قاعدة الـ 10000 ساعة للغيتار؟

إذا كنت موجودًا لفترة من الوقت، لا سيما في عالم الإنترنت الذي يضم اختبارات التشخيص الذاتي وشذرات المعرفة المضحكة، فمن المحتمل أنك سمعت عما يسمى بـ “قاعدة الـ 10000 ساعة”. يؤكد جلادويل، الذي شاعه الصحفي مالكولم جلادويل (صحفي، ملاحظة – وليس عالمًا نفسيًا) في كتابه الصادر عام 2008 بعنوان “القيم المتطرفة: قصة النجاح”، أن الأمر يستغرق حوالي 10000 ساعة من التدريب لإتقان مهمة ما. بالنسبة لآلة مثل الجيتار، فهذا يعني 10000 ساعة من التدريب.

قبل أن تستخدم الآلة الحاسبة الخاصة بك: 10000 ساعة تساوي تقريبًا 10 ساعات من التدريب في الأسبوع لمدة 20 عامًا، و20 ساعة في الأسبوع لمدة 10 سنوات، و40 ساعة في الأسبوع لمدة 5 سنوات، وما إلى ذلك. لكن مهلا، لا تظن أن هذا مقياس صعب وسريع ومقاس بدقة. إنه في الواقع عكس ذلك، وقد تم وصفه بأنه غير دقيق، في أحسن الأحوال، وهراء كامل، في أسوأ الأحوال. في كتابه، يستشهد جلادويل كدليل بكل شيء بدءًا من فرقة البيتلز إلى موزارت إلى بيل جيتس، حيث يصطف بداية حياتهم المهنية مع قممهم. لكن وجهة نظر جلادويل كانت في الواقع القول بأنه لا ينبغي للمرء أن يفقد الأمل إذا لم يولد معجزة. وهذا يجعل قاعدة الـ 10000 ساعة ليست أكثر من مجرد حقيقة يسهل على المتعلمين التطلع إليها على أمل ألا تذهب نضالاتهم الحالية سدى.

إذن ما الفائدة هنا؟ مثلما تتلخص قاعدة 80/20 الخاصة بالجيتار في “التدرب بذكاء، وليس بجد”، فإن القاعدة 10000 تتلخص في “الاتساق مهم أكثر من أي شيء آخر”. استمر في التدريب، والتدرب بذكاء، ولا تتوقف، وستكتسب الكفاءة بمرور الوقت – هذا كل شيء.