ما هي قاعدة الفرن بنسبة 80% وهل تكلفك المال؟

نظرة سريعة على فاتورة المرافق الأخيرة ستؤكد ذلك: تكاليف الطاقة آخذة في الارتفاع. نظرًا لأن ما يقرب من نصف فواتير الطاقة تذهب مباشرة إلى التدفئة والتبريد في منازلهم، فإن المزيد من الأشخاص ينظرون إلى أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) الخاصة بهم عن كثب – ويتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن الفرن الخاص بهم يستخدم 80٪ فقط من الوقود لتوليد الحرارة. هل هذا يعني أنك تهدر 20% من ميزانية الطاقة لديك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التدفئة؟ حسنا، هذا يعتمد.

تنص قاعدة الفرن بنسبة 80٪، التي أنشأتها وزارة الطاقة الأمريكية في عام 2015، على أن جميع أفران الغاز السكنية الجديدة غير المقاومة للعوامل الجوية يجب أن تستخدم ما لا يقل عن 80٪ من وقودها لتوليد الحرارة. وهذا يعني أن جميع الأفران الموجودة حاليًا في السوق يجب أن تحتوي على 80% على الأقل من AFUE (كفاءة استخدام الوقود السنوية، أو مدى فعالية الفرن في استخدام الوقود لتوليد الحرارة). يبدو رائعًا على الورق، أليس كذلك؟ على الأقل حتى تدرك أن آخر 20% من الوقود يتم ضخها خارج المنزل كنفايات. لأنه عندما ترتفع تكاليف الطاقة، فإن كل نسبة مئوية أخيرة لها أهمية، أليس كذلك؟

في البداية، قد يبدو الحل الأكثر وضوحًا هو الترقية إلى فرن عالي الكفاءة يستخدم 90٪ أو أكثر من الوقود. ومع ذلك، في حين أن هذه الأجهزة تحتفظ بمزيد من الحرارة في الداخل ويمكن أن توفر الطاقة، إلا أن الواقع ليس قاطعًا. قد يكون فرن AFUE بنسبة 80% مثاليًا لمنزلك وميزانية الطاقة.