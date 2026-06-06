ما هي قاعدة 80٪ لقواطع الدائرة؟

يعرف معظم أصحاب المنازل مكان صندوق الكسارة الخاص بهم، لكن قد يكون الأمر مخيفًا بعض الشيء. يفضل الكثيرون تركها بمفردها كلما أمكن ذلك. ومع ذلك، من الجيد أن تفهم ما تفعله، ومقالتنا حول كل ما تحتاج لمعرفته حول صناديق قواطع الدائرة الكهربائية تحتوي على الكثير من المعلومات المفيدة. الشيء الذي لم يتم ذكره، ولكن ربما صادفتك، هو قاعدة الـ 80%. تعد إرشادات السلامة هذه جزءًا من قانون الكهرباء الوطني (NEC) الذي وضعته الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA). تنص على أن الحمل على قاطع الدائرة يجب ألا يزيد أبدًا عن 80٪ من سعته المعلنة بشكل مستمر. حسنًا، ولكن ماذا يعني ذلك، وكيف يمكن أن يؤثر عليك؟

يتم تصنيف قواطع الدائرة بالأمبير، وهو مقدار التيار الكهربائي الذي تسمح بمروره قبل أن تتعطل. عادةً ما يتم تشغيل وإيقاف هذا التيار بانتظام (مثل غلي الغلاية أو غسل الملابس). لذلك لا يوجد حمل مستمر لمدة 3 ساعات أو أكثر على سبيل المثال. شيء مثل التلفاز، الذي قد يكون قيد التشغيل طوال ساعات النهار أو الليل، أمر جيد لأنه يسحب بضعة أمبيرات فقط. تنشأ المشاكل عندما يعمل الجهاز، على سبيل المثال، بنسبة 90٪ من تصنيف القاطع لعدة ساعات. لا يوجد ارتفاع مفاجئ، لذلك من المحتمل ألا يتعثر القاطع، ولكنه سيسخن أكثر من اللازم. عادةً ما يتوقف عن العمل، لكنه قد يتسبب في نشوب حريق. قاعدة 80% تمنع ذلك، ليبقى منزلك آمنًا.