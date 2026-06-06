ما هي قاعدة 80٪ لقواطع الدائرة؟

يعرف معظم أصحاب المنازل مكان صندوق الكسارة الخاص بهم، لكن قد يكون الأمر مخيفًا بعض الشيء. يفضل الكثيرون تركها بمفردها كلما أمكن ذلك. ومع ذلك، من الجيد أن تفهم ما تفعله، ومقالتنا حول كل ما تحتاج لمعرفته حول صناديق قواطع الدائرة الكهربائية تحتوي على الكثير من المعلومات المفيدة. الشيء الذي لم يتم ذكره، ولكن ربما صادفتك، هو قاعدة الـ 80%. تعد إرشادات السلامة هذه جزءًا من قانون الكهرباء الوطني (NEC) الذي وضعته الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA). تنص على أن الحمل على قاطع الدائرة يجب ألا يزيد أبدًا عن 80٪ من سعته المعلنة بشكل مستمر. حسنًا، ولكن ماذا يعني ذلك، وكيف يمكن أن يؤثر عليك؟
يتم تصنيف قواطع الدائرة بالأمبير، وهو مقدار التيار الكهربائي الذي تسمح بمروره قبل أن تتعطل. عادةً ما يتم تشغيل وإيقاف هذا التيار بانتظام (مثل غلي الغلاية أو غسل الملابس). لذلك لا يوجد حمل مستمر لمدة 3 ساعات أو أكثر على سبيل المثال. شيء مثل التلفاز، الذي قد يكون قيد التشغيل طوال ساعات النهار أو الليل، أمر جيد لأنه يسحب بضعة أمبيرات فقط. تنشأ المشاكل عندما يعمل الجهاز، على سبيل المثال، بنسبة 90٪ من تصنيف القاطع لعدة ساعات. لا يوجد ارتفاع مفاجئ، لذلك من المحتمل ألا يتعثر القاطع، ولكنه سيسخن أكثر من اللازم. عادةً ما يتوقف عن العمل، لكنه قد يتسبب في نشوب حريق. قاعدة 80% تمنع ذلك، ليبقى منزلك آمنًا.
كيف تؤثر عليك قاعدة 80% لقواطع الدائرة الكهربائية؟
يجب على أي شخص قام بتثبيت صندوق الكسارة الخاص بك أن يعرف كل شيء عن القاعدة ويأخذها بعين الاعتبار. لذا، إذا لم تكن قواطع الدائرة محمّلة بشكل زائد، فقد لا تكون هناك مشكلة أبدًا. إذا حاولت تشغيل اثنين من المدافئ أو وحدات تكييف الهواء المحمولة من نفس المنفذ باستخدام مشترك كهرباء، فمن المحتمل أن تحصل على “تعثر مزعج”. إنها في الأساس قواطع الدائرة التي تخبرك أنك تضغط على حظك. ومع ذلك، هناك علامات تحذيرية عندما يكون القاطع سيئًا، وقد يكون هذا هو السبب، لذلك يستحق الأمر التحقق دائمًا.
إذا حدث التعثر مرارًا وتكرارًا مع شيء تعتمد عليه أو تحتاج إلى استخدامه بانتظام، فمن المحتمل أن جهازك يتخطى حد الـ 80% ويحتاج إما إلى ترقية القاطع أو اللوحة. هذا أحد المشاريع الكهربائية التي لا يجب عليك تجربتها إلا إذا كنت محترفًا. إنه ليس شيئًا يجب عليك العبث به أو تخمينه.
إذا كان لديك سيارة كهربائية (EV) أو تفكر في شرائها، فسوف تحتاج إلى التفكير في تركيب الشحن لأن قاعدة الـ 80% هذه يمكن أن يكون لها تأثير كبير. يعد شحن EV الخاص بك أحد تلك العمليات المستمرة التي يمكن أن تصل بقواطع الدائرة إلى الحد الأقصى، وقد يعني ضمان السلامة توفير أمبيرات أقل. وهذا يعني أوقات شحن أطول. يجب على الوكيل الخاص بك تقديم المشورة بشأن النوع الصحيح من التثبيت وما إذا كانت ترقية لوحة قاطع الدائرة الكهربائية مطلوبة.