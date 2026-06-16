ما هي قاعدة 80/20 للجيتار؟

قاعدة 80/20: ما هذا بحق الجحيم؟ ثمانون بالمئة من الناس يقومون بعشرين بالمئة من العمل؟ على الرغم من أن ذلك ربما أثار ضحكة مكتومة منك، إلا أن قاعدة 80/20 المطبقة على تعلم كيفية العزف على الجيتار تتلخص في فرضية بسيطة: تدرب بذكاء، وليس بقوة. يجب أن يكون هذا أمرًا منطقيًا، تمامًا كما أن الشخص ليس أكثر “إنتاجية” لمجرد أنه استعبد في العمل لمدة 16 ساعة.
ولكن ضمن هذا المنطق السليم تكمن الأرقام، الكثير والكثير من الأرقام المربكة. يمكن القول إن قاعدة 80/20، والمعروفة أيضًا باسم “مبدأ باريتو”، قد تم الإفراط في استخدامها، والمبالغة في تبسيطها، وتعقيدها في وقت واحد. وبالعودة إلى المهندس جوزيف جوران في أوائل القرن العشرين والاقتصادي فيلفريدو باريتو في أواخر القرن التاسع عشر، فقد لاحظا أن ما يقرب من 80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب عبر مجالات متعددة. فكر في القضايا الصحية. تمثل الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب 13٪ من جميع الوفيات البشرية، لذلك إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول، ركز على صحة القلب ولا تقلق بشأن الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS). عند تطبيقها على التدرب على آلة موسيقية مثل الجيتار، أو أي مهارة مكتسبة، فإن قاعدة “80/20” تعني التركيز على التمارين الأساسية التي ستجعلك أفضل، بدلًا من العبث والعبث.
هناك الكثير من المقالات المتعلقة بالغيتار حول قاعدة 80/20 عبر الإنترنت. كل ذلك يزيد من تعقيد المشكلة باستخدام الكلمات الطنانة واختصارات التعلم المفترضة التي تخطئ الهدف، وهو: لا تنشغل بالأرقام الغبية. قم بتشغيل الأغاني التي تعجبك، ولا تركز على الأشياء غير ذات الصلة، وحافظ على الصورة الأوسع في ذهنك.
تدرب بذكاء، وليس بالصعب
قاعدة 80/20 لا تعني نسيان العناصر التقنية أو العميقة لتعلم آلة موسيقية مثل الجيتار. في كثير من الأحيان، عبارات مثل “إيدي فان هالين لم يتعلم أبدًا كيفية قراءة الموسيقى!” تستخدم لتبرير الكسل. نعم، تعلم كيفية قراءة النوتة الموسيقية، على الرغم من أن علامات التبويب أكثر أهمية بالنسبة لعازفي الجيتار المبتدئين. نعم، تعلم هذا المقياس الفريجي المهيمن حتى تتمكن من محاكاة عازف الجيتار مارتي فريدمان، الذي سكب كل موهبته الاستثنائية في أغنية Megadeth عام 1990 بعنوان “Rust in Peace”.
لكن أولاً، العب “Wonderwall”. سوف تمرض منه بسرعة كبيرة، صدقنا. كما يشرح عازف الجيتار تيم فيريس بشكل صحيح على موقعه على الإنترنت، ركز على الأوتار الأساسية مثل مجموعة الكوردات المفتوحة الجيدة ‘Ole GDC حتى تتمكن من عزف نغمات مشهورة من أمثال Green Day وAC/DC. بعد ذلك، قم ببناء بعض الأوتار الصغيرة وأوتار البار في عزفك للتوسع في العديد من الخيارات الأخرى. هذه هي أفضل طريقة (20%) لتطوير جميع المهارات الأساسية اللازمة (80%) للتحسين بمرور الوقت.
في الواقع، نحن نقول أنه يجب عليك أن تنسى أمر التحسين تمامًا. تتحسن مهاراتك في التحدث أمام الجمهور من خلال التحدث أمام الجمهور. تتحسن في الكتابة عن طريق الكتابة. تتحسن في العزف على آلة موسيقية من خلال العزف على آلة موسيقية. لذا، توقف عن النظر إلى البرامج التعليمية ومحاولة المبالغة في تصميم عملية التعلم الخاصة بك. يمكنك إضافة بعض السلالم الموسيقية والنوتات الموسيقية هناك (أكثر قيمة لغير المبتدئين)، ولكن في الواقع: ما عليك سوى تشغيل الأغاني والمقاطع الموسيقية وما إلى ذلك، كما تريد. التحذير الرئيسي الوحيد هو لعب الأشياء التي تبدو بعيدة عن متناولك في الوقت الحاضر. هذا النوع من الاحتكاك، أو الصعوبة، سوف يفرض التحسن في حد ذاته.