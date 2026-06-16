ما هي قاعدة 80/20 للجيتار؟

قاعدة 80/20: ما هذا بحق الجحيم؟ ثمانون بالمئة من الناس يقومون بعشرين بالمئة من العمل؟ على الرغم من أن ذلك ربما أثار ضحكة مكتومة منك، إلا أن قاعدة 80/20 المطبقة على تعلم كيفية العزف على الجيتار تتلخص في فرضية بسيطة: تدرب بذكاء، وليس بقوة. يجب أن يكون هذا أمرًا منطقيًا، تمامًا كما أن الشخص ليس أكثر “إنتاجية” لمجرد أنه استعبد في العمل لمدة 16 ساعة.

ولكن ضمن هذا المنطق السليم تكمن الأرقام، الكثير والكثير من الأرقام المربكة. يمكن القول إن قاعدة 80/20، والمعروفة أيضًا باسم “مبدأ باريتو”، قد تم الإفراط في استخدامها، والمبالغة في تبسيطها، وتعقيدها في وقت واحد. وبالعودة إلى المهندس جوزيف جوران في أوائل القرن العشرين والاقتصادي فيلفريدو باريتو في أواخر القرن التاسع عشر، فقد لاحظا أن ما يقرب من 80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب عبر مجالات متعددة. فكر في القضايا الصحية. تمثل الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب 13٪ من جميع الوفيات البشرية، لذلك إذا كنت تريد أن تعيش لفترة أطول، ركز على صحة القلب ولا تقلق بشأن الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS). عند تطبيقها على التدرب على آلة موسيقية مثل الجيتار، أو أي مهارة مكتسبة، فإن قاعدة “80/20” تعني التركيز على التمارين الأساسية التي ستجعلك أفضل، بدلًا من العبث والعبث.

هناك الكثير من المقالات المتعلقة بالغيتار حول قاعدة 80/20 عبر الإنترنت. كل ذلك يزيد من تعقيد المشكلة باستخدام الكلمات الطنانة واختصارات التعلم المفترضة التي تخطئ الهدف، وهو: لا تنشغل بالأرقام الغبية. قم بتشغيل الأغاني التي تعجبك، ولا تركز على الأشياء غير ذات الصلة، وحافظ على الصورة الأوسع في ذهنك.