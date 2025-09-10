ما هي لقاحات الفيروسات بأكملها ولماذا هي مثيرة للجدل؟

عندما يتعلق الأمر باللقاحات ، يبدو أن الجميع لديهم رأي ثابت. معظم الشكوك حول اللقاحات مستمدة ، جزئياً ، بسبب الأساطير حول اللقاحات التي يجب أن تتوقف عن الاعتقاد ، مثل فكرة أن جميع اللقاحات تحمل نفس المستوى من المخاطر.
لا يتم إنشاء جميع اللقاحات على قدم المساواة ، وبالتالي ، فهي تتصرف بشكل مختلف داخل الجسم. ومع ذلك ، على الرغم من خلافاتهم ، فإن هدفهم النهائي هو تدريب نظام الدفاع في جسمك حتى يتمكن من حمايتك من العديد من الأمراض (واحدة من أسهل الطرق لزيادة حصانتك).
من بين الأنواع المتعددة من اللقاحات ، يمكن القول إن لقاحات الفيروسات بأكملها أقدم وأكثر أنواع اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع. صدقوا أو لا تصدقوا ، وفقًا لمقال عام 2014 في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية ، كانوا موجودين منذ أواخر القرن الثامن عشر ، عندما تم اختراع لقاح الجدري. ومع ذلك ، هناك سجلات للأشكال المبكرة للتطعيم المستخدمة في الصين على مدى ألف عام.
على عكس اللقاحات التي تركز على تعريض الجهاز المناعي لمكون واحد أو مكونين فيروسيين فقط ، فإن لقاحات الفيروسات بأكملها ، كما يوحي اسمها ، تعرضه للفيروس بأكمله. يمكن تحقيق ذلك من خلال آليتين: إما باستخدام اللقاحات التي يتم تنشيطها الحية أو اللقاحات المعطلة. السابق يستخدم شكلًا ضعيفًا من الفيروس ، مما يسمح له بإحداث استجابة مناعية دون التسبب في مرض شديد ، بينما يعتمد الأخير على فيروس مقتول لا يمكن أن يسبب المرض.
كلاهما لديه إيجابيات وسلبيات. ومع ذلك ، يظل الكثيرون متشككين تجاههم
واحدة من نقاط القوة الرئيسية لللقاحات المتصاعدة الحية هي أنها تعد جسمك للتعرف على الفيروس الحقيقي بشكل أفضل في وقت لاحق ، مما يعني أنها تخلق استجابة مناعية أكثر قوة وأطول مع جرعات أقل (واحدة أو اثنتين فقط). على النقيض من ذلك ، على الرغم من كونها فعالة ، تتطلب اللقاحات التي يتم تنشيطها المزيد من الجرعات لتحقيق نفس مستوى الحماية. على الجانب الآخر ، من خلال الاعتماد على فيروس مقتول ، توفر اللقاحات المعطلة المزيد من السلامة للسكان الضعفاء ، مثل الأطفال حديثي الولادة ، والحوامل ، والمسنين ، وأولئك الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة.
ومع ذلك ، ينشأ الجدل عند مقارنة لقاحات الفيروسات بأكملها مع بدائل حديثة مثل لقاحات Messenger RNA (mRNA). الحقيقة حول لقاحات مرنا هي أنها تعمل عن طريق إخبار خلاياك بتصنيع قطعة غير ضارة من الفيروس ، وعادة ما يكون بروتين (مستضد) ، بحيث يتعلم الجهاز المناعي الخاص بك التعرف عليه ومحاربته عند مواجهة الشيء الحقيقي. كما أنها أسرع في الإنتاج ، مما يعني أنه يمكن أن يصبح متاحًا بسهولة أكبر عند الحاجة.
كما أوضح الدكتور جيمس كامبل ، نائب رئيس لجنة الأكاديمية الأمريكية لأمراض الأطفال المعدية ، (عبر NBC4 واشنطن) ، تسمح التقنيات الحديثة بنهج أكثر استهدافًا مع عدد أقل من المخاطر الصحية مقارنةً بلقاحات الفيروسات الكاملة ، حتى مقارنة بالتقاط غير المعروفة في بعض الحالات. ونتيجة لذلك ، على الرغم من فعاليتهم المثبتة ، يجادل بعض الخبراء بأن دور لقاحات الفيروسات بأكملها يجب أن يقتصر على أمراض محددة حيث تكون أكثر فعالية ، في حين أن الجهود المستقبلية يجب أن تتجه نحو بعض أنواع اللقاحات الأحدث التي توفر فوائد أوسع ومخاطر أقل.