ما هي لقاحات الفيروسات بأكملها ولماذا هي مثيرة للجدل؟

عندما يتعلق الأمر باللقاحات ، يبدو أن الجميع لديهم رأي ثابت. معظم الشكوك حول اللقاحات مستمدة ، جزئياً ، بسبب الأساطير حول اللقاحات التي يجب أن تتوقف عن الاعتقاد ، مثل فكرة أن جميع اللقاحات تحمل نفس المستوى من المخاطر.

لا يتم إنشاء جميع اللقاحات على قدم المساواة ، وبالتالي ، فهي تتصرف بشكل مختلف داخل الجسم. ومع ذلك ، على الرغم من خلافاتهم ، فإن هدفهم النهائي هو تدريب نظام الدفاع في جسمك حتى يتمكن من حمايتك من العديد من الأمراض (واحدة من أسهل الطرق لزيادة حصانتك).

من بين الأنواع المتعددة من اللقاحات ، يمكن القول إن لقاحات الفيروسات بأكملها أقدم وأكثر أنواع اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع. صدقوا أو لا تصدقوا ، وفقًا لمقال عام 2014 في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية ، كانوا موجودين منذ أواخر القرن الثامن عشر ، عندما تم اختراع لقاح الجدري. ومع ذلك ، هناك سجلات للأشكال المبكرة للتطعيم المستخدمة في الصين على مدى ألف عام.

على عكس اللقاحات التي تركز على تعريض الجهاز المناعي لمكون واحد أو مكونين فيروسيين فقط ، فإن لقاحات الفيروسات بأكملها ، كما يوحي اسمها ، تعرضه للفيروس بأكمله. يمكن تحقيق ذلك من خلال آليتين: إما باستخدام اللقاحات التي يتم تنشيطها الحية أو اللقاحات المعطلة. السابق يستخدم شكلًا ضعيفًا من الفيروس ، مما يسمح له بإحداث استجابة مناعية دون التسبب في مرض شديد ، بينما يعتمد الأخير على فيروس مقتول لا يمكن أن يسبب المرض.