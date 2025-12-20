ما هي متلازمة غروب الشمس؟ يقول الكثيرون إن سلوك ترامب النعاس يبدو مألوفًا بشكل مخيف

في دور رعاية المسنين، وأجنحة رعاية المسنين، والمراكز الصحية لكبار السن، تعد متلازمة غروب الشمس عبارة معروفة. تستخدم هذه الحالة لوصف سلوك وعادات المرضى الأكبر سنًا المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف، وتوضح الحالة الارتفاع في الانفعالات والقلق والارتباك الذي يشعر به هؤلاء المرضى عادةً بين ساعات الغسق حتى حلول الليل.

في مراكز الرعاية هذه، أو حتى بجرعات صغيرة في المنزل، تم استخدام عقار هالدول للمساعدة في كبح هذه السلوكيات، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تعب واضح يُطلق عليه اسم “هالدول هانوفر”. يستخدم هالدول لمعالجة آثار غروب الشمس في الوقت الذي تظهر فيه التأثيرات، ويمكن أن يؤدي إلى هذا التعبير المتعب خلال ساعات المساء المبكرة وحتى المتأخرة. نظرًا للحديث حول الرئيس دونالد ترامب والأمراض التي تهاجم الذاكرة، مثل الخرف، فقد اندلعت مناقشة عبر الإنترنت تتكهن بأن الارتفاع الكبير في الصور النائمة لمضيف “The Apprentice” يمكن أن يكون نتيجة لهذا العلاج عند غروب الشمس.

إذا كنت قد عملت في دار لرعاية المسنين، فقد رأيت هذا من قبل. اعتدنا أن نسميها مخلفات هالدول. pic.twitter.com/ivpZbMqVk6 – ديتي (@DittiePE) 18 ديسمبر 2025

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، تفاخر الرئيس بأنه أجرى اختبار الذكاء، لكن وصفه للاختبار سرعان ما كشف حقيقة مختلفة. ولم يكن الاختبار لقياس معدل ذكائه، بل كان اختبار فحص لمرضى الخرف. أثار هذا الكشف قلق الكثيرين من أن الرئيس كان يظهر عليه علامات فقدان الذاكرة خلف الأبواب المغلقة. على الرغم من عدم وجود متابعة، إلا أن سلوكه النعاس قد نبه المتخصصين الطبيين عبر الإنترنت الذين أشاروا منذ ذلك الحين إلى هذه العادة باعتبارها علامة واضحة على تدهور الصحة العقلية لترامب.