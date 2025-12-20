ما هي متلازمة غروب الشمس؟ يقول الكثيرون إن سلوك ترامب النعاس يبدو مألوفًا بشكل مخيف

في دور رعاية المسنين، وأجنحة رعاية المسنين، والمراكز الصحية لكبار السن، تعد متلازمة غروب الشمس عبارة معروفة. تستخدم هذه الحالة لوصف سلوك وعادات المرضى الأكبر سنًا المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف، وتوضح الحالة الارتفاع في الانفعالات والقلق والارتباك الذي يشعر به هؤلاء المرضى عادةً بين ساعات الغسق حتى حلول الليل.
في مراكز الرعاية هذه، أو حتى بجرعات صغيرة في المنزل، تم استخدام عقار هالدول للمساعدة في كبح هذه السلوكيات، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تعب واضح يُطلق عليه اسم “هالدول هانوفر”. يستخدم هالدول لمعالجة آثار غروب الشمس في الوقت الذي تظهر فيه التأثيرات، ويمكن أن يؤدي إلى هذا التعبير المتعب خلال ساعات المساء المبكرة وحتى المتأخرة. نظرًا للحديث حول الرئيس دونالد ترامب والأمراض التي تهاجم الذاكرة، مثل الخرف، فقد اندلعت مناقشة عبر الإنترنت تتكهن بأن الارتفاع الكبير في الصور النائمة لمضيف “The Apprentice” يمكن أن يكون نتيجة لهذا العلاج عند غروب الشمس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، تفاخر الرئيس بأنه أجرى اختبار الذكاء، لكن وصفه للاختبار سرعان ما كشف حقيقة مختلفة. ولم يكن الاختبار لقياس معدل ذكائه، بل كان اختبار فحص لمرضى الخرف. أثار هذا الكشف قلق الكثيرين من أن الرئيس كان يظهر عليه علامات فقدان الذاكرة خلف الأبواب المغلقة. على الرغم من عدم وجود متابعة، إلا أن سلوكه النعاس قد نبه المتخصصين الطبيين عبر الإنترنت الذين أشاروا منذ ذلك الحين إلى هذه العادة باعتبارها علامة واضحة على تدهور الصحة العقلية لترامب.
وقد تناول الأطباء عبر الإنترنت نمطًا في سلوك ترامب مشابهًا لسلوك مرضى الخرف
أوضح عالم النفس السريري الدكتور بن ميكايليس لصحيفة الإندبندنت: “هناك مصطلح عندما تتحدث عن الأشخاص المصابين بالخرف يسمى غروب الشمس، ويصبح الأمر أصعب بالنسبة لهم مع مرور اليوم”، مضيفًا: “من الصعب جدًا عليهم الحفاظ على التركيز على موضوع ما”. وأشار ميكايليس إلى أنه بالنظر إلى سلوك ترامب في سبتمبر 2025، فإنه يعتقد أن الرئيس لم تظهر عليه علامات على وجود حالة عقلية أو معرفية قوية.
هذا الصراع من أجل الاستمرار في التركيز على موضوع ما هو شيء، على الرغم من أنه كان خيطًا مشتركًا طوال فترتي الرئيس بالكامل، إلا أنه كان على ما يبدو في ازدياد في ولايته الثانية. وقد ردد كبير علماء النفس الدكتور جون جارتنر مخاوف الدكتور ميكايليس، الذي ادعى أن ترامب كان يشير إلى علامات مقلقة للخرف حتى قبل عادات نومه التي تبدو لا يمكن السيطرة عليها (عبر ديلي بيست).
تتماشى معظم هذه المحادثة مع التعمق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز في صحة الرئيس حيث تم الكشف عن أن اجتماع مالك “ملكة جمال الكون” السابق وجدول نومه أظهرا بعض العلامات المثيرة للقلق. كما أشار المنشور، تم اختصار جدول اجتماعات القائد العام ليبدأ في وقت لاحق وينتهي في وقت مبكر، وهو ما اقترح البعض أن يكون بسبب غروب الشمس المزعوم. ناهيك عن أن جدول نوم ترامب القصير الذي يمتد لأربع ساعات ليلاً، على الرغم من الإشادة به باعتباره مثيراً للإعجاب، قد يكون نتيجة للأرق، وهي حالة ناجمة عن غروب الشمس.