ما هي مدة استمرار مضخمات الجيتار؟

سيكون من الرائع لو كانت مضخمات الصوت بسيطة مثل “قم بتوصيل الجيتار، واحصل على صوت كبير”، ولكنها في الواقع عبارة عن قطع تقنية معقدة تتطلب الكثير من العناية والصيانة. يعتمد عمر أمبير على مجموعة من العوامل، ولكنك عادةً ما تتوقع أن يتراوح عمره من 10 إلى 15 عامًا في المتوسط إذا تم اللعب بانتظام وبصيانة جيدة، وربما لفترة أطول.
يغطي “في المتوسط” كل شيء بدءًا من مضخمات الحالة الصلبة الرخيصة وسيئة اللحام والتي يمكن أن تموت في غضون بضع سنوات إذا تم إساءة استخدامها إلى مضخمات الحالة الصلبة الباهظة الثمن والتي يمكن أن تستمر لعقود وعقود. مثل أي شيء آخر، تتآكل مكبرات الصوت بسرعة أكبر إذا تم استخدامها كثيرًا، مثل الهاتف، أو زوج من الأحذية، أو إسفنجة لغسل الأطباق، وما إلى ذلك. يمكن أن تستمر الجيتارات الصوتية لمئات السنين في ظل الظروف المثالية، ولكن هذا ببساطة ليس هو الحال بالنسبة للإلكترونيات، التي تكون معرضة بشكل خاص للضوء والغبار والرطوبة والحرارة. لهذا السبب عليك القيام بعمل إضافي للحفاظ على الجيتار الكهربائي في حالة جيدة، وينطبق الشيء نفسه على مكبرات الصوت، التي تحتاج إلى تنظيف الغبار بانتظام، والحفاظ عليها، وإيقاف تشغيلها عند عدم استخدامها للحفاظ على درجة الحرارة منخفضة. ثم هناك نوع الأمبير، الذي يتلخص في الأنابيب مقابل الحالة الصلبة، حيث يستخدم الأول أنابيب زجاجية تحتاج إلى الاستبدال، ويستخدم الأخير الترانزستورات.
في النهاية، من المنطقي التفكير في عمر مكبر الصوت الخاص بك من حيث الساعات. يمكن أن تعيش مضخمات الأنبوب لمدة تصل إلى 10,000 ساعة، بينما يمكن أن تستمر مضخمات الحالة الصلبة لمدة تصل إلى 30,000 ساعة.
مضخمات الأنبوب مقابل مضخمات الحالة الصلبة
العامل الأكبر الذي يؤثر على عمر مكبر الصوت الخاص بك هو ما إذا كان أنبوبًا أو مضخم صوت ذو حالة صلبة. تتطلب مضخمات الصوت الأنبوبية مزيدًا من الصيانة لتظل قابلة للتشغيل ولا تتشقق أو تفرقع أو طنين أو هسهسة أو تظهر مراوغات أخرى تشير إلى أن مضخم الصوت الخاص بك بحاجة إلى إصلاح أو خدمة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم الإشادة بمضخمات الصوت الأنبوبية لأنها تنتج صوتًا أكثر دفئًا وثراءً، لذا فإن الاختيار متروك لعازف الجيتار. علاوة على ذلك، نظرًا لأن مضخمات الصوت الأنبوبية تعود إلى عشرينيات القرن الماضي وتم التخلص منها تدريجيًا إلى حد كبير بحلول الثمانينيات، فهي عناصر عتيقة تحتفظ بسوقها وجاذبيتها، نوعًا ما مثل نظام ستيريو هاي فاي الذي كان يمتلكه كل محبي الموسيقى في الستينيات.
عند الحديث عن الأنابيب نفسها، من المحتمل أن يتم استبدالها قبل أن يموت مكبر الصوت نفسه، والذي قد يكون في أي مكان من 1000 إلى 10000 ساعة. تتمتع كل من أنابيب الطاقة (مكبرات الصوت الرئيسية) وأنابيب المضخم (مكبرات الصوت الأولية) بمتانتها وعلاماتها التجارية وأحجامها وأنواعها. قد تموت بعض الأنابيب خلال 1000 ساعة (أقل من ستة أشهر)، في حين أن البعض الآخر قد يستمر لمدة تصل إلى 10000 ساعة (حوالي خمس سنوات). يمكنك محاولة استبدالها بنفسك، ولكن ما لم تكن كهربائيًا أو لديك خبرة كبيرة في إصلاح المكونات الإلكترونية، فيجب عليك حقًا أن تأخذ مضخم الصوت الخاص بك إلى المتجر.
ثم هناك مضخمات الحالة الصلبة، والأجهزة الرقمية المبنية على ترانزستورات يعود تاريخها إلى الأربعينيات؛ هذه هي المعيار في الوقت الحاضر. أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر هشاشة، قد لا يزالون بحاجة إلى تبديل الترانزستورات الخاصة بهم، خاصة إذا تم معاملتهم بشكل سيء.
نصائح عامة لصيانة أمبير
إذا التزمت بالحصول على مضخم صوت، حتى ولو كان مضربًا رخيص الثمن يقل سعره عن 50 دولارًا، فأنت تلتزم ضمنيًا بجعله يدوم لأطول فترة ممكنة. بالنسبة للمبتدئين، لا تعمل الأجهزة الإلكترونية بشكل جيد عند ارتفاع درجة حرارتها، لذلك تحتاج الأمبيرات إلى تدفق هواء جيد عندما تكون قيد الاستخدام. يعد الغبار قاتلًا حقيقيًا أيضًا، لذلك يتعين عليك التنظيف فعليًا ليس فقط الجزء الخارجي من مكبر الصوت، ولكن أيضًا الجزء الداخلي، والذي من الأفضل القيام به باستخدام علب الهواء المضغوط. تؤثر طريقة اللعب أيضًا على عمر مكبر الصوت. تؤدي الكميات الكبيرة إلى تآكل مكونات مضخم الصوت بشكل أسرع، وليس أقلها أن الصوت يهزها فعليًا.
في أسوأ السيناريوهات، ستعرف أنك تواجه مشكلة عندما تبدأ في سماع أصوات غريبة، مثل الشقوق والفرقعات والهسهسة. قد تشير الأصوات المختلفة إلى وجود مشكلة في مكون معين، مثل أنابيب الطاقة البالية التي تنتج صوت طنين بدلاً من صوت الهسهسة. إذا حدث هذا لمضخم صوت رخيص للغاية أو مضخم صوت عمره 30 عامًا احتفظت به على أجهزة دعم الحياة، فحاول قدر المستطاع، فقد يعني ذلك أنه يتعين عليك توديعه.