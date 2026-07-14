ما هي مدة استمرار مضخمات الجيتار؟

سيكون من الرائع لو كانت مضخمات الصوت بسيطة مثل “قم بتوصيل الجيتار، واحصل على صوت كبير”، ولكنها في الواقع عبارة عن قطع تقنية معقدة تتطلب الكثير من العناية والصيانة. يعتمد عمر أمبير على مجموعة من العوامل، ولكنك عادةً ما تتوقع أن يتراوح عمره من 10 إلى 15 عامًا في المتوسط ​​إذا تم اللعب بانتظام وبصيانة جيدة، وربما لفترة أطول.

يغطي “في المتوسط” كل شيء بدءًا من مضخمات الحالة الصلبة الرخيصة وسيئة اللحام والتي يمكن أن تموت في غضون بضع سنوات إذا تم إساءة استخدامها إلى مضخمات الحالة الصلبة الباهظة الثمن والتي يمكن أن تستمر لعقود وعقود. مثل أي شيء آخر، تتآكل مكبرات الصوت بسرعة أكبر إذا تم استخدامها كثيرًا، مثل الهاتف، أو زوج من الأحذية، أو إسفنجة لغسل الأطباق، وما إلى ذلك. يمكن أن تستمر الجيتارات الصوتية لمئات السنين في ظل الظروف المثالية، ولكن هذا ببساطة ليس هو الحال بالنسبة للإلكترونيات، التي تكون معرضة بشكل خاص للضوء والغبار والرطوبة والحرارة. لهذا السبب عليك القيام بعمل إضافي للحفاظ على الجيتار الكهربائي في حالة جيدة، وينطبق الشيء نفسه على مكبرات الصوت، التي تحتاج إلى تنظيف الغبار بانتظام، والحفاظ عليها، وإيقاف تشغيلها عند عدم استخدامها للحفاظ على درجة الحرارة منخفضة. ثم هناك نوع الأمبير، الذي يتلخص في الأنابيب مقابل الحالة الصلبة، حيث يستخدم الأول أنابيب زجاجية تحتاج إلى الاستبدال، ويستخدم الأخير الترانزستورات.

في النهاية، من المنطقي التفكير في عمر مكبر الصوت الخاص بك من حيث الساعات. يمكن أن تعيش مضخمات الأنبوب لمدة تصل إلى 10,000 ساعة، بينما يمكن أن تستمر مضخمات الحالة الصلبة لمدة تصل إلى 30,000 ساعة.