ما هي مدة بقاء مشغلات تسجيلات الفينيل؟

“عادةً ما بين أسبوع ونصف قرن”، قال أحد مستخدمي Redditor ساخرًا ردًا على استفسار حول المدة التي يجب أن يستمر فيها القرص الدوار. قد يبدو الأمر وكأنه إجابة غير متوقعة، لكنها ليست بعيدة عن الحقيقة. تمامًا كما هو الحال مع مدة مضخمات الجيتار، يمكن أن يصل عمر مشغل أسطوانات الفينيل إلى سنوات، اعتمادًا على عمره وعدد مرات استخدامه والظروف التي يتم الاحتفاظ بها فيها وما إذا كان يحصل على أي نوع من الصيانة المنتظمة بخلاف الحفاظ على الغطاء المنسدل خاليًا من الغبار.

تحدث إلى أي متحمس لمشغلات الأسطوانات حول الرعاية أو الصيانة، وأول شيء سيذكرونه على الأرجح هو القلم. هناك خمسة أنواع رئيسية: المخروطية، البيضاوية، ميكرولينير، شيباتا، والاتصال الخطي. تلعب هذه الإبرة الصغيرة دورًا رئيسيًا في جودة صوت المشغل الخاص بك، كما أن الحفاظ على نظافته (مع أقل قدر ممكن من التعامل معه) أمر بالغ الأهمية. يمكنك توقع ما بين 300 إلى 1000 ساعة في المتوسط ​​من القلم، اعتمادًا على نوعه وجودته ومستوى استخدامه وحالة تسجيلات الفينيل التي يقوم بتشغيلها.

يمكن أن تستمر الأقراص الدوارة التي يتم تشغيلها بواسطة حزام في أي مكان من سنة إلى خمس سنوات، اعتمادًا على عدد مرات استخدامها. تحقق من التوتر بانتظام، وإذا بدأت أسطوانات الفينيل الخاصة بك في التشغيل بسرعة أو ببطء شديد، فهذا مؤشر على أن الحزام قد يحتاج إلى الاستبدال. إنها ليست مهمة باهظة الثمن أو صعبة، ولكن إذا لم تكن واثقًا من القيام بذلك بنفسك، فاصطحب مشغل التسجيل الخاص بك إلى ورشة إصلاح معتمدة. إذا كان مشغل أسطوانات الفينيل الخاص بك يحتوي على محامل طبقية كلاسيكية أو محامل مقلوبة، فمن المهم التأكد من بقائها مشحمة للحفاظ على القرص الدوار في حالة جيدة. أضف بضع قطرات من الزيت إلى المحور كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك لمنع أي ضرر.