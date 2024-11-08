ما هي مغذيات NFL السفلية التي يجب أن تكون الأكثر يأسًا للحصول على QB جديد؟

رياضة
ما هي مغذيات NFL السفلية التي يجب أن تكون الأكثر يأسًا للحصول على QB جديد؟

الجولف ليس الرياضة الوحيدة التي تضم تسعة لاعبين في الخلف.

على الرغم من سمعته في التكافؤ، فإن اتحاد كرة القدم الأميركي لديه تسعة فرق عالقة في فوزين أكثر من منتصف الموسم. لذا، بقدر ما تستحقه السباقات الفاصلة من الحديث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفر الكثير من الوقت للمناقشة حول الدبابات وتحديد موقع مسودة NFL.

يجب أن يكون هناك ما يصل إلى ستة من الفرق التسعة التي فازت مرتين في السوق للحصول على لاعب وسط جديد – في عام قد لا يخرج فيه سوى فريقين من الكلية بدرجات الجولة الأولى (كام وارد في ميامي وشيديور ساندرز في كولورادو). ربما يتسلل كوين إيورز من تكساس، أو جالين ميلرو من ألاباما، أو كارسون بيك من جورجيا – أو يضطرون – إلى الجولة الأولى أيضًا.

لذلك دعونا نلقي نظرة فاحصة على أي من هذه الفرق لديه الجدول الزمني القادم الأكثر صعوبة – المعروف أيضًا باسم الطريق الأسهل لاختيار مسودة أفضل – مرتبة حسب النسب المئوية لفوز المنافسين المتبقين، كما تم تجميعها بواسطة Tankathon.com.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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