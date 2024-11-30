ما هي منازل جبل الجليد؟ إليك كيف يقفز المشاهير على هذا الاتجاه

عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات العقارية للأثرياء والمشاهير، فإن السعر الأعلى يعني عادةً منزلًا أكبر وأكثر فخامة. هناك اتجاه عالمي حديث يتبناه أمثال ترافيس كيلسي وآخرون لا يجعل منازل المشاهير أصغر، ولكنه يغير اتجاه الانتشار. تتميز هذه “المنازل الجبلية الجليدية” بمساحات ضخمة تحت الأرض من شأنها أن تخجل بعض القصور الأكثر تكلفة. من حمامات السباحة الجوفية والمراكز الصحية، إلى المسارح الخاصة وصالات الألعاب الرياضية الكاملة، يتوسع أصحاب المنازل الأثرياء إلى الأسفل بطرق مثيرة للاهتمام. التجديدات غير مرئية إلى حد كبير للعالم الخارجي، لكنها لا تزال ممتعة للغاية – وليست رخيصة على الإطلاق.

أعاد ترافيس كيلسي تشكيل الطابق السفلي من منزله في كانساس الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار، وقام بخفضه لبناء كهف للرجال، مزود بجهاز محاكاة للجولف. وبالمثل، قام المهندسون المعماريون في لندن بصياغة مخططات أرضية لـ “الأقبية الفائقة” التي تحتوي على متاحف للسيارات، وجدران التسلق، وملاعب تنس كاملة الحجم. قريبًا، لن يتمكن الغرباء من معرفة ما إذا كان المشاهير يمتلكون منازل متواضعة، أو ما إذا كانت تلك المباني المتواضعة مجرد رؤوس جبال جليدية رائعة جدًا ومزخرفة للغاية.