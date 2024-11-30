ما هي منازل جبل الجليد؟ إليك كيف يقفز المشاهير على هذا الاتجاه

عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات العقارية للأثرياء والمشاهير، فإن السعر الأعلى يعني عادةً منزلًا أكبر وأكثر فخامة. هناك اتجاه عالمي حديث يتبناه أمثال ترافيس كيلسي وآخرون لا يجعل منازل المشاهير أصغر، ولكنه يغير اتجاه الانتشار. تتميز هذه “المنازل الجبلية الجليدية” بمساحات ضخمة تحت الأرض من شأنها أن تخجل بعض القصور الأكثر تكلفة. من حمامات السباحة الجوفية والمراكز الصحية، إلى المسارح الخاصة وصالات الألعاب الرياضية الكاملة، يتوسع أصحاب المنازل الأثرياء إلى الأسفل بطرق مثيرة للاهتمام. التجديدات غير مرئية إلى حد كبير للعالم الخارجي، لكنها لا تزال ممتعة للغاية – وليست رخيصة على الإطلاق.
أعاد ترافيس كيلسي تشكيل الطابق السفلي من منزله في كانساس الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار، وقام بخفضه لبناء كهف للرجال، مزود بجهاز محاكاة للجولف. وبالمثل، قام المهندسون المعماريون في لندن بصياغة مخططات أرضية لـ “الأقبية الفائقة” التي تحتوي على متاحف للسيارات، وجدران التسلق، وملاعب تنس كاملة الحجم. قريبًا، لن يتمكن الغرباء من معرفة ما إذا كان المشاهير يمتلكون منازل متواضعة، أو ما إذا كانت تلك المباني المتواضعة مجرد رؤوس جبال جليدية رائعة جدًا ومزخرفة للغاية.
لماذا تتجه منازل جبل الجليد؟
بدلاً من وصف منزل جبل الجليد بأنه يحتوي على “طابق سفلي”، استخدم أصحاب العقارات مصطلحات مثل “مستويات أدنى” و”McBasements” لبيع هذه المنازل لعملاء فاخرين. وفقًا للمهندس المعماري زولتان إي بالي، بدأ اتجاه منازل الجبل الجليدي كثغرة لقوانين تقسيم المناطق واللوائح الأخرى. ويمكن إرجاع ذلك أيضًا إلى الانهيار المالي عام 2008، الذي جعل الأراضي في مدن مثل لندن أكثر تكلفة بشكل ملحوظ. في هذه الأيام، يحاول أصحاب المنازل في الجبال الجليدية تحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة والحفاظ على المناظر الموجودة فوق سطح الأرض، مع الشعور أيضًا بمزيد من الأمان والتمسك بالقليل من الخصوصية. إنه يتعارض مع عقلية “إذا حصلت عليها، فتباهى بها” التي ميزت ثقافة المشاهير لعقود من الزمن، وهي آخذة في الانتشار.
ربما ليس من قبيل الصدفة أن اتجاهات الموضة والتصميم “الفاخرة الهادئة” (الملابس والديكورات باهظة الثمن التي تبدو بسيطة ومتواضعة ظاهريًا) قد شهدت أيضًا انتعاشًا في العامين الماضيين.
الجانب السلبي (لا يقصد التورية) من منازل جبل الجليد
قبل أن تبدأ في رسم تلك الخطط لتوسيع الطابق السفلي الخاص بك إلى مسرح خاص أو استوديو لليوجا تحت الأرض، يجب أن تفكر في السلبيات. وقد أعرب الجيران وأعضاء مجلس المدينة على حد سواء عن مخاوفهم في الأماكن التي يتزايد فيها هذا الاتجاه بسبب التأثير الذي قد يحدثه على المناطق المحيطة. في عام 2021، تم تقديم اقتراح إلى مجلس مدينة تورنتو يدعو إلى إجراء دراسة كاملة لكيفية أن يؤدي البناء المرتبط بهذه المباني إلى “نفاذية التربة وتآكلها، وإصابات الأشجار الناضجة وإزالتها، وإدارة الصرف الصحي ومياه العواصف، وانهيار الأساسات المجاورة”. “. وبالعودة إلى المملكة المتحدة، حيث بدأ هذا الاتجاه على الأرجح، كانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن الخط الفاصل بين عدد المشاريع التي ينبغي السماح بها عندما لا تكون العواقب الطويلة الأجل معروفة بعد.
بغض النظر عن الجانب الذي تنتمي إليه في النقاش، يمكننا أن نتفق جميعًا على أن أفضل تجديدات المنازل هي تلك التي تحقق أقصى استفادة من المساحات الموجودة. يعد تحويل مساحة ميتة في منزلك أرخص وأكثر إبداعًا وربما لن يثير غضب جيرانك أو مسؤولي الحكومة المحلية.