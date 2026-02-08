ما هي نتوءات العظام؟ كل شيء عن الحالة الصحية التي تم تشخيص إصابة دونالد ترامب بها

في عام 1968، تلقى الرئيس دونالد ترامب تأجيلا من الخدمة في حرب فيتنام بسبب نتوءات العظام. وبينما يدعي ترامب نفسه أنه لا يتذكر تفاصيل من أعطاه هذا التشخيص، فقد قيل أن الدكتور لاري براونستين، طبيب الأقدام في كوينز والذي كان مستأجرًا في مبنى مملوك لوالد دونالد، فريد ترامب، فعل ذلك كخدمة لترامب الأكبر. لكن من غير الواضح ما إذا كان قد فحص دونالد بالفعل (حسب صحيفة نيويورك تايمز).

ووفقا لمركز طب الأرجل العائلي، فإن وجود نتوءات عظمية كان سببا كافيا لإعفاء شخص ما من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت بسبب الأعراض التي تسببها. أولا وقبل كل شيء، فإن الحالة ستكون مؤلمة. ثانيًا، غالبًا ما يرتبط الأمر بـ “الأقدام المسطحة”، والتي يفسرون أنها يمكن أن تتعب بسرعة. ومع ذلك، يضيفون أنه يمكن الآن علاج نتوءات العظام، لذا فإن وجودها لا يعني بالضرورة أنك لا تستطيع الخدمة في الجيش.