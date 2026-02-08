ما هي نتوءات العظام؟ كل شيء عن الحالة الصحية التي تم تشخيص إصابة دونالد ترامب بها

في عام 1968، تلقى الرئيس دونالد ترامب تأجيلا من الخدمة في حرب فيتنام بسبب نتوءات العظام. وبينما يدعي ترامب نفسه أنه لا يتذكر تفاصيل من أعطاه هذا التشخيص، فقد قيل أن الدكتور لاري براونستين، طبيب الأقدام في كوينز والذي كان مستأجرًا في مبنى مملوك لوالد دونالد، فريد ترامب، فعل ذلك كخدمة لترامب الأكبر. لكن من غير الواضح ما إذا كان قد فحص دونالد بالفعل (حسب صحيفة نيويورك تايمز).
ووفقا لمركز طب الأرجل العائلي، فإن وجود نتوءات عظمية كان سببا كافيا لإعفاء شخص ما من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت بسبب الأعراض التي تسببها. أولا وقبل كل شيء، فإن الحالة ستكون مؤلمة. ثانيًا، غالبًا ما يرتبط الأمر بـ “الأقدام المسطحة”، والتي يفسرون أنها يمكن أن تتعب بسرعة. ومع ذلك، يضيفون أنه يمكن الآن علاج نتوءات العظام، لذا فإن وجودها لا يعني بالضرورة أنك لا تستطيع الخدمة في الجيش.
ما هي نتوءات العظام؟
توضح عيادة كليفلاند أن النتوءات العظمية، والمعروفة أيضًا باسم “النابتات العظمية”، هي نمو على السطح الخارجي للعظام. تميل إلى الظهور في المناطق التي تخضع للكثير من الضغط، مثل الكعبين أو العمود الفقري. وقد تنمو أيضًا عند المفاصل أو حيث ترتبط الأربطة والأوتار بالعظم. بالإضافة إلى ذلك، تشير كليفلاند كلينك إلى أنها يمكن أن تحدث عندما يحاول جسمك إصلاح الأنسجة، وقد تكون مرتبطة بالتآكل أو الإصابة.
لا تسبب النتوءات العظمية عمومًا أي مشاكل إلا إذا تسببت في تهيج أو تمنع حركة المفاصل أو تضغط على العصب. قد تشمل أعراض النتوءات العظمية ألمًا أو تصلبًا غير مبرر، أو إذا كانت النتوءات العظمية تضغط على العصب، فقد تشعر بألم أو وخز أو تنميل أو ضعف. إذا كان النتوء العظمي قريبًا من الجلد، فقد ترى نتوءًا. قد تشعر به عند ثني أو تمديد المفصل أو عند المشي. وقد يسبب أيضًا الألم عند التحرك أو تقييد الحركة. ومن الممكن أيضًا أن يكون هناك بعض التورم في منطقة نتوء العظم.
كيف يتم علاج نتوءات العظام؟
إذا كنت تعاني من أعراض النتوءات العظمية، فهناك عدة طرق يمكن علاجها، وفقًا لمايو كلينيك. يمكن لمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل أسيتومينوفين (تايلينول)، وإيبوبروفين (موترين، أدفيل)، ونابروكسين الصوديوم (أليف) أن تساعد في تخفيف الألم. العلاج الطبيعي لتحسين القوة والحركة يمكن أن يساعد أيضًا. عندما ترتبط النتوءات العظمية بالتهاب المفاصل العظمي، فقد تكون الجراحة لإزالة النتوءات العظمية أو استبدال المفصل المصاب خيارًا أيضًا. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وتعاني من هشاشة العظام في الوركين أو الركبتين، فقد يساعد فقدان الوزن في تقليل آلام نتوءات العظام. كما يقترحون تمارين مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة لتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل.
ويضيف مركز علاج الأرجل العائلي أنه إذا كنت تعاني من نتوءات عظمية في قدميك، فيمكنك استخدام أجهزة تقويم العظام المخصصة للمساعدة في إدارة آلام الكعب والقدم المسطحة.