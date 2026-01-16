ما وراء “الثقة” في تناوب ميتس – إذا أضافوا إليها أم لا

لن يتم لقاء الحارس سواريز في يوم الافتتاح. ولن يفعل ذلك (نفسًا عميقًا) شين باز، أو إدوارد كابريرا، أو ديلان سيز، أو سوني جراي، أو تاتسويا إيماي، أو ميريل كيلي، أو مايكل كينج، أو جرايسون رودريجيز.

تم التوقيع على الكثير من الرماة المبتدئين المثيرين للاهتمام أو المتميزين أو تم تداولهم هذا الشتاء، ولم يقم فريق ميتس بعد بترقية التناوب الذي أدى انهياره إلى انهياره العام في الموسم الماضي.

لا يزال هناك وقت – وعرض، إذا كان أثقل في السوق التجارية من الوكالة الحرة – لكي يتصرف فريق ميتس، ومن المرجح أن ينظروا الآن بقوة أكبر بعد أن اختار كايل تاكر التوقيع مع دودجرز ليلة الخميس.

وفي حديثه هذا الأسبوع خلال مأدبة غداء في سيتي فيلد، أقر ديفيد ستيرنز بأنه يبحث عن مساعدة في التناوب.