ما يجب أن تعرفه قبل شراء أدوات DeWalt من Walmart

يظهر DeWalt بانتظام في قوائم العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الأفضل تصنيفًا. توفر هذه الشركة المصنعة الموثوقة مجموعة من المنتجات التي توفر موثوقية ممتازة. العديد من أدوات DeWalt، مع استخدام مواد من مصادر عالمية، يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجذب العديد من العملاء.

بالنظر إلى أن أدوات DeWalt يتم تسعيرها عند الطرف العلوي من السوق، إلى جانب العلامات التجارية مثل Milwaukee وMakita (وأعلى من العلامات التجارية مثل Ryobi)، فقد تبحث عن صفقات خلال أفضل الأوقات من العام لشراء أدوات DeWalt. ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع انتظار مبيعات الجمعة السوداء أو عيد الأب، فقد تفضل البحث عن هذه الأدوات الشهيرة باللونين الأسود والأصفر لدى بائع تجزئة بسعر مخفض مثل Walmart. ولكن هل من الآمن شراء الأدوات من هذه الشركة المصنعة من مواقع التسوق بالتجزئة مثل Walmart.com؟

أفضل نصيحة هي توخي الحذر عند شراء أدوات DeWalt على موقع التسوق عبر الإنترنت الخاص بـ Walmart، والذي يسمى Walmart Marketplace. يضم Marketplace تجار تجزئة خارجيين غير تابعين بشكل مباشر لشركة Walmart، ويقدمون منتجات للبيع. قد لا يكون هؤلاء البائعون بائعين معتمدين. قد يعني استخدام تجار التجزئة غير المعتمدين أنك تتلقى سلعًا مجددة أو منتجات مزيفة أو موديلات غير مخصصة للبيع في الولايات المتحدة. قد لا ترغب في المخاطرة باستخدام تجار تجزئة غير مصرح لهم، حتى لو وجدت سعرًا رائعًا، لأن DeWalt من المحتمل أن تبطل ضمانك لأي منتج لم يتم شراؤه من بائع DeWalt معتمد. وهذا هو نفس السبب الذي يجعلك تتحقق بعناية قبل شراء أدوات DeWalt على أمازون، حيث تستخدم أمازون أيضًا بائعين خارجيين. فيما يلي بعض الطرق لاكتشاف البائعين الخارجيين لأدوات DeWalt على Walmart Marketplace.