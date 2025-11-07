ما يجب أن تعرفه قبل شراء أدوات DeWalt من Walmart

يظهر DeWalt بانتظام في قوائم العلامات التجارية للأدوات الكهربائية الأفضل تصنيفًا. توفر هذه الشركة المصنعة الموثوقة مجموعة من المنتجات التي توفر موثوقية ممتازة. العديد من أدوات DeWalt، مع استخدام مواد من مصادر عالمية، يتم تصنيعها في الولايات المتحدة، الأمر الذي يجذب العديد من العملاء.
بالنظر إلى أن أدوات DeWalt يتم تسعيرها عند الطرف العلوي من السوق، إلى جانب العلامات التجارية مثل Milwaukee وMakita (وأعلى من العلامات التجارية مثل Ryobi)، فقد تبحث عن صفقات خلال أفضل الأوقات من العام لشراء أدوات DeWalt. ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع انتظار مبيعات الجمعة السوداء أو عيد الأب، فقد تفضل البحث عن هذه الأدوات الشهيرة باللونين الأسود والأصفر لدى بائع تجزئة بسعر مخفض مثل Walmart. ولكن هل من الآمن شراء الأدوات من هذه الشركة المصنعة من مواقع التسوق بالتجزئة مثل Walmart.com؟
أفضل نصيحة هي توخي الحذر عند شراء أدوات DeWalt على موقع التسوق عبر الإنترنت الخاص بـ Walmart، والذي يسمى Walmart Marketplace. يضم Marketplace تجار تجزئة خارجيين غير تابعين بشكل مباشر لشركة Walmart، ويقدمون منتجات للبيع. قد لا يكون هؤلاء البائعون بائعين معتمدين. قد يعني استخدام تجار التجزئة غير المعتمدين أنك تتلقى سلعًا مجددة أو منتجات مزيفة أو موديلات غير مخصصة للبيع في الولايات المتحدة. قد لا ترغب في المخاطرة باستخدام تجار تجزئة غير مصرح لهم، حتى لو وجدت سعرًا رائعًا، لأن DeWalt من المحتمل أن تبطل ضمانك لأي منتج لم يتم شراؤه من بائع DeWalt معتمد. وهذا هو نفس السبب الذي يجعلك تتحقق بعناية قبل شراء أدوات DeWalt على أمازون، حيث تستخدم أمازون أيضًا بائعين خارجيين. فيما يلي بعض الطرق لاكتشاف البائعين الخارجيين لأدوات DeWalt على Walmart Marketplace.
كيفية التعرف على بائعي أدوات DeWalt التابعة لجهات خارجية على Walmart.com
يمكنك العثور على بائعي التجزئة المعتمدين لأدوات DeWalt على موقع الشركة المصنعة على الويب، حيث يمكنك البحث عن بائعي التجزئة المعتمدين المحليين وتجار التجزئة عبر الإنترنت. لم يتم إدراج Walmart كبائع تجزئة معتمد عبر الإنترنت بواسطة DeWalt.
يجب أن يخضع بائعو التجزئة الخارجيون الذين يبيعون من خلال Walmart Marketplace لتقييم من Walmart، ولكن لا تتطلب أي من قواعد Walmart Marketplace أن يكونوا بائعي تجزئة معتمدين للعلامات التجارية التي يبيعونها. يجب أن تكون حذرًا عند شراء أدوات DeWalt على موقع Walmart.com، حيث أبلغ بعض العملاء عن العثور على بائعين متواجدين في الصين وقد لا يعرضون إرجاع المنتجات. إذا كان بإمكانك العثور عليها في الموقع، فإن شراء أدوات DeWalt داخل متجر Walmart يعد خيارًا أكثر أمانًا. ومع ذلك، نظرًا لأن Walmart ليس أحد متاجر التجزئة المعتمدة لشركة DeWalt، فمن المؤكد أنك لن تجد منتجاتها في المتجر.
عندما تجد منتج DeWalt معروضًا للبيع على Walmart.com، تحقق مما إذا كان متاحًا للاستلام أو الشراء داخل المتجر. (ربما لن يكون الأمر كذلك). أسفل خيارات الشحن والاستلام، يجب أن ترى البائع الذي يعرض المنتج. إذا لم يكن هذا البائع مدرجًا على موقع DeWalt الإلكتروني باعتباره بائع تجزئة معتمد، فلا يمكنك التأكد تمامًا من أنه منتج DeWalt شرعي. يمكنك النقر فوق اسم بائع التجزئة التابع لجهة خارجية لإلقاء نظرة على العناصر الأخرى المعروضة للبيع على Walmart.com – يمكن أن تؤدي مراجعة المراجعات والشكاوى إلى إلقاء نظرة ثاقبة على ما إذا كان هذا هو الشخص الذي ترغب في التعامل معه. يمكنك أيضًا إجراء بحث على الويب عن اسم بائع التجزئة وعنوانه الفعلي لمحاولة تحديد شرعيته.